ऋषि कपूर के ट्वीट से मचा था बवाल, ट्विंकल को समझ लिया था लोगों ने उनकी नाजायज बेटी

ट्विंकल खन्ना ने पॉडकास्ट बताया कि ऋषि कपूर ने बर्थडे विश के लिए ट्वीट किया था और उससे ऐसा कन्फ्यूजन हुआ कि लोगों को लगने लगा कि मैं उनकी बेटी हूं। इस पूरे कन्फ्यूजन के बाद ऋषि कपूर को सफाई देनी पड़ी थी।

बॉलीवुड एक्ट्रेस ट्विंकल खन्ना ने एक पॉडकास्ट में ऋषि कपूर से जुड़ा एक मजेदार वाकया सुनाया। यह किस्सा उस समय का है जब ऋषि कपूर ने उनको बर्थडे विश करने के लिए एक ट्वीट किया था। इस ट्वीट ने इतना बड़ा बवाल खड़ा कर दिया था कि ऋषि कपूर इस पर सफाई देनी पड़ी थी। ट्विंकल जब यह किस्सा सुना रही थीं तो शो बतौर गेस्ट आईं ऋषि कपूर की बहू आलिया भट्ट का एक्सप्रेशन देखने लायक था।

ऋषि कपूर के ट्वीट से हुआ कन्फ्यूजन ट्विंकल खन्ना ने बताया कि मैं आलिया के ससुर की वजह से लगभग कपूर बन ही गई थी। मेरे बर्थडे पर उन्होंने बहुत प्यार से ट्वीट किया कि जब तुम अपनी मां के पेट में थी, तब मैंने उन्हें गाना सुनाया था। इस पर लोगों ने सोचा कि मैं उनकी नाजायज बेटी हूं। इसके बाद उन्हें सफाई देनी पड़ी और लिखना पड़ा कि मुझे माफ करें।

ऋषि कपूर को देनी पड़ी थी सफाई ऋषि कपूर के इस ट्वीट के बाद लोगों ने तुरंत ही यह मान लिया कि ट्विंकल खन्ना उनकी नाजायज बेटी है। इस कन्फ्यूजन की वजह से ऋषि कपूर को सोशल मीडिया पर काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। ट्रोल होने के बाद ऋषि कपूर ने एक और ट्वीट करके अपनी बात साफ की थी।ऋषि कपूर और डिंपल कपाड़िया को 'बॉबी' से बॉलीवुड में डेब्यू किया था।

'आलिया, मैं तुम्हारी ननद नहीं हूं' शो के दौरान जब ट्विंकल ने यह किस्सा सुनाया तो को-होस्ट काजोल ने आलिया भट्ट के हैरान और असहज एक्सप्रेशंस को तुरंत पहचान लिया। इस पर ट्विंकल खन्ना ने आलिया आलिया से मजाक में कहा, 'मैं तुम्हारी सिस्टर-इन-लॉ नहीं हूं, यह बस एक गलती थी।' वरुण ने भी मजाक करते हुए कहा कि उसे समझ नहीं आ रहा कि कैसे रिएक्ट करे।

'जेल हटाओ, वरना शूट नहीं करूंगा' आलिया के साथ शो में आए वरुण धवन ने 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' की शूटिंग के दिनों की एक मजेदार याद साझा की। उन्होंने कहा, 'मुझे सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ एक फुटबॉल सीन करना था। ऋषि जी को हमारे बालों में लगे जेल से दिक्कत थी। वह कहते रहे, ‘ये क्या है? तुम्हारे बाल हिलते ही नहीं। आंधी-तूफान आ जाए, तुम्हारे बाल वैसे ही रहते हैं। तुम लोग फुटबॉल खेल रहे हो, बालों को हिलना चाहिए।'