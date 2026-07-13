OTT Release: 13 से 19 जुलाई तक रिलीज हो रहीं 13 फिल्में और सीरीज, नेटफ्लिक्स पर आ रहीं 8

OTT Release This Week: ये हफ्ता ओटीटी लवर्स के लिए शानदार रहने वाला है। अलग-अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर 10 से ज्यादा फिल्में और सीरीज रिलीज हो रही हैं। आइए जानते हैं इन फिल्मों और सीरीज के बारे में।

नेटफ्लिक्स, जियो हॉटस्टार और प्राइम वीडियो पर इस हफ्ते यानी 13 से 19 जुलाई के बीच 13 फिल्में और सीरीज रिलीज हो रही हैं। इन फिल्मों और सीरीज में क्राइम डॉक्यूसीरीज से लेकर रोमांटिक और कॉमेडी कंटेंट शामिल है। आइए जानते हैं इन फिल्मों और सीरीज के नाम। साथ ही, इनकी रिलीज डेट।

1.वुथरिंग हाइट्स OTT: जियो हॉटस्टार

रिलीज डेट: 13 जुलाई

फिल्म/सीरीज के बारे में: वुथरिंग हाइट्स एक रोमांटिक पीरियॉडिक ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म को एमराल्ड फेनेल ने प्रोड्यूस, लिखा और डायरेक्ट किया है। ये फिल्म एमिली ब्रोंटे के 1847 के उपन्यास पर आधारित है।

रिलीज डेट: 13 जुलाई

फिल्म/सीरीज के बारे में: यह एक तमिल रियलिटी डेटिंग शो है। इस शो में 12 कंटेस्टेंट आएंगे जो अपने पुराने रिश्ते को छोड़कर नए रिश्ते की तलाश करेंगे।

3. रेडी ऑर नॉट 2: हेयर आई कम OTT: हॉटस्टार

रिलीज डेट: 16 जुलाई

फिल्म/सीरीज के बारे में: यह एक अमेरिकी कॉमेडी हॉरर फिल्म है। यह रेडी ऑर नॉट का सीक्वल है। फिल्म को मैट बेटिनेली-ओल्पिन और टायलर गिलेट ने डायरेक्ट किया है।

रिलीज डेट: 13 जुलाई

फिल्म/सीरीज के बारे में: मर्डर 101 एक डॉक्यूसीरीज है। ये कहानी टेनेसी के एक हाई स्कूल की सोशियोलॉजी क्लास की कहानी दिखाती है जो दशकों पुराने 'रेडहेड मर्डर्स' केस की जांच करती है।

5. राइड और डाई OTT: प्राइम वीडियो

रिलीज डेट: 15 जुलाई

फिल्म/सीरीज के बारे में: ये एक एक्शन एडवेंचर कॉमेडी सीरीज है। डेबी को पता चलता है कि इसकी बेस्टफ्रेंड जुडिथ एक असैसिन का काम करती है। एक मिशन के बिगड़ने के बाद दोनों के पीछे एक अनजान दुश्मन पड़ जाता है।

6. गोल्डन कामुय - अबाशिरी प्रिजन रेड OTT: नेटफ्लिक्स

रिलीज डेट: 13 जुलाई

फिल्म/सीरीज के बारे में: ये एक जापानी ड्रामा एक्शन फिल्म है। फिल्म की कहानी अबाशिरी जेल के अंदर होने वाले एक बड़े और खतरनाक टकराव की कहानी दिखाएगी। फिल्म में जबरदस्त एक्शन मागा फैंस को देखने को मिलेगा।

रिलीज डेट: 16 जुलाई

फिल्म/सीरीज के बारे में: यह एक साइकोलॉजिकल एडवेंचर ड्रामा फिल्म है। एक लड़की एक मेंटल असायलम से डांस के जरिए भागने का प्लान बनाती है।

8. 23000 लाइव्स OTT: नेटफ्लिक्स

रिलीज डेट: 17 जुलाई

फिल्म/सीरीज के बारे में: यह एक जर्मन ड्रामा फिल्म है। फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है। यंग लोगों का ग्रुप मेडिटेरियन सी में रिफ्यूजियों को बचाने निकलते हैं।

9. मी बिफोर मी OTT: नेटफ्लिक्स

रिलीज डेट: 16 जुलाई

फिल्म/सीरीज के बारे में: यह एक इंडोनेशिया ड्रामा फिल्म है। एक स्टार स्टूडेंट का जीवन तब उलट-पुलट जाती है जब उसे पैनिक अटैक आने शुरू होते हैं। इन पैनिक अटैक के दौरान उस बच्चे के सामने अपने घर के गहरे तनाव सामने आते हैं।

10. यंग शेलडन सीजन 6 OTT: नेटफ्लिक्स

रिलीज डेट: 15 जुलाई

फिल्म/सीरीज के बारे में: यह हॉलीवुड की बेस्ट सीरीज में से एक बिग बैंग थ्योरी का स्पिन ऑफ है। शेल्डन कूपर हाईस्कूल में आ चुका है और उसकी स्मार्टनेस हर किसी को हैरान कर देती है।

11. क्वारंटाइन 2: टर्मिनल OTT: नेटफ्लिक्स

रिलीज डेट: 17 जुलाई

फिल्म/सीरीज के बारे में: एक प्लेन में एक वायरल फैल जाता है जो फ्लाइट में मौजूद लोगों को खतरनाक कातिल बना देता है। ऐसे में एक फ्लाइट अटेंडेंट और कुछ और पैसेंजर्स प्लेन से भागने का प्लान बनाते हैं।

12. डिजायर OTT: नेटफ्लिक्स

रिलीज डेट: 17 जुलाई

फिल्म/सीरीज के बारे में: यह एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है। एक डायवोर्स वकील का अपनी ही बेटी के स्विमिंग कोच से अफेयर शुरू हो जाता है।

13. द मैप ऑफ लॉन्गिंग OTT: नेटफ्लिक्स

रिलीज डेट: 17 जुलाई