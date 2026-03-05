अमेरिका-ईरान युद्ध के बीच सोनू सूद ने जारी किया वीडियो, दुबई में फंसे लोगों की ऐसे करेंगे मदद
Sonu Sood Video: सोनू सूद ने गुरुवार को अपने एक्स हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया। उन्होंने वीडियो में दुबई में फंसे लोगों की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि जो लोग दुबई में फंसे हैं उनके लिए वो फ्री में रहने की व्यवस्था कर रहे हैं।
कोविड में लोगों की मदद करने के बाद अब सोनू सूद ने उन लोगों की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया है जो ईरान-अमेरिका वॉर की वजह से दुबई में फंसे हुए हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग दुबई में फंसे हैं, उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। उनके रहने की व्यवस्था वो कर रहे हैं। सोनू सूद ने कहा कि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि हर देश के लोगों की वो मदद करने को तैयार हैं।
दुबई में फंसे लोगों के लिए सोनू सूद ने बढ़ाया मदद का हाथ
सोनू सूद ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया है। वीडियो के साथ सोनू सूद ने कैप्शन लिखा- वॉर की वजह से कई यात्री दुबई में फंस गए हैं। अगर आप या ऐसे किसी को आप जानते हैं जिनके पास वहां रहने की व्यवस्था नहीं है, तो हम उनके वहां रहने की फ्री में व्यवस्था कर रहे हैं। कोई राष्ट्रीयता नहीं। कोई शर्तें नहीं। बस मानवता। अगर आपको मदद चाहिए तो हमें या @dugastaproperties को इंस्टाग्राम पर डीएम करें।
वीडियो में क्या बोले सोनू सूद
सोनू सूद वीडियो में कहते हैं- जो लोग भी हमारे हिंदुस्तानी हैं, या किसी भी देश के निवासी दुबई में फंसे हुए हैं, आप प्लीज मुझे डीएम करें इंस्टाग्राम पर। हम कोशिश करेंगे कि आपके रहने की व्यवस्था तब तक फ्री में हो सके जब तक आप अपने देश न पहुंच जाएं।
सोनू सूद की सोशल मीडिया पर हो रही तारीफ
सोनू सूद के इस वीडियो पर लोग उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। एक यूजर ने लिखा- सोनू सूद बार-बार दिल जीत लेते हैं। एक दूसरे यूजर ने लिखा- सोनू भाई आप सच में बहुत प्यारे हैं। पहले आपने राजपाल के लिए मदद मांगी। अब आप दुबई में फंसे लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। भगवान आपको खुश रखे। एक ने लिखा- आप सही मायनों में हीरो हैं। एक ने लिखा- असली इंसानियात इस तरह दिखती है।
कोविड से शुरू हुआ था मदद का सिलसिला
बता दें, ये पहली बार नहीं है जब सोनू सूद ने इस तरह से मदद का हाथ बढ़ाया हो। कोविड में लोगों की मदद करने का सिलसिला सोनू सूद ने शुरू किया था। उस वक्त सोनू सूद ने जिस तरह लोगों की मदद की थी, वो सबके पसंदीदा हो गए थे। कुछ वक्त पहले सोनू सूद ने इंडस्ट्री के लोगों से कहा था कि सबको राजपाल यादव को मदद करने के लिए आगे आना चाहिए। सोनू सूद के वीडियो के बाद कई सिलेब्स ने राजपाल यादव को आर्थिक तौर पर मदद की थी।
