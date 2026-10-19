OTT Release: 19 से 25 अक्टूबर के बीच रिलीज हो रहीं 14 फिल्में और सीरीज, नेटफ्लिक्स पर आएंगी 6

OTT: ये पूरा हफ्ता ओटीटी पर शानदार रहने वाला है। इस हफ्ते नेटफ्लिक्स, जियो हॉटस्टार, प्राइम वीडियो, सोनी लिव और जी5 पर 14 फिल्में और शोज रिलीज हो रहे हैं।

ओटीटी लवर्स के लिए ये हफ्ता शानदार रहने वाला है। इस हफ्ते नेटफ्लिक्स, जी5 और जियो हॉटस्टार पर 14 फिल्में और सीरीज रिलीज होने वाली हैं। इस लिस्ट में एक्शन कॉमेडी से लेकर क्राइम थ्रिलर फिल्में और सीरीज शामिल हैं। आइए जानते हैं इन फिल्मों और सीरीज के बारे में।

1. महिषासुर वध OTT: जियो हॉटस्टार

रिलीज डेट: 20 अक्टूबर

फिल्म/सीरीज के बारे में: ये एक पौराणिक और डिवोशनल फिल्म है। फिल्म की कहानी बुराई पर अच्छाई की जीत की कहानी कहती है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे देवी दुर्गा महिषासुर के अत्याचारों का अंत करती हैं।

2. बिट्टू बहानेबाज एक का तीन OTT: जियो हॉटस्टार

रिलीज डेट: 20 अक्टूबर

फिल्म/सीरीज के बारे में: ये एक एनिमेटेड मिनी फिल्म है। फिल्म की कहानी बिट्टू नाम के एक लड़के के इर्द-गिर्द घूमती है। इस फिल्म में बिट्टू अपनी तीन अलग पहचान बनाता है और फिर शुरू होता है हंगामा।

3. मोआना OTT: जियो हॉटस्टार

रिलीज डेट: 21 अक्टूबर

फिल्म/सीरीज के बारे में: ये एक एनिमेटेड फिल्म है। फिल्म की कहानी एक साहसी आदिवासी लड़की मोआना के इर्द-गिर्द घूमती है जो अपने द्वीप को बचाने के लिए विशाल समुद्र की यात्रा पर निकलती है।

4. अप्सरा OTT: जियो हॉटस्टार

रिलीज डेट: 21 अक्टूबर

फिल्म/सीरीज के बारे में: ये एक सुपरनैचुरल फैंटसी शो है। सीरीज की कहानी दो बहनों की शक्तियों के इर्द-गिर्द घूमती है। यह शो समुद्र मंथन और दिव्य अमृत कलश की पौराणिक गाथा से प्रेरित है। ये शो हर रात साढ़े 10 बजे स्टार प्लस और जियो हॉटस्टार पर प्रसारित होगा।

5. वरम OTT: जियो हॉटस्टार

रिलीज डेट: 22 अक्टूबर

फिल्म/सीरीज के बारे में: ये एक तेलुगु फैंटेसी और क्राइम-थ्रिलर सीरीज है। सीरीज की कहानी झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लड़के राजू नाम के इर्द-गिर्द घूमती है। उसकी जिंदगी में तब एक बड़ा मोड़ आता है जब उसे एक वरदान मिलता है।

6. द लेजेंड ऑफ हनुमान सीजन 7 OTT: जियो हॉटस्टार

रिलीज डेट: 23 अक्टूबर

फिल्म/सीरीज के बारे में: ये एक पौराणिक सीरीज है। सीरीज की कहानी भगवान हनुमान के जीवन के सुने-अनसुने किस्सों को दिखाएगी।

7. गजब रात OTT: नेटफ्लिक्स

रिलीज डेट: 23 अक्टूबर

फिल्म/सीरीज के बारे में: ये एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है। मनोज बाजपेयी फिल्म में लीड रोल में नजर आएंगे। इस फिल्म में मनोज बाजपेयी एक घूसखोर पुलिस अधिकारी के रोल में नजर आए हैं। फिल्म की कहानी एक रात की कहानी है जिसमें बड़ी-बड़ी घटनाएं घटती हैं।

8. सर्वाइविंग हरिकेन ओटिस OTT: नेटफ्लिक्स

रिलीज डेट: 23 अक्टूबर

फिल्म/सीरीज के बारे में: ये एक सर्वाइवल ड्रामा फिल्म है। फिल्म की कहानी मैक्सिको के अकापुल्को शहर में आए विनाशकारी कैटेगरी-5 हरिकेन ओटिस की वास्तविक घटना पर आधारित फिल्म है।

9. द लास्ट हाउस ऑन द लेफ्ट OTT: नेटफ्लिक्स

रिलीज डेट: 21 अक्टूबर

फिल्म/सीरीज के बारे में: ये एक रिवेंज-हॉरर फिल्म है। फिल्म की कहानी एक ऐसे परिवार के इर्द-गिर्द घूमती है जो अपने घर में उन लड़कों को शरण दे देते हैं जिन्होंने उनकी बेटी को प्रताड़ित किया होता है। उन्हें जब ये बात पता चलती है, वो उन लड़कों से बदला प्लान करते हैं।

10. इंग्लिश-विंग्लिश OTT: नेटफ्लिक्स

रिलीज डेट: 20 अक्टूबर

फिल्म/सीरीज के बारे में: ये फिल्म साल 2012 में रिलीज हुई थी। फिल्म की कहानी एक ऐसी हाउसवाइफ के इर्द-गिर्द घूमती है जिसके बच्चे और पति उसका सम्मान नहीं करते हैं क्योंकि उस महिला को इंग्लिश नहीं आती है। इसके बाद वो महिला इंग्लिश सीखती है।

11. गली बॉय OTT: नेटफ्लिक्स

रिलीज डेट: 20 अक्टूबर

12. डोरोथी OTT: नेटफ्लिक्स

रिलीज डेट: 23 अक्टूबर

फिल्म/सीरीज के बारे में: ये एक तमिल भाषा की क्राइम थ्रिलर फिल्म है। फिल्म में कीर्ति सुरेश (डोरोथी के रूप में), सनंथ और ऋषिकांत जैसे कलाकार नजर आए हैं। फिल्म की कहानी दो बचपन के दोस्तों की कहानी है जिनकी दोस्ती में तब बदलाव आता है जब उनके गांव में डोरोथी नाम की लड़की की एंट्री होती है।

13. सूमो दीदी OTT: जी5

रिलीज डेट: 23 अक्टूबर

फिल्म/सीरीज के बारे में: ये फिल्म एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है। फिल्म की कहानी भारत की पहली पेशेवर महिला सुमो पहलवान हेतल दवे के जीवन पर आधारित है।

14. द टर्मिनल लिस्ट सीजन 2 OTT: प्राइम वीडियो

रिलीज डेट: 21 अक्टूबर