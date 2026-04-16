1968 में आई ये हॉलीवुड हॉरर फिल्म है मस्ट वॉच, जीता ऑस्कर, 8 है IMDb रेटिंग

Horror Film: अगर आप हॉरर फिल्मों के शौकीन हैं तो आपको हम आज नेटफ्लिक्स की पर मौजूद एक ऐसी हॉरर फिल्म के बारे में बता रहे हैं जिसने ऑस्कर जीता था। इस फिल्म को कुछ लोग शापित भी मानते हैं।

हॉरर फिल्मों के शौकीन हैं और अगर अब तक आपने 'रोजमैरीज बेबी' नहीं देखी है तो आपको इस फिल्म को तुरंत देखना चाहिए। इस फिल्म को हॉलीवुड की सबसे बेहतरीन और डरावनी हॉरर फिल्मों में से एक माना जाता है। कई लोग तो इस फिल्म को शापित भी मानते हैं क्योंकि इस फिल्म से जुड़े कई लोगों के जीवन में अजीब घटनाएं हुईं। ये फिल्म एक ऑस्कर विनिंग फिल्म है और साल 1968 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। रूथ गॉर्डन को इस फिल्म के लिए Best Supporting Actress का ऑस्कर मिला था।

अवॉर्ड विनिंग डायरेक्टर ने डायरेक्ट की थी फिल्म हॉरर फिल्म 'रोजमैरीज बेबी' को पोलिश फ्रेंच फिल्ममेकर रोमन पोलांस्की ने डायरेक्ट किया है। रोमन पोलांस्की का आईएमडीबी पेज अगर आप चेक करेंगे तो पाएंगे उन्होंने अपने करियर में 100 से अधिक अवॉर्ड्स जीते हैं। इस फिल्म को इरा लेविन और पोलांस्की ने ही लिखा था।

कितनी है 'रोजमैरीज बेबी' की आईएमडीबी रेटिंग? दरअसल, 'रोजमैरीज बेबी' इसी नाम की एक किताब पर आधारित फिल्म है। इरा लेविन ही उस किताब के ऑथर हैं। रोजमैरीज बेबी किताब को भले ही उतनी प्रशंसा नहीं मिली हो, लेकिन फिल्म हॉलीवुड में एक बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी। इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 8 है।

'रोजमैरीज बेबी' का प्लॉट? ‘रोजमैरीज बेबी’ के प्लॉट की बात करें तो ये कहानी एक कपल की है जो एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट होते हैं। उस अपार्टमेंट में फिल्म की मेन लीड की एक दोस्त बनती है, लेकिन अचानक से एक दिन उस दोस्त की मौत हो जाती है। इसके बाद उस कपल के जीवन में उनके पड़ोसी की दखल बढ़ जाती है। रोजमैरी को कुछ तो अजीब लगता है, वो अपने पति से भी इस बारे में बात करती है, लेकिन उसका पति उसकी एक नहीं सुनता है। फिल्म की कहानी जैसे-जैसे आगे बढ़ती है हैरान करने वाले राज खुलते जाते हैं। फिल्म में जो राज खुलते हैं वो यकीनन ही आपको डराने वाले हैं।

क्यों इस फिल्म को मानते हैं शापित? Vanity Fair की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस फिल्म को कई लोग वहां शापित मानते हैं क्योंकि इस फिल्म से जुड़े कई लोगों के साथ अजीब घटनाएं हुईं। रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म के संगीतकार क्रिस्टोफ कोमेडा कोमा में चले गए थे और उनकी मौत हो गई थी। फिल्म में एक किरदार के साथ भी कुछ इसी तरह की घटना होती है।

फिल्म के प्रोड्यूसर के साथ क्या हुआ था? इसके अलावा, फिल्म के प्रोड्यूसर्स में से एक विलियम कैसल को लगातार हेट मेल मिल रहे थे, जिसके कारण उन्हें किडनी स्टोन की गंभीर बीमारी हो गई थी। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और कहा जाता है कि जब वो अस्पताल में भर्ती थे तब उन्हें बेहोशी की हालत में फिल्म के दृश्य दिखाई पड़ते थे। इसके बाद विलियम कभी कोई हिट फिल्म नहीं बना पाए।