OTT: 16 से 22 नवंबर के बीच रिलीज हो रहीं 15 फिल्में और सीरीज, नेटफ्लिक्स पर आएंगी 10

New Release: इस वीकेंड पर अलग-अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर 15 धमाकेदार फिल्में और सीरीज रिलीज होने वाली हैं। इस लिस्ट में एक्शन थ्रिलर से लेकर रोमांटिक कंटेंट शामिल हैं।

ये पूरा हफ्ता आपके लिए मजेदार होने वाला है। 16 से 22 नवंबर के बीच प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स, सोनी लिव और जियो हॉटस्टार पर एक दो नहीं बल्कि 15 फिल्में और सीरीज रिलीज होने वाली हैं। इस लिस्ट में एक्शन-थ्रिलर से लेकर रोमांटिक फिल्में और सीरीज शामिल हैं। आइए जानते हैं इन फिल्मों और सीरीज के नाम और रिलीज डेट के बारे में।

1.मांगलिक रिलीज डेट: 20 नवंबर

OTT: नेटफ्लिक्स

फिल्म/सीरीज के बारे में: ये एक थ्रिलर सीरीज है। सीरीज की कहानी इरा और सिद्धार्थ नाम के एक लड़के के इर्द-गिर्द घूमती है। सिद्धार्थ एक विधुर है। इरा को सिद्धार्थ से प्यार हो जाता है। वो उससे शादी कर लेती है। सिद्धार्थ के बारे में अफवाह है कि वो एक मांगलिक है। शादी के बाद हैरान करने वाले राज खुलते हैं।

2. ढिंढोरा सीजन 2 रिलीज डेट: 20 नवंबर

OTT: नेटफ्लिक्स

फिल्म/सीरीज के बारे में: ये एक कॉमेडी सीरीज है। इसका पहला सीजन साल 2021 में रिलीज हुआ था। भुवन बाम सीरीज के क्रिएटर हैं। इस सीरीज में भुवन बाम 1 से अधिक रोल्स करते नजर आएंगे। इस सीजन की कहानी सीरीज के पॉपुलर किरदार टीटू मामा की पत्नी और उनके ससुराल वालों के इर्द-गिर्द घूमेगी।

3. अ सिंड्रेला स्टोरी रिलीज डेट: 19 नवंबर

OTT: नेटफ्लिक्स

फिल्म/सीरीज के बारे में: ये एक अमेरिकी रोमांटिक-कॉमेडी फिल्म है। फिल्म की कहानी सैम मोंटगोमरी नाम की एक लड़की के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसे उसकी लालची सौतेली मां और बहनें अपने डाइनर में नौकरानी की तरह रखती हैं। सैम को एक लड़के से प्यार हो जाता है। इसके बाद इनके प्यार की कहानी कैसे आगे बढ़ती है फिल्म में दिखाया गया है।

4. द लॉ ऑफ बीस्ट्स रिलीज डेट: 18 नवंबर

OTT: नेटफ्लिक्स

फिल्म/सीरीज के बारे में: ये सच्ची घटनाओं पर आधारित एक क्राइम ड्रामा सीरीज है। साल 1988 में पोलैंड में चार बच्चों की हत्या हो जाती है जिससे पूरा देश सहम जाता है। सीरीज की कहानी उस हत्या, हत्या करने वाले की सजा और फिर जेल से उसकी रिहाई के इर्द-गिर्द घूमती है।

5. हाईकू रिलीज डेट: 20 नवंबर

OTT: नेटफ्लिक्स

फिल्म/सीरीज के बारे में: ये तमिल भाषा की एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। इस फिल्म का निर्देशन युवराज चिन्नसामी ने किया है। फिल्म की कहानी मनोहर नाम के एक लड़के के इर्द-गिर्द घूमती है जो अपने प्यार का इजहार करने के लिए छोटी कविताओं का सहारा लेता है।

6. लेक प्लेसिड 3 रिलीज डेट: 21 नवंबर

OTT: नेटफ्लिक्स

फिल्म/सीरीज के बारे में: ये एक अमेरिकी हॉरर कॉमेडी फिल्म है। फिल्म की कहानी गेम वार्डन नाथन बिकरमैन और उनके परिवार के इर्द-गिर्द घूमती है। नाथन का छोटा बेटा कॉनर झील में मिले मगरमच्छ के बच्चों को चुपके से खाना खिलाना शुरू कर देता है, जो बड़े होकर विशालकाय आदमखोर बन जाते हैं।

