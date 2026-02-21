Hindustan Hindi News
शादी की खबरों के बीच एयरपोर्ट पर नजर आए विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना, उदयपुर में होंगी रस्में?

Feb 21, 2026 09:34 pm ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
साउथ सुपरस्टार विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना अपनी शादी की खबरों के बीच आज हैदराबाद एयर पोर्ट पर एक ही समय पर नजर आए। दोनों पैपराजी को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ गए। ऐसी खबरें हैं कि दोनों शादी के वेन्यू पर पहुंचने के लिए रवाना हुए हैं।

साउथ सुपरस्टार विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की शादी की खबरें सुर्खियों में बनी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों इस महीने उदयपुर में शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। लेकिन अपने रिश्ते पर चुप्पी साधी हुई है। अब इस बीच दोनों एक्टर्स को लगभग एक ही समय पर हैदराबाद के एयरपोर्ट पर देखा गया। हालांकि, इस मौके पर दोनों ही पैपराजी को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ गए। रश्मिका ग्रे टॉप और काले चश्मे थीं। वहीं विजय ने ब्लैक ओपन शर्ट और चश्मा कैरी किया हुआ था। बताया जा रहा है दोनों अपनी शादी के लिए उदयपुर निकल गए हैं। खास बात ये है कि रश्मिका के माथे पर तिलक लगा हुआ नजर आ रहा है।

एयरपोर्ट पर नजर आए विजय देवरकोंडा और रश्मिका

हाल में एक कार्ड लीक हुआ था। इस कार्ड के मुताबिक रश्मिका और विजय 26 फरवरी को शादी कर रहे हैं। और 4 मार्च को हैदराबाद के ताज होटल में दोनों रिसेप्शन है। हालांकि, इस कार्ड में शादी के वेन्यू की जानकारी नहीं थी। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों उदयपुर में शादी कर रहे हैं।

उदयपुर में शादी की खबरें

बताया गया था कि रश्मिका और विजय ने परिवार के सामने नवंबर में सगाई कर ली थी। इस फरवरी में दोनों की शादी होनी तय हुई थी। अब बताया जा रहा है कि कपल उदयपुर के हेरिटेज वेन्यू में सिर्फ चुनिंदा लोगों की मौजूदगी में शादी करेंगे।

नेटफ्लिक्स से मिला ऑफर?

विजय और रश्मिका की शादी के बारे में ऐसी भी खबरें थीं कि नेटफ्लिक्स ने इन्हें तगड़ा ऑफर दिया था। नेटफ्लिक्स इनकी शादी कवर करना चाहता था। इसके लिए 60 करोड़ ऑफर किए जाने की बात सामने आई थी। लेकिन कपल ने इस ऑफर को ठुकरा दिया और अपनी प्राइवेसी को चुना।

साल 2018 है रिश्ता

विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की लव स्टोरी की शुरुआत साल 2018 में आई उनकी फिल्म गीता गोविंदम से हुई थी। इसके बाद दोनों ने डियर कामरेड नाम की फिल्म में भी साथ काम किया और नजदीकियां बढ़ने लगीं। हालांकि विजय और रश्मिका ने अपने रिश्ते पर चुप्पी साधी रखी। दोनों साथ में ट्रेवल करते रहे। एक ही जगह से, एक ही समय से दो अलग तस्वीरें शेयर करते रहे। लेकिन रिश्ते को पब्लिक करने से खुद को बचाया। ऐसा माना जा रहा है कि दोनों शादी से पहले कोई अनाउंसमेंट नहीं करना चाहते हैं। इसलिए शादी तक चुप्पी साधी हुई है।

