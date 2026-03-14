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साउथ डायरेक्टर शंकर के ड्रीम प्रोजेक्ट वेलपारी में विकी कौशल की एंट्री? धनुष के साथ जमेगी जोड़ी

Mar 14, 2026 08:53 am ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
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साउथ फिल्म डायरेक्टर शंकर अपने ड्रीम प्रोजेक्ट वेलपारी के लिए रणवीर सिंह की जगह विकी कौशल को कास्ट कर रहे हैं। इस फिल्म में धनुष दूसरे लीड हीरो होंगे। दो हीरो की इस फिल्म की कहानी प्रभावित करने वाली है।

साउथ डायरेक्टर शंकर के ड्रीम प्रोजेक्ट वेलपारी में विकी कौशल की एंट्री? धनुष के साथ जमेगी जोड़ी

साउथ फिल्मों के बड़े डायरेक्टर में से एक शंकर अपने ड्रीम प्रोजेक्ट वेलपारी के लिए खबरों में बने हुए हैं। ये फिल्म लंबे समय से खबरों में बनी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक अब इस प्रोजेक्ट में बॉलीवुड एक्टर विकी कौशल के शामिल होने की खबर आई है। बताया जा रहा है कि इस फिल्म को दो हीरो की फिल्म के तौर पर बनाया जाएगा। साउथ एक्टर धनुष का नाम पहले सामने आ चुका है। अब विकी कौशल के होने की खबर सामने आई है। इससे पहले रणवीर सिंह के नाम के भी चर्चे थे।

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विकी कौशल की एंट्री?

साउथ फिल्मों के डायरेक्टर शंकर ने अपने करियर में इंडियन, नायक:द रियल हीरो, अन्नियन जैसी शानदार फिल्में बनाई हैं। लेकिन उनकी पिछली दो फिल्में गेम चेंजर और इंडियन 2 बॉक्स ऑफिस पर कुछ कमाल नहीं दिखा पाई। अब डायरेक्टर अपने ड्रीम प्रोजेक्ट वेलपारी पर जल्द काम शुरू करने जा रहे हैं। डायरेक्टर ने बताया था कि ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसकी स्क्रिप्ट उन्होंने लॉकडाउन में ही लिख ली थी। पहले इस फिल्म के लिए धनुष का नाम सामने आया। स्क्रिप्ट के अनुसार एक और हीरो की जरूरत थी। इस रोल के लिए डायरेक्टर बॉलीवुड का बड़ा एक्टर चाहते थे। पहले रणवीर सिंह का नाम सामने आया। और अब विकी कौशल के चर्चे हैं कि वो इस फिल्म में काम कर सकते हैं। मेकर्स फिल्म छावा में विकी की परफॉरमेंस से प्रभावित हैं।

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छावा

वेलपारी का प्लॉट

वेलपारी के लिए धनुष का नाम कन्फर्म माना जा रहा है। हालांकि, अभी एक्टर से दो सालों का समय, कॉल शीट मांगी गई है। इसके बाद ही उनका रोल कन्फर्म माना जाएगा। वेलपारी एक बड़ा प्रोजेक्ट है। इअसे प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए शंकर मशहूर हैं। वेलपारी एक नॉवेल पर आधारिक है। इस नॉवेल को सु वेंकटेशन के ने लिखा है जिसका नाम है ‘वीरा युग नायकन वेल पारी’। ये नॉवेल ईसा पूर्व से तीसरी शताब्दी ईस्वी तक के बैकड्राप पर बेस्ड है। कहानी परंबू नाडू के परोपकारी सरदार वेलपारी के जीवन पास बेस्ड है। ये वहीं हैं जिन्होंने चेरा चोला और पांड्या राजाओं का विरोध किया। इसमें वेलपारी की बहादुरी, पर्यावरण से लगाव, राजाओं के खिलाफ युद्ध के बारे में बताया गया है।

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शंकर ने बनाई गेम चेंजर

बता दें, डायरेक्टर शंकर की पिछली फिल्म राम चरण के साथ गेम चेंजर थी। ये एक पॉलिटिकल ड्रामा एक्शन फिल्म थी जो एक ईमानदार आईएस ऑफिसर के जीवन के इर्द गिर्द थी। हालांकि, ऑडियंस ने इस फिल्म को खास पसंद नहीं किया। इस फिल्म में राम चरण डबल रोल में थे। कियारा अडवानी थीं।

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Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas

परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।


एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।


एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।


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vicky kaushal
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