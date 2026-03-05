Hindustan Hindi News
अमेरिका-ईरान युद्ध के बीच सोनू सूद ने जारी किया वीडियो, दुबई में फंसे लोगों की ऐसे करेंगे मदद

Mar 05, 2026 11:15 am ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
Sonu Sood Video: सोनू सूद ने गुरुवार को अपने एक्स हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया। उन्होंने वीडियो में दुबई में फंसे लोगों की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि जो लोग दुबई में फंसे हैं उनके लिए वो फ्री में रहने की व्यवस्था कर रहे हैं। 

कोविड में लोगों की मदद करने के बाद अब सोनू सूद ने उन लोगों की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया है जो ईरान-अमेरिका वॉर की वजह से दुबई में फंसे हुए हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग दुबई में फंसे हैं, उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। उनके रहने की व्यवस्था वो कर रहे हैं। सोनू सूद ने कहा कि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि हर देश के लोगों की वो मदद करने को तैयार हैं।

दुबई में फंसे लोगों के लिए सोनू सूद ने बढ़ाया मदद का हाथ

सोनू सूद ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया है। वीडियो के साथ सोनू सूद ने कैप्शन लिखा- वॉर की वजह से कई यात्री दुबई में फंस गए हैं। अगर आप या ऐसे किसी को आप जानते हैं जिनके पास वहां रहने की व्यवस्था नहीं है, तो हम उनके वहां रहने की फ्री में व्यवस्था कर रहे हैं। कोई राष्ट्रीयता नहीं। कोई शर्तें नहीं। बस मानवता। अगर आपको मदद चाहिए तो हमें या @dugastaproperties को इंस्टाग्राम पर डीएम करें।

वीडियो में क्या बोले सोनू सूद

सोनू सूद वीडियो में कहते हैं- जो लोग भी हमारे हिंदुस्तानी हैं, या किसी भी देश के निवासी दुबई में फंसे हुए हैं, आप प्लीज मुझे डीएम करें इंस्टाग्राम पर। हम कोशिश करेंगे कि आपके रहने की व्यवस्था तब तक फ्री में हो सके जब तक आप अपने देश न पहुंच जाएं।

सोनू सूद की सोशल मीडिया पर हो रही तारीफ

सोनू सूद के इस वीडियो पर लोग उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। एक यूजर ने लिखा- सोनू सूद बार-बार दिल जीत लेते हैं। एक दूसरे यूजर ने लिखा- सोनू भाई आप सच में बहुत प्यारे हैं। पहले आपने राजपाल के लिए मदद मांगी। अब आप दुबई में फंसे लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। भगवान आपको खुश रखे। एक ने लिखा- आप सही मायनों में हीरो हैं। एक ने लिखा- असली इंसानियात इस तरह दिखती है।

कोविड से शुरू हुआ था मदद का सिलसिला

बता दें, ये पहली बार नहीं है जब सोनू सूद ने इस तरह से मदद का हाथ बढ़ाया हो। कोविड में लोगों की मदद करने का सिलसिला सोनू सूद ने शुरू किया था। उस वक्त सोनू सूद ने जिस तरह लोगों की मदद की थी, वो सबके पसंदीदा हो गए थे। कुछ वक्त पहले सोनू सूद ने इंडस्ट्री के लोगों से कहा था कि सबको राजपाल यादव को मदद करने के लिए आगे आना चाहिए। सोनू सूद के वीडियो के बाद कई सिलेब्स ने राजपाल यादव को आर्थिक तौर पर मदद की थी।

हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।


मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत

2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।


एंटरटेनमेंट और विजन

फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


विशेषज्ञता
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना

