Netflix Watch List: नेटफ्लिक्स ने अपने इंस्टाग्राम पर 16 हॉरर और थ्रिलर फिल्मों और सीरीज की लिस्ट जारी की है। आप इन फिल्मों और सीरीज को अपनी वॉचलिस्ट में शामिल कर सकती हैं।

नेटफ्लिक्स की हॉरर फिल्में और सीरीज

नेटफ्लिक्स ने अपने इंस्टाग्राम पर 16 ऐसी फिल्मों और सीरीज की लिस्ट जारी की है जिन्हें थ्रिलर और हॉरर लवर्स को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। इस लिस्ट में कोरियन, हॉलीवुड और बॉलीवुड की फिल्में और सीरीज शामिल हैं। इन फिल्मों और सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग भी बहुत अच्छी है। आइए जानते हैं इन फिल्मों और सीरीज के बारे में।

1. IT IMDb रेटिंग: 7.3

फिल्म/सीरीज के बारे में: ये फिल्म साल 2017 में रिलीज हुई थी। फिल्म सुपरनेचुरल हॉरर फिल्म है। फिल्म की कहानी एक खतरनाक जोकर के इर्द-गिर्द घूमती है जो बच्चों को अपना निशाना बनाता है।

2. द कॉन्ज्यूरिंग IMDb रेटिंग: 7.5

फिल्म/सीरीज के बारे में: ये फिल्म साल 2013 में रिलीज हुई थी। फिल्म की कहानी पेरॉन परिवार के इर्द-गिर्द घूमती है जो एक पुराने फार्महाउस में रहने आते हैं। इस घर में एक आत्मा का कब्जा है।

3. फाइनल डेस्टिनेशन 6 IMDb रेटिंग: 6.7

फिल्म/सीरीज के बारे में: फाइनल डेस्टिनेशन: ब्लडलाइन्स साल 2025 में रिलीज हुई थी। ये हॉरर फ्रेंचाइजी फाइनल डेस्टिनेशन की छठी फिल्म है। फिल्म की कहानी पहले 5 पार्ट्स के प्रीक्वल के रूप में नजर आती है।

4. हेलहोल IMDb रेटिंग: 5.8

फिल्म/सीरीज के बारे में: ये एक सुपरनेचुरल हॉरर फिल्म है। फिल्म की कहानी 1987 के पोलैंड की पृष्ठभूमि पर आधारित है। फिल्म की कहानी एक ऐसी मॉनेस्ट्री के इर्द-गिर्द घूमती है जहां कुछ शैतानी गतिविधियां हो रही होती हैं।

5. वेरोनिका IMDb रेटिंग: 6.2

फिल्म/सीरीज के बारे में: ये फिल्म साल 2017 में रिलीज हुई थी। ये एक स्पेनिश हॉरर फिल्म है। ये फिल्म 1991 की 'वैलेकास' घटना से प्रेरित है।

6. द नन IMDb रेटिंग: 5.4

फिल्म/सीरीज के बारे में: फिल्म की कहानी 1952 के रोमानिया में स्थित कार्टा मठ के इर्द-गिर्द घूमती है। ये फिल्म साल 2018 में रिलीज हुई थी।

7. इनकैंटेशन IMDb रेटिंग: 6.3

फिल्म/सीरीज के बारे में: ये एक ताइवानी हॉरर फिल्म है। ये फिल्म 2005 में ताइवान के काओशुंग में हुई एक वास्तविक घटना से प्रेरित है।

8. इफ विशेज कुड किल IMDb रेटिंग: 7

फिल्म/सीरीज के बारे में: ये एक कोरियन हॉरर सीरीज है। सीरीज का अभी सीजन 1 ही रिलीज हुआ है। सीरीज की कहानी कोरियन ब्लैक मैजिक के इर्द-गिर्द घूमती है।

9. द हॉन्टिंग ऑफ द हिल हाउस IMDb रेटिंग: 8.5

फिल्म/सीरीज के बारे में: ये 10 एपिसोड की एक हॉरर सीरीज है। सीरीज साल 2018 में रिलीज हुई थी।

10. लाइट्स आउट IMDb रेटिंग: 6.3

फिल्म/सीरीज के बारे में: ये एक हॉरर एक्शन फिल्म है। फिल्म साल 2016 में रिलीज हुई थी।

11. ईविल डेड बर्न IMDb रेटिंग: 6.2

फिल्म/सीरीज के बारे में: ये 2026 में बनी एक अमेरिकी हॉरर फिल्म है। ये इस फ्रेंचाइजी की छठी फिल्म है।

12. भूल भुलैया IMDb रेटिंग: 7.5

13. चकी IMDb रेटिंग: 7.2

फिल्म/सीरीज के बारे में: सीरीज की कहानी सीरियल किलर चार्ल्स ली रे के इर्द-गिर्द घूमती है जो मरने से पहले काले जादू से अपनी आत्मा को एक 'गुड गाइ' नाम की डॉल में डाल देता है।

14. ऑल ऑफ अस आर डेड IMDb रेटिंग: 7.6

फिल्म/सीरीज के बारे में: ये एक जॉम्बी सीरीज है। इस सीरीज के सीजन 2 का ऐलान हो चुका है।

15. अ क्वाइट प्लेस IMDb रेटिंग: 7.5

फिल्म/सीरीज के बारे में: ये एक हॉरर साइंस फिक्शन फिल्म है। फिल्म की कहानी एक ऐसे परिवार की कहानी है जो बिना किसी आवाज के जीवित रहने के लिए मजबूर है।

16. काल IMDb रेटिंग: 4.8