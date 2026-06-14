15 से 21 जून के बीच ओटीटी पर होगा 11 नए शोज और फिल्मों का धमाका, नेटफ्लिक्स पर रिलीज होंगी 8
OTT Release: आनेवाले हफ्ता मनोरंजन के नाम होने वाला है। अगर हफ्ते ओटीटी पर एक दो नहीं बल्कि 13 नए शोज और फिल्में रिलीज होने वाली हैं। आइए जानते हैं कब और कहां रिलीज हो रही कौन सी सीरीज?
OTT लवर्स के लिए आनेवाला हफ्ता मजेदार रहने वाला है। नेटफ्लिक्स से लेकर हॉटस्टार और प्राइम पर 13 नए शोज और फिल्में रिलीज होने वाली हैं। इन 13 में से 8 फिल्में और सीरीज नेटफ्लिक्स परव ही आएंगी। अपकमिंग ओटीटी रिलीज में एक्शन से लेकर रोमांटिक और क्राइम ड्रामा शामिल हैं। यहां चेक करें 15 से 21 जून के बीच रिलीज होने वाले शोज और फिल्मों के नाम।
- ठुकरा के मेरा प्यार
जॉनर: रोमांटिक सोशल ड्रामा
रिलीज डेट: 19 जून
OTT: जियो हॉटस्टार
फिल्म/ सीरीज के बारे में: कुलदीप और शानविका की प्यार से बदले में तब्दील हुई कहानी सीजन 2 में आगे बढ़ेगी। इस सीरीज का पहला सीजन साल 2024 में आया था।
2. आई विल मिस यू
जॉनर: थ्रिलर
रिलीज डेट: 18 जून
OTT: नेटफ्लिक्स
फिल्म/ सीरीज के बारे में: एक पिता जो अपने ही बेटे के कत्ल की सजा में जेल में बंद है। उसे पता चलता है कि उसका बेटा जिंदा हो सकता है। पिता के सामने जेल से भागकर सच का पता लगाने की चुनौती है। इस सीरीज में कुल 8 एपिसोड्स आएंगे।
3. वॉइसमेल्स फॉर इसाबेल
जॉनर: फीलगुड रोमांटिक
रिलीज डेट: 19 जून
OTT: नेटफ्लिक्स
फिल्म/ सीरीज के बारे में: वॉइसमेल्स फॉर इसाबेल एक लव स्टोरी है। एक लड़की अपनी दिवंगत बहन के लिए वॉइसमेल में मैसेज छोड़ती है। उसके ये मैसेज किसी अनजान शख्स को मिल रहे हैं। यही वॉइसमेल्स दोनों की लव स्टोरी की शुरुआत करते हैं।
4. द कॉन्ट्रैक्टर
जॉनर: एक्शन स्पाई थ्रिलर
रिलीज डेट: 19 जून
OTT: नेटफ्लिक्स
फिल्म/ सीरीज के बारे में: यूएस आर्मी के स्पेशल ऑपरेशन्स फोर्स से रिटायर्ड आदमी एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है। ये ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने के बाद उसके साथ क्या-क्या होता है, ये फिल्म देखने के बाद पता चलेगा।
5. कलर बुक
जॉनर: इमोशनल ड्रामा
रिलीज डेट: 19 जून
OTT: नेटफ्लिक्स
फिल्म/ सीरीज के बारे में: एक सिंगल पिता अपनी पत्नी के गुजर जाने के बाद डाउनसिंड्रोम से ग्रसित अपने बेटे का ख्याल रखता है। ये फिल्म साल 2024 में रिलीज हुई थी।
6. ओएसिस
जॉनर: मिस्ट्री थ्रिलर
रिलीज डेट: 19 जून
OTT: नेटफ्लिक्स
फिल्म/ सीरीज के बारे में: एक रिसॉर्ट में उस वक्त हड़कंप मच जाता है जब एक लड़की गायब हो जाती है। शक के घेरे में स्टाफ से लेकर वहां मौजूद सारे गेस्ट हैं। केस सुलझने तक सभी उस रिजॉर्ट में कैद हैं।
7. हसबेंड इन एक्शन
जॉनर: एक्शन कॉमेडी
रिलीज डेट: 19 जून
OTT: नेटफ्लिक्स
फिल्म/ सीरीज के बारे में: एक जासूस अपनी एक्स पत्नी की नए पति के साथ टीम बनाता ताकि वो उन लोगों का पता लगा सके कि आखिर उसकी एक्स वाइफ को किसने किडनैप किया है।
8. द क्रिएटर
जॉनर: साइंस फिक्शन एक्शन
रिलीज डेट: 20 जून
OTT: नेटफ्लिक्स
फिल्म/ सीरीज के बारे में: AI और इंसानों के बीच छिड़ी जंग में एक आर्मी जवान दुश्मन के हथियार को तबाह करने के लिए निकला है। उसके सामने एक हैरान करने वाला सच सामने आता है।
9. द रूट ऑफ द गेम
जॉनर: डॉक्यूमेंट्री
रिलीज डेट: 20 जून
OTT: नेटफ्लिक्स
फिल्म/ सीरीज के बारे में: यह एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज है जिसमें ब्राजिल के सबसे पसंदीदा खेल सॉकर के लिए होने वाले 'सुपर कोपा पायनियर' में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों की कहानी दिखाई जाएगी।
10.योर फॉल्ट: लंदन
जॉनर: रोमांटिक
रिलीज डेट: जून 17
OTT: प्राइम वीडियो
फिल्म/ सीरीज के बारे में: एक ऐसी फिल्म जो नोहा और निक की लव स्टोरी को दिखाती है। दोनों की लव स्टोरी में ट्विस्ट तब आता है जब लड़की पढ़ाई के लिए ऑक्सफोर्ड चली जाती है और लड़का वहीं लंदन में अपने पिता के बिजनेस के लिए रुकता है। दोनों के रिश्ते में आई ये दूरी दोनों की रिलेशनशिप का टेस्ट लेती है।
11. अथिराडी
जॉनर: एक्शन कॉमेडी
रिलीज डेट: 19 जून
OTT: सोनी लिव
फिल्म/ सीरीज के बारे में: एक सिविल इंजीनियर स्टूडेंट अपने कॉलेज का एक बैन्ड कॉलेज फेस्ट दोबारा शुरू कराना चाहता है। इस लड़ाई में आपको खूब सारा हंसी, बवाल और मजा मिलेगा। ये फिल्म तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी भाषा में आप देख सकेंगे।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना
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