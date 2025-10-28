रामायण फिल्म से मिली फीस को डोनेट करेंगे विवेक ओबेरॉय, बोले- यह फिल्म जवाब है...

संक्षेप: विवेक ओबेरॉय अब नितेश तिवारी की फिल्म रामायण में नजर आने वाले हैं। विवेक ने बताया कि वह इस फिल्म से उन्हें जो फीस मिल रही है उसे वो डोनेट कर रहे हैं।

नितेश तिवारी की फिल्म रामायण की जबसे अनाउंसमेंट हुई है तबसे फिल्म काफी चर्चा में है। रोज फिल्म को लेकर नए अपडेट आते हैं। इस फिल्म में कई एक्टर्स काम कर रहे हैं। विवेक ओबेरॉय फिल्म में विभिषण का किरदार निभा रहे हैं। अब विवेक ने बताया कि उन्होंने 4000 करोड़ रामायण से अपनी पूरी फीस डोनेट कर दी है। विवेक ने इसके पीछे की वजह बताई है।

क्यों पैसे नहीं लेंगे विवेक हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए विवेक ने कहा कि उन्होंने फिल्म के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा को कहा कि वह फिल्म से एक भी पैसा नहीं लेंगे और जो फीस है उसे उन बच्चों की मदद करेंगे जो कैंसर से पीड़ित हैं। मैंने उन्हें कहा कि मैं आपको इसलिए सपोर्ट कर रहा हूं क्योंकि जो आप कर रहे हो वो मुझे पसंद है और मुझे लगता है कि ये इंडियन सिनेमा को ग्लोबल स्टेज तक ले जाएगा।

रामायण- हॉलीवुड को भारत का जवाब विवेक ने आगे कहा, ‘रामायण हॉलीवुड को भारत का जवाब है। यह उस कंपनी से जुड़ी है जिसे 7-8 ऑस्कर मिले हैं वीएफएक्स के लिए और उन्होंने बाकी भी कई शानदार काम किए हैं।’

विवेक ने कहा कि रामायण को लेकर हमेशा से एक बहस चल रही है कि ये माइथोलॉजिकल है या हिस्टोरिकल और टीम को लगता है कि ये हिस्टोरिकल है। उन्होंने कहा कि उन्हें फिल्म में काम करके काफी अच्छा लगा और नमित मल्होत्रा, डायरेक्टर नितेश तिवारी और को-स्टार्स यश और रकुल प्रीत सिंह के साथ मजा आया।

विवेक ने यह भी कहा कि उनकी अभी कुछ दिन की शूटिंग बची है।