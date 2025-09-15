Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari Trailer: एक पुरानी कहानी को फ्रेशनेस तड़का लगा रही है वरुण-जाह्नवी की फिल्म

Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari Trailer: एक पुरानी कहानी को फ्रेशनेस तड़का लगा रही है वरुण-जाह्नवी की फिल्म
वरुण धवन, जाह्नवी कपूर, सान्या मल्होत्रा और रोहित सराफ स्टारर फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का ट्रेलर रिलीज हो गया है। दो लव स्टोरी के इर्द-गिर्द कहानी रची गई है जो ऑडियंस को एंटरटेन करने वाली है।
वरुण धवन, जाह्नवी कपूर, सान्या मल्होत्रा और रोहित सराफ स्टारर फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' पिछले कुछ समय से सुर्खियों में बनी हुई है। अब फिल्म का ट्रेलर सामने आ गया है जो डबल लव स्टोरी पर बेस्ड है। ये ट्रेलर कंफ्यूजन से भरा हुआ है। सनी संस्कारी को अनन्या से प्यार है, लेकिन अनन्या की शादी विक्रम से हो रही है। वहीं विक्रम से तुलसी कुमारी प्यार करती है। एक ग्रैंड शादी और उसके फंक्शन है जिसमें एक ये पूर्व प्रेमी अपने पूर्व प्रेमियों को चिढ़ाने का काम करते हैं। अंत में क्या होगा इसका अंदाजा आपको ट्रेलर देखकर समझ आ जाएगा।
डबल स्टोरी पर बेस्ड
करीब तीन मिनट के इस ट्रेलर में खूब सारा ड्रामा है। चार किरदारों के इर्द-गिर्द रची ये कहानी पहले कई हिंदी फिल्मों में देखी जा चुकी है। आपने अजय देवगन और काजोल की फिल्म ‘प्यार तो होना ही था’ अगर देखी है तो ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ का ये ट्रेलर कुछ वैसा ही लग रहा है। वरुण और जाह्नवी को फिल्म ‘बवाल’ में साथ देखने के बाद अब इस नई फिल्म में देखना मज़ेदार होने वाला है। दोनों की जोड़ी पहले भी पसंद की गई है।
इस दिन हो रही है रिलीज
फिल्म ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ में जान डालने का काम एक्टर्स के अलावा डायरेक्टर शशांक खेतान ने किया है। शशांक इससे पहले वरुण धवन के साथ फिल्म ‘हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया’, ‘बद्रीनाथ की दुल्हनिया’ और धड़क जैसी फिल्में डायरेक्ट कर चुके हैं। अब उनका काम इस नई फिल्म में देखना मज़ेदार होगा। करण जौहर ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है। जाह्नवी और सान्या जैसी शानदार एक्ट्रेसेज को एक साथ देखना मज़ेदार होगा। फिल्म इस दशहरा के मौके पर यानी 2 अक्टूबर को दस्तक दे रही है।