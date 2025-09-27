कैंसर से हुई थी विवेक ओबेरॉय की पहली प्रेमिका की डेथ, शादी और बच्चे की कर ली थी प्लानिंग
बॉलीवुड एक्टर विवेक ओबेरॉय ने हाल में अपनी प्रेमिका की डेथ के बारे में बताया। एक्टर ने कहा कि जिनसे वो शादी करना चाहते थे उनकी डेथ हो गई थी और उन्हें डेथ से उबरने में लंबा समय लगा।
बॉलीवुड एक्टर विवेक ओबेरॉय की जिंदगी कई तरह के स्ट्रगल से भरी रही है। एक्टर सुरेश ओबेरॉय के बेटे होने के बाद भी उन्हें इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के लिए कड़ी मेहनत से गुजरना पड़ा। प्रोफेशनल लाइफ के साथ उनकी निजी जिंदगी में भी तूफान आते रहे। अब हाल में एक्टर ने बताया कि उन्हें किसी से बिछड़ने में डर लगता है क्योंकि उनकी पहली प्रेमिका कैंसर से जंग हार गई थी। इस घटना से उबरने में उन्हें लंबा समय लगा था।
विवेक की प्रेमिका का हुआ था निधन
प्रखर गुप्ता के यूट्यूब चैनल पर पहुंचे विवेक ने बताया कि उन्हें सबसे पहले प्यार 13 साल की उम्र में हुआ था। उन्हें हमेशा से लगता था कि जब वो बड़े होंगे तो एक दिन इसी लड़की से शादी करते। लेकिन उस लड़की का कैंसर से निधन हो गया। विवेक ने बताया, "जब मैं 13 साल का था, तब हमें प्यार हो गया था, और यह उस तरह का ‘बच्चों वाला प्यार’ था जिसमें हम एक-दूसरे को कार्ड देते थे। मुझे पूरा यकीन था कि जब मैं बड़ा होऊंगा, तो मैं उसी से शादी करूंगा और हमने शादी करने, बच्चे पैदा करने और बाकी जिंदगी साथ बिताने के बारे में सोचा था। अचानक, वह चली गई। जनवरी में उसका निदान हुआ, और मार्च तक वह चल बसी।”
अपनों को खोने से लगता है डर
विवेक ने बताया कि उस समय उनकी उम्र 18 साल की थी और उनकी प्रेमिका की उम्र 17 साल थी। एक्टर ने बताया कि उनके लिए दोबारा प्यार में आना मुश्किल था। उनका दिल बुरी तरह से टूट गया था। वो अपने जीवन में किसी को खोने से डरते हैं।