तीसरे दिन भी रजनीकांत की फिल्म को मात नहीं दे पाई वॉर 2, जानें कितनी हुई कमाई
रजनीकांत की फिल्म कुली और ऋतिक रोशन की फिल्म कुली को रिलीज हुए तीन दिन हो गए हैं। तीन दिन बाद भी ऋतिक रोशन की फिल्म कमाई के मामले में रजनीकांत की फिल्म से पीछे है।
ऋतिक रोशन की वॉर 2 और रजनीकांत की फिल्म कुली को सिनेमाघरों में रिलीज हुए तीन दिन हो गए हैं। तीन दिन बाद भी ऋतिक रोशन की फिल्म रजनीकांत की फिल्म से पीछे है। आज तीसरे दिन ऋतिक रोशन की फिल्म वॉर 2 ने 33 करोड़ की कमाई की है। वहीं, रजनीकांत की फिल्म कुली ने तीसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर 35.16 करोड़ की कमाई की है।
बॉक्स ऑफिस पर ऋतिक से आगे रजनीकांत की फिल्म
sacnilk.com की मानें तो रजनीकांत की फिल्म कुली ने अबतक 154.91 करोड़ की कमाई की है। वहीं, ऋतिक रोशन की वॉर 2 ने अबतक 142.35 करोड़ की कमाई कर ली है।
वॉर 2 की कमाई
वॉर 2 ने पहले दिन 52 करोड़ की कमाई की थी। इसमें हिंदी भाषा में 29 करोड़, तमिल भाषा में 0.25 करोड़ और तेलगु भाषा में 22.75 करोड़ की कमाई थी। दूसरे दिन ऋतिक की फिल्म ने 57.35 करोड़ (44.5 करोड़ हिंदी में, 0.35 करोड़ तमिल में, 12.5 करोड़ तेलगु) की कमाई की थी। तीसरे दिन की कमाई 142.35 है।
कुली की प्रतिदिन कमाई
रजनीकांत की फिल्म ने पहले दिन 65 करोड़ (तमिल में 44.5 करोड़, हिंदी में 4.5 करोड़, तेलगु में 15.5 करोड़ और कन्नड़ भाषा में 0.5 करोड़) की कमाई की थी। फिल्म ने दूसरे दिन 54.75 करोड़ (तमिल भाषा में 34.45 करोड़, हिंदी में 6.3 करोड़, तेलगु में 13.5 करोड़ और कन्नड़ में 0.5 करोड़) की कमाई की थी।