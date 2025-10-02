Varun Dhawan Says He Does Not differentiate between his daughter Lara and dog Joey बेटी लारा और अपने डॉग जोई में कोई फर्क नहीं करते वरुण धवन; 'मेरा वो बॉन्ड…', Entertainment Hindi News - Hindustan
वरुण धवन ने अपनी बेटी और अपने डॉग जोई को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि जब उनके जीवन में जोई आया तो वो काफी बदल गए थे। उन्होंने कहा कि उनके लिए बेटी लारा और डॉग जोई में कोई अंतर नहीं है। 

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानThu, 2 Oct 2025 09:41 AM
प्राइम वीडियो के चैट शो टू मच विद ट्विंकल और काजोल के लेटेस्ट एपिसोड में वरुण धवन और आलिया भट्ट मेहमान बनकर पहुंचे। वरुण और आलिया ने एक साथ अपना फिल्मी डेब्यू किया है। अब दोनों के जीवन में उनके बच्चे आ चुके हैं। शो पर दोनों ने अपने-अपने बच्चों को लेकर बात की। वरुण धवन ने कहा कि उनके लिए उनकी बेटी लारा और उनके डॉगी जोई में कोई अंतर नहीं है। उन्होंने कहा कि जब उनके जीवन में जोई आया तो उनकी लाइफ में कई बदलाव आए।

वरुण के डॉग ने बदली उनकी लाइफ

वरुण ने अपने डॉगी जोई के बारे में बात करते हुए कहा, "जब मेरी लाइफ में मेरा पहला डॉग जोई आया, मेरे में काफी बदलाव आए।" इसपर ट्विंकल ने मजाकिया अंदाज में कहा कि तो आप अपनी बच्ची की वजह से नहीं अपने कुत्ते की वजह से बदले? इसपर आलिया भट्ठा ने कहा कि क्योंकि जोई पहले जीवन में आया तो जोई ने बच्चे के आने से पहले तैयारी कराई थी।

लारा और जोई में अंतर नहीं करते वरुण धवन

वरुण ने बताया कि कैसे जोई ने उन्हें बच्चे के लिए तैयार किया। उन्होंने कहा, "वो सुसू पॉटी करता था...मैं ऐसे प्वाइंट पर था जहां मैं जोई के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और ये मैं कैमरा पर सिर्फ कूल दिखने के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं अपने डॉग और बच्चे में कोई अंतर नहीं करता हूं। वो पहली बार था जब मेरे पास डॉग आया। जो बॉन्ड मेरा उसके साथ है, मुझे नहीं लगता कि मेरा वो बॉन्ड किसी और जीवित प्राणी के साथ हो सकता है।"

वरुण धवन की पत्नी की बात करें तो वरुण धवन ने अपने बचपन के प्यार नताशा दलाल से शादी की है। शो पर वरुण ने बताया कि उन्होंने पहली बार जब नताशा को स्कूल में बास्केटबॉल ग्राउंड पर देखा, उन्हें उनसे प्यार हो गया था। उन्होंने बताया कि जैसे-जैसे वो बड़े हो रहे थे दोनों का रिश्ता गहरा हो गया और फिर दोनों ने शादी की।

