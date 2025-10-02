बेटी लारा और अपने डॉग जोई में कोई फर्क नहीं करते वरुण धवन; 'मेरा वो बॉन्ड…'

वरुण धवन ने अपनी बेटी और अपने डॉग जोई को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि जब उनके जीवन में जोई आया तो वो काफी बदल गए थे। उन्होंने कहा कि उनके लिए बेटी लारा और डॉग जोई में कोई अंतर नहीं है।

प्राइम वीडियो के चैट शो टू मच विद ट्विंकल और काजोल के लेटेस्ट एपिसोड में वरुण धवन और आलिया भट्ट मेहमान बनकर पहुंचे। वरुण और आलिया ने एक साथ अपना फिल्मी डेब्यू किया है। अब दोनों के जीवन में उनके बच्चे आ चुके हैं। शो पर दोनों ने अपने-अपने बच्चों को लेकर बात की। वरुण धवन ने कहा कि उनके लिए उनकी बेटी लारा और उनके डॉगी जोई में कोई अंतर नहीं है। उन्होंने कहा कि जब उनके जीवन में जोई आया तो उनकी लाइफ में कई बदलाव आए।

वरुण के डॉग ने बदली उनकी लाइफ वरुण ने अपने डॉगी जोई के बारे में बात करते हुए कहा, "जब मेरी लाइफ में मेरा पहला डॉग जोई आया, मेरे में काफी बदलाव आए।" इसपर ट्विंकल ने मजाकिया अंदाज में कहा कि तो आप अपनी बच्ची की वजह से नहीं अपने कुत्ते की वजह से बदले? इसपर आलिया भट्ठा ने कहा कि क्योंकि जोई पहले जीवन में आया तो जोई ने बच्चे के आने से पहले तैयारी कराई थी।

लारा और जोई में अंतर नहीं करते वरुण धवन वरुण ने बताया कि कैसे जोई ने उन्हें बच्चे के लिए तैयार किया। उन्होंने कहा, "वो सुसू पॉटी करता था...मैं ऐसे प्वाइंट पर था जहां मैं जोई के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और ये मैं कैमरा पर सिर्फ कूल दिखने के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं अपने डॉग और बच्चे में कोई अंतर नहीं करता हूं। वो पहली बार था जब मेरे पास डॉग आया। जो बॉन्ड मेरा उसके साथ है, मुझे नहीं लगता कि मेरा वो बॉन्ड किसी और जीवित प्राणी के साथ हो सकता है।"