ओरिजिनल वॉर के असिस्टेंट डायरेक्टर ने ऋतिक-जूनियर एनटीआर की ‘वॉर 2’ को बताया सबसे कमजोर फिल्म

बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की फिल्म वॉर 2 ऑडियंस को निराश कर रही है। अब फिल्म का रिव्यू करते हुए ओरिजिनल वॉर के असिस्टेंट डायरेक्टर ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की है।

बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर को लेकर बड़े पैमाने पर फिल्म वॉर 2 बनाई गई थी। उम्मीद थी कि ये फिल्म अपने पहले भाग से भी जबरदस्त कमाई करेगी। दो बड़े सुपरस्टार को साथ एक्शन करते देखना ऑडियंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं थी। लेकिन ये फिल्म सभी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए ऑडियंस को निराश कर रही है। रिव्यू के मुताबिक कहानी और बेवजह के एक्शन सीक्वेंस से जोड़ पाना ऑडियंस के लिए मुश्किल हो रहा है।अब ओरिजिनल वॉर के असिस्टेंट डायरेक्टर राजवीर अशर ने भी फिल्म को लेकर खुलकर अपनी निराशा जाहिर की है।

राजवीर ने जताई नाराजगी राजवीर की रिव्यू पोस्ट रेडिट पर वायरल हो गई, जिसके बाद उन्होंने अपनी इंस्टा स्टोरी पर भी लिखा,” ये मेरे लिए दिल तोड़ने वाला एक्सपीरियंस है। मैं इस फिल्म से उम्मीद लगाए हुए था, लेकिन इसने मुझे निराश कर दिया। पहले पार्ट के आखिर में एक औसत दर्जे का सीक्वेंस है, जिसके बाद एक खराब और लंबा सीक्वेंस देखने को मिलता है।ये फिल्म इमोशनली जुड़ने में भी असफल रही। जिस दिन का बेसब्री से इंतजार था, वो निराशा में बदल गया। ये यूनिवर्स (YRF स्पाई यूनिवर्स) की सबसे कमजोर फिल्म है।” राजवीर पहले शाहरुख खान की पठान और ऋतिक रोशन की फाइटर में भी असिस्टेंट डायरेक्टर रह चुके हैं।