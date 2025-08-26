शाहरुख खान पर भड़क गई थीं कटरीना कैफ, मीडिया के सामने सुपरस्टार को दिया था करारा जवाब

'जब तक है जान' की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाहरुख खान ने कटरीना कैफ को 'जेंटल' कहा था। इस पर कटरीना भड़क गई थीं। उन्होंने मीडिया के सामने उन्हें टोक दिया था और करारा जवाब दिया था।

यह किस्सा दो सुपरस्टार्स है- शाहरुख खान और कटरीना कैफ। दोनों ‘जब तक है जान’ का प्रमोशन कर रहे थे। सामने मीडिया बैठी थी और माहौल मस्ती भरा था। सवाल-जवाब का सिलसिला चल रह था और तभी एक पत्रकार ने कटरीना से पूछ लिया, “शाहरुख के साथ काम करने का अनुभव कैसा रहा?” उम्मीद तो यही थी कि जवाब में तारीफों की बौछार होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

शाहरुख पर क्यों भड़की थीं कटरीना? जब शाहरुख से कटरीना के बारे में पूछा गया था तब एक्टर ने सिर्फ एक शब्द कहा था, ‘जेंटल’। ऐसे में जब कटरीना से पूछा गया तब उन्होंने थोड़ा मजाकिया और थोड़ा नाराज लहजे में कहा, “शाहरुख ने मुझे सिर्फ एक शब्द ‘जेंटल’ में डिस्क्राइब किया। ऐसा शब्दा जिसका मेरे टैलेंट, मेरे लुक्स या मेरी मेहनत से कोई लेना-देना नहीं! अनुष्का के लिए उन्होंने 25 शब्द इस्तेमाल किए तो आपने मुझसे पूछा कि मेरा शाहरुख के साथ कैसा अनुभव रहा? उम्म...अच्छा था!”