तीसरे दिन भी रजनीकांत की फिल्म को मात नहीं दे पाई वॉर 2, जानें कितनी हुई कमाई

ऋतिक रोशन की वॉर 2 और रजनीकांत की फिल्म कुली को सिनेमाघरों में रिलीज हुए तीन दिन हो गए हैं। तीन दिन बाद भी ऋतिक रोशन की फिल्म रजनीकांत की फिल्म से पीछे है। आज तीसरे दिन ऋतिक रोशन की फिल्म वॉर 2 ने 33 करोड़ की कमाई की है। वहीं, रजनीकांत की फिल्म कुली ने तीसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर 35.16 करोड़ की कमाई की है।

बॉक्स ऑफिस पर ऋतिक से आगे रजनीकांत की फिल्म sacnilk.com की मानें तो रजनीकांत की फिल्म कुली ने अबतक 154.91 करोड़ की कमाई की है। वहीं, ऋतिक रोशन की वॉर 2 ने अबतक 142.35 करोड़ की कमाई कर ली है।

वॉर 2 की कमाई वॉर 2 ने पहले दिन 52 करोड़ की कमाई की थी। इसमें हिंदी भाषा में 29 करोड़, तमिल भाषा में 0.25 करोड़ और तेलगु भाषा में 22.75 करोड़ की कमाई थी। दूसरे दिन ऋतिक की फिल्म ने 57.35 करोड़ (44.5 करोड़ हिंदी में, 0.35 करोड़ तमिल में, 12.5 करोड़ तेलगु) की कमाई की थी। तीसरे दिन की कमाई 142.35 है।