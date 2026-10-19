OTT Release: 19 से 25 अक्टूबर के बीच रिलीज हो रहीं 14 फिल्में और सीरीज, नेटफ्लिक्स पर आएंगी 6
OTT: ये पूरा हफ्ता ओटीटी पर शानदार रहने वाला है। इस हफ्ते नेटफ्लिक्स, जियो हॉटस्टार, प्राइम वीडियो, सोनी लिव और जी5 पर 14 फिल्में और शोज रिलीज हो रहे हैं।
ओटीटी लवर्स के लिए ये हफ्ता शानदार रहने वाला है। इस हफ्ते नेटफ्लिक्स, जी5 और जियो हॉटस्टार पर 14 फिल्में और सीरीज रिलीज होने वाली हैं। इस लिस्ट में एक्शन कॉमेडी से लेकर क्राइम थ्रिलर फिल्में और सीरीज शामिल हैं। आइए जानते हैं इन फिल्मों और सीरीज के बारे में।
1. महिषासुर वध
OTT: जियो हॉटस्टार
रिलीज डेट: 20 अक्टूबर
फिल्म/सीरीज के बारे में: ये एक पौराणिक और डिवोशनल फिल्म है। फिल्म की कहानी बुराई पर अच्छाई की जीत की कहानी कहती है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे देवी दुर्गा महिषासुर के अत्याचारों का अंत करती हैं।
2. बिट्टू बहानेबाज एक का तीन
OTT: जियो हॉटस्टार
रिलीज डेट: 20 अक्टूबर
फिल्म/सीरीज के बारे में: ये एक एनिमेटेड मिनी फिल्म है। फिल्म की कहानी बिट्टू नाम के एक लड़के के इर्द-गिर्द घूमती है। इस फिल्म में बिट्टू अपनी तीन अलग पहचान बनाता है और फिर शुरू होता है हंगामा।
3. मोआना
OTT: जियो हॉटस्टार
रिलीज डेट: 21 अक्टूबर
फिल्म/सीरीज के बारे में: ये एक एनिमेटेड फिल्म है। फिल्म की कहानी एक साहसी आदिवासी लड़की मोआना के इर्द-गिर्द घूमती है जो अपने द्वीप को बचाने के लिए विशाल समुद्र की यात्रा पर निकलती है।
4. अप्सरा
OTT: जियो हॉटस्टार
रिलीज डेट: 21 अक्टूबर
फिल्म/सीरीज के बारे में: ये एक सुपरनैचुरल फैंटसी शो है। सीरीज की कहानी दो बहनों की शक्तियों के इर्द-गिर्द घूमती है। यह शो समुद्र मंथन और दिव्य अमृत कलश की पौराणिक गाथा से प्रेरित है। ये शो हर रात साढ़े 10 बजे स्टार प्लस और जियो हॉटस्टार पर प्रसारित होगा।
5. वरम
OTT: जियो हॉटस्टार
रिलीज डेट: 22 अक्टूबर
फिल्म/सीरीज के बारे में: ये एक तेलुगु फैंटेसी और क्राइम-थ्रिलर सीरीज है। सीरीज की कहानी झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लड़के राजू नाम के इर्द-गिर्द घूमती है। उसकी जिंदगी में तब एक बड़ा मोड़ आता है जब उसे एक वरदान मिलता है।
6. द लेजेंड ऑफ हनुमान सीजन 7
OTT: जियो हॉटस्टार
रिलीज डेट: 23 अक्टूबर
फिल्म/सीरीज के बारे में: ये एक पौराणिक सीरीज है। सीरीज की कहानी भगवान हनुमान के जीवन के सुने-अनसुने किस्सों को दिखाएगी।
7. गजब रात
OTT: नेटफ्लिक्स
रिलीज डेट: 23 अक्टूबर
फिल्म/सीरीज के बारे में: ये एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है। मनोज बाजपेयी फिल्म में लीड रोल में नजर आएंगे। इस फिल्म में मनोज बाजपेयी एक घूसखोर पुलिस अधिकारी के रोल में नजर आए हैं। फिल्म की कहानी एक रात की कहानी है जिसमें बड़ी-बड़ी घटनाएं घटती हैं।
8. सर्वाइविंग हरिकेन ओटिस
OTT: नेटफ्लिक्स
रिलीज डेट: 23 अक्टूबर
फिल्म/सीरीज के बारे में: ये एक सर्वाइवल ड्रामा फिल्म है। फिल्म की कहानी मैक्सिको के अकापुल्को शहर में आए विनाशकारी कैटेगरी-5 हरिकेन ओटिस की वास्तविक घटना पर आधारित फिल्म है।
9. द लास्ट हाउस ऑन द लेफ्ट
OTT: नेटफ्लिक्स
रिलीज डेट: 21 अक्टूबर
फिल्म/सीरीज के बारे में: ये एक रिवेंज-हॉरर फिल्म है। फिल्म की कहानी एक ऐसे परिवार के इर्द-गिर्द घूमती है जो अपने घर में उन लड़कों को शरण दे देते हैं जिन्होंने उनकी बेटी को प्रताड़ित किया होता है। उन्हें जब ये बात पता चलती है, वो उन लड़कों से बदला प्लान करते हैं।
10. इंग्लिश-विंग्लिश
OTT: नेटफ्लिक्स
रिलीज डेट: 20 अक्टूबर
फिल्म/सीरीज के बारे में: ये फिल्म साल 2012 में रिलीज हुई थी। फिल्म की कहानी एक ऐसी हाउसवाइफ के इर्द-गिर्द घूमती है जिसके बच्चे और पति उसका सम्मान नहीं करते हैं क्योंकि उस महिला को इंग्लिश नहीं आती है। इसके बाद वो महिला इंग्लिश सीखती है।
11. गली बॉय
OTT: नेटफ्लिक्स
रिलीज डेट: 20 अक्टूबर
फिल्म/सीरीज के बारे में: ये फिल्म साल 2019 में रिलीज हुई थी। फिल्म में रणवीर सिंह और आलिया भट्ट लीड रोल में नजर आए थे। फिल्म की कहानी स्ट्रीट रैपर्स-विवियन फर्नांडिस (DIVINE) और नावेद शेख (Naezy) के जीवन से प्रेरित है।
12. डोरोथी
OTT: नेटफ्लिक्स
रिलीज डेट: 23 अक्टूबर
फिल्म/सीरीज के बारे में: ये एक तमिल भाषा की क्राइम थ्रिलर फिल्म है। फिल्म में कीर्ति सुरेश (डोरोथी के रूप में), सनंथ और ऋषिकांत जैसे कलाकार नजर आए हैं। फिल्म की कहानी दो बचपन के दोस्तों की कहानी है जिनकी दोस्ती में तब बदलाव आता है जब उनके गांव में डोरोथी नाम की लड़की की एंट्री होती है।
13. सूमो दीदी
OTT: जी5
रिलीज डेट: 23 अक्टूबर
फिल्म/सीरीज के बारे में: ये फिल्म एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है। फिल्म की कहानी भारत की पहली पेशेवर महिला सुमो पहलवान हेतल दवे के जीवन पर आधारित है।
14. द टर्मिनल लिस्ट सीजन 2
OTT: प्राइम वीडियो
रिलीज डेट: 21 अक्टूबर
फिल्म/सीरीज के बारे में: सीजन 2 पहले सीजन की कहानी को आगे बढ़ाएगी। सीजन 2 में नेवी सील कमांडर जेम्स रीस एक नया उद्देश्य खोजता है। ये एक एक्शन क्राइम सीरीज है।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना