Netflix Watch List: हॉरर लवर्स बिल्कुल न करें मिस! नेटफ्लिक्स की इस लिस्ट में हैं 16 धांसू फिल्में और सीरीज
Netflix Watch List: नेटफ्लिक्स ने अपने इंस्टाग्राम पर 16 हॉरर और थ्रिलर फिल्मों और सीरीज की लिस्ट जारी की है। आप इन फिल्मों और सीरीज को अपनी वॉचलिस्ट में शामिल कर सकती हैं।
नेटफ्लिक्स ने अपने इंस्टाग्राम पर 16 ऐसी फिल्मों और सीरीज की लिस्ट जारी की है जिन्हें थ्रिलर और हॉरर लवर्स को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। इस लिस्ट में कोरियन, हॉलीवुड और बॉलीवुड की फिल्में और सीरीज शामिल हैं। इन फिल्मों और सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग भी बहुत अच्छी है। आइए जानते हैं इन फिल्मों और सीरीज के बारे में।
1. IT
IMDb रेटिंग: 7.3
फिल्म/सीरीज के बारे में: ये फिल्म साल 2017 में रिलीज हुई थी। फिल्म सुपरनेचुरल हॉरर फिल्म है। फिल्म की कहानी एक खतरनाक जोकर के इर्द-गिर्द घूमती है जो बच्चों को अपना निशाना बनाता है।
2. द कॉन्ज्यूरिंग
IMDb रेटिंग: 7.5
फिल्म/सीरीज के बारे में: ये फिल्म साल 2013 में रिलीज हुई थी। फिल्म की कहानी पेरॉन परिवार के इर्द-गिर्द घूमती है जो एक पुराने फार्महाउस में रहने आते हैं। इस घर में एक आत्मा का कब्जा है।
3. फाइनल डेस्टिनेशन 6
IMDb रेटिंग: 6.7
फिल्म/सीरीज के बारे में: फाइनल डेस्टिनेशन: ब्लडलाइन्स साल 2025 में रिलीज हुई थी। ये हॉरर फ्रेंचाइजी फाइनल डेस्टिनेशन की छठी फिल्म है। फिल्म की कहानी पहले 5 पार्ट्स के प्रीक्वल के रूप में नजर आती है।
4. हेलहोल
IMDb रेटिंग: 5.8
फिल्म/सीरीज के बारे में: ये एक सुपरनेचुरल हॉरर फिल्म है। फिल्म की कहानी 1987 के पोलैंड की पृष्ठभूमि पर आधारित है। फिल्म की कहानी एक ऐसी मॉनेस्ट्री के इर्द-गिर्द घूमती है जहां कुछ शैतानी गतिविधियां हो रही होती हैं।
5. वेरोनिका
IMDb रेटिंग: 6.2
फिल्म/सीरीज के बारे में: ये फिल्म साल 2017 में रिलीज हुई थी। ये एक स्पेनिश हॉरर फिल्म है। ये फिल्म 1991 की 'वैलेकास' घटना से प्रेरित है।
6. द नन
IMDb रेटिंग: 5.4
फिल्म/सीरीज के बारे में: फिल्म की कहानी 1952 के रोमानिया में स्थित कार्टा मठ के इर्द-गिर्द घूमती है। ये फिल्म साल 2018 में रिलीज हुई थी।
7. इनकैंटेशन
IMDb रेटिंग: 6.3
फिल्म/सीरीज के बारे में: ये एक ताइवानी हॉरर फिल्म है। ये फिल्म 2005 में ताइवान के काओशुंग में हुई एक वास्तविक घटना से प्रेरित है।
8. इफ विशेज कुड किल
IMDb रेटिंग: 7
फिल्म/सीरीज के बारे में: ये एक कोरियन हॉरर सीरीज है। सीरीज का अभी सीजन 1 ही रिलीज हुआ है। सीरीज की कहानी कोरियन ब्लैक मैजिक के इर्द-गिर्द घूमती है।
9. द हॉन्टिंग ऑफ द हिल हाउस
IMDb रेटिंग: 8.5
फिल्म/सीरीज के बारे में: ये 10 एपिसोड की एक हॉरर सीरीज है। सीरीज साल 2018 में रिलीज हुई थी।
10. लाइट्स आउट
IMDb रेटिंग: 6.3
फिल्म/सीरीज के बारे में: ये एक हॉरर एक्शन फिल्म है। फिल्म साल 2016 में रिलीज हुई थी।
11. ईविल डेड बर्न
IMDb रेटिंग: 6.2
फिल्म/सीरीज के बारे में: ये 2026 में बनी एक अमेरिकी हॉरर फिल्म है। ये इस फ्रेंचाइजी की छठी फिल्म है।
12. भूल भुलैया
IMDb रेटिंग: 7.5
फिल्म/सीरीज के बारे में: ये एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है जो साल 2007 में रिलीज हुई थी। फिल्म में अक्षय कुमार और विद्या बालन लीड रोल में नजर आए थे।
13. चकी
IMDb रेटिंग: 7.2
फिल्म/सीरीज के बारे में: सीरीज की कहानी सीरियल किलर चार्ल्स ली रे के इर्द-गिर्द घूमती है जो मरने से पहले काले जादू से अपनी आत्मा को एक 'गुड गाइ' नाम की डॉल में डाल देता है।
14. ऑल ऑफ अस आर डेड
IMDb रेटिंग: 7.6
फिल्म/सीरीज के बारे में: ये एक जॉम्बी सीरीज है। इस सीरीज के सीजन 2 का ऐलान हो चुका है।
15. अ क्वाइट प्लेस
IMDb रेटिंग: 7.5
फिल्म/सीरीज के बारे में: ये एक हॉरर साइंस फिक्शन फिल्म है। फिल्म की कहानी एक ऐसे परिवार की कहानी है जो बिना किसी आवाज के जीवित रहने के लिए मजबूर है।
16. काल
IMDb रेटिंग: 4.8
फिल्म/सीरीज के बारे में: ये फिल्म साल 2005 में रिलीज हुई थी। फिल्म को सोहम शाह ने डायरेक्ट किया है।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना