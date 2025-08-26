Video of Katrina Kaif taking a dig at Shah Rukh Khan has resurfaced on social media during Jab Tak Hai Jaan conference शाहरुख खान पर भड़क गई थीं कटरीना कैफ, मीडिया के सामने सुपरस्टार को दिया था करारा जवाब, Entertainment Hindi News - Hindustan
शाहरुख खान पर भड़क गई थीं कटरीना कैफ, मीडिया के सामने सुपरस्टार को दिया था करारा जवाब

'जब तक है जान' की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाहरुख खान ने कटरीना कैफ को 'जेंटल' कहा था। इस पर कटरीना भड़क गई थीं। उन्होंने मीडिया के सामने उन्हें टोक दिया था और करारा जवाब दिया था।

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तानTue, 26 Aug 2025 07:06 PM
यह किस्सा दो सुपरस्टार्स है- शाहरुख खान और कटरीना कैफ। दोनों ‘जब तक है जान’ का प्रमोशन कर रहे थे। सामने मीडिया बैठी थी और माहौल मस्ती भरा था। सवाल-जवाब का सिलसिला चल रह था और तभी एक पत्रकार ने कटरीना से पूछ लिया, “शाहरुख के साथ काम करने का अनुभव कैसा रहा?” उम्मीद तो यही थी कि जवाब में तारीफों की बौछार होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

शाहरुख पर क्यों भड़की थीं कटरीना?

जब शाहरुख से कटरीना के बारे में पूछा गया था तब एक्टर ने सिर्फ एक शब्द कहा था, ‘जेंटल’। ऐसे में जब कटरीना से पूछा गया तब उन्होंने थोड़ा मजाकिया और थोड़ा नाराज लहजे में कहा, “शाहरुख ने मुझे सिर्फ एक शब्द ‘जेंटल’ में डिस्क्राइब किया। ऐसा शब्दा जिसका मेरे टैलेंट, मेरे लुक्स या मेरी मेहनत से कोई लेना-देना नहीं! अनुष्का के लिए उन्होंने 25 शब्द इस्तेमाल किए तो आपने मुझसे पूछा कि मेरा शाहरुख के साथ कैसा अनुभव रहा? उम्म...अच्छा था!”

असहज हो गए शाहरुख

शाहरुख थोड़े असहज हो गए। हालांकि, कटरीना नहीं रुकीं। कटरीना ने आगे कहा, “सच में? ‘जेंटल’?... ये शब्दा तो ‘हार्डवर्किंग’ से भी एक कदम नीचे है। हार्डवर्किंग तो जनरल है, जेंटल... आखिर इसका मतलब क्या?” शाहरुख हैरान हो गए। उन्होंने बात को संभालने की कोशिश की, लेकिन कटरीना ने उन्हें बोलने नहीं दिया। फिर भी शाहरुख ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा कि कटरीना के साथ काम करना उनके दो दशक लंबे करियर के सबसे शानदार अनुभवों में से एक था।