7. गॉर्डन रिलीज डेट: 18 नवंबर

OTT: नेटफ्लिक्स

फिल्म/सीरीज के बारे में: ये एक बायोग्राफिकल क्राइम ड्रामा सीरीज है। सीरीज की कहानी अनिबाल गॉर्डन के जीवन पर आधारित है। इस कहानी में 1970 से 1976 के बीच के समय को दिखाया गया है, जहां वो एक साधारण छोटे-मोटे चोर से आगे बढ़कर अर्जेंटीना के अंडरवर्ल्ड में अपराध की दुनिया का बड़ा नाम बन जाता है।

8. HB2ME रिलीज डेट: 18 नवंबर

OTT: नेटफ्लिक्स

फिल्म/सीरीज के बारे में: ये एक फिलिपिनो एक्शन-कॉमेडी फिल्म है। फिल्म की कहानी एक ऐसे बर्थ-डे प्रैंक के इर्द-गिर्द घूमती है जिसमें एक बेटा अपने पिता से सालों के अपमानजनक मजाक का बदला लेने के लिए उनके नकली अपहरण की योजना बनाता है।

9. समथिंग न्यू रिलीज डेट: 18 नवंबर

OTT: नेटफ्लिक्स

फिल्म/सीरीज के बारे में: ये एक अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। फिल्म की कहानी केन्या मैक्वीन (सना लैथन) नाम की एक सफल ब्लैक अकाउंटेंट के इर्द-गिर्द घूमती है। अपने दोस्तों के कहने पर केन्या एक ब्लाइंड डेट पर जाती है, जहां उसकी मुलाकात ब्रायन केली (साइमन बेकर) से होती है।

10. ऑन बिहाफ ऑफ माई सन रिलीज डेट: 20 नवंबर

OTT: नेटफ्लिक्स

फिल्म/सीरीज के बारे में: ये एक इमोशनल ड्रामा फिल्म है। फिल्म की कहानी एक ऐसी मां के इर्द-गिर्द घूमती है जिसके बेटे की वजह से एक खतरनाक एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद वो मां पीड़ितों के परिवार को ढूंढकर उनसे माफी मांगती है।

11. क्वीन रिलीज डेट: 16 नवंबर

OTT: जियो हॉटस्टार

फिल्म/सीरीज के बारे में: ये कलर्स का एक टीवी सीरियल है। सीरियल की कहानी ग्वालियर की रहने वाली एक निडर और स्वाभिमानी लड़की नीति (शगुन शर्मा) के इर्द-गिर्द घूमती है। नीति को एक राजनेता के बेटे से प्यार हो जाता है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उनका ये खूबसूरत रिश्ता जल्द ही एक बुरे सपने में बदल जाता है।

12. मिस्टर एंड मिसेज ऑफिस रिलीज डेट: 18 नवंबर

OTT: जियो हॉटस्टार

फिल्म/सीरीज के बारे में: ये एक वर्कप्लेस रोमांटिक कॉमेडी तमिल सीरीज है। सीरीज की कहानी अरिवु और ऐश्वर्या नाम के एक शादीशुदा कपल के इर्द-गिर्द घूमती है जो एक ही आईटी कंपनी में काम करते हैं।

13. कैम्पस डायरीज सीजन 2 रिलीज डेट: 18 नवंबर

OTT: प्राइम वीडियो

फिल्म/सीरीज के बारे में: ये एक टीनएज रोमांटिक कॉमेडी सीरीज है। पहले सीजन की कहानी को आगे बढ़ाया जाएगा। नए साल में पुरानी गैंग कॉलेज में वापस लौटेगी। सीरीज की कहानी एक बार फिर दोस्ती, प्यार और कॉलेज की घटनाओं के इर्द-गिर्द होगी।

14. अनबिल अवन रिलीज डेट: 20 नवंबर

OTT: सोनी लिव

फिल्म/सीरीज के बारे में: ये तमिल भाषा की रोमांटिक एक्शन थ्रिलर फिल्म है। फिल्म की कहानी सूर्या और इयल नाम के कपल के इर्द-गिर्द घूमती है। ये कपल अपनी नौकरी छोड़कर एक शांत हिल स्टेशन पर होमस्टे शुरू करने का सपना पूरा करने जाते हैं। लेकिन एक भ्रष्ट विधायक और उसकी गैंग से टकराव होने के बाद, उनका खुशहाल जीवन एक खतरनाक लड़ाई में बदल जाता है।

15. तीन तिगाड़ा रिलीज डेट: 20 नवंबर

OTT: जी5