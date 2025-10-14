Hindustan Hindi News
जीशान कादरी ने बताई तान्या मित्तल की असलियत, बोले- जो बोल रहे हैं कि झूठ बोलती है...

बिग बॉस 19 में जीशान कादरी कुछ खिलाड़ियों के काफी क्लोज थे, इनमें तान्या मित्तल और नीलम का भी नाम शामिल था। अब घर से बेघर होने के बाद उन्होंने तान्या मित्तल के बारे में खुलकर बात की है।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानTue, 14 Oct 2025 06:41 AM
सलमान खान होस्टेड रियलिटी शो का 19वां सीजन शुरू हुए तकरीबन 7 हफ्ते बीत चुके हैं और बीते 'वीकेंड का वार' में वोटों की कमी के चलते जीशान कादरी घर से बेघर हो गए। 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' जैसी फिल्में लिख चुके जीशान कादरी को घर का मास्टरमाइंड कहा जा रहा था, लेकिन ज्यादातर वक्त राजनीति में ही लगे रहने और गेम का सम्मान नहीं करना शायद उन्हें भारी पड़ा। घर के भीतर जीशान तान्या, नीलम, शहबाज, अमाल और हालिया वक्त में मालती चाहर के भी करीबी बन गए थे। अब घर से बाहर आने के बाद एक इंटरव्यू में उन्हें चर्चित कंटेस्टेंट तान्या मित्तल के बारे में खुलकर बोला है।

झूठ वाली बात पर बोले जीशान

टेली टॉक इंडिया के साथ बातचीत में जीशान कादरी ने कहा, "जो बोल रहे हैं कि झूठ बोलती है, क्योंकि वो उनका देख भी रहे हैं और यहां पर सच्चाई भी पता कर रहे हैं। तभी तो वो बोल पा रहे हैं कि सच बोल रही है या झूठ बोल रही है। नंबर 2 यह कि जब मैं घर के भीतर था तो मेरी और तान्या की अच्छी बॉन्डिंग थी। जब मुझे 103 फीवर हो गया था तो उस लड़की ने और शहबाज ने मेरी ड्यूटी निभाई। मेरा ख्याल रखा और मेरी सेवा की। मेरा उसके साथ एक वन टू वन मेंटर था, मैं कई बार उससे मजे भी लेता था।"

जीशान बोले- आकर जबाव दो

जीशान कादरी ने कहा कि वो कई बार तान्या मित्तल को समझाया भी करते थे और कई बार वो भी आकर उनके कंधे पर सिर रखकर रो लिया करती थीं। तान्या ने एक बार कह दिया था कि एकतरफा रिश्ता है, आप मुझे बहन नहीं मानते हो, मैं आपको भाई मानती हूं। तब मैंने (जीशान ने) कहा था कि मैं क्यों नहीं मानूंगा, तू है मेरी बहन। जीशान ने कहा कि जब भी तान्या बाहर आएंगी तो वह उससे उसी तरह मिलेंगे। राइटर ने लिखा- वो कल भी आएगी तो मैं उससे वैसे ही मिलूंगा, तूने जो अंदर बोला झूठ बोला, सच बोला, बाहर बोला नहीं बोला, बाहर की जनता है, मीडिया है, जवाब दो।"

जीशान से नहीं मिली थीं तान्या

बता दें की जीशान कादरी के एविक्शन के वक्त तान्या उनसे मिली नहीं थीं और यह बात काफी हाइलाइट हुई थी। हालांकि जीशान के जाने के बाद तान्या कई बार कोनों में बैठकर रोती जरूर नजर आईं। जीशान के एविक्शन के बाद घर का काफी पॉपुलर ग्रुप बिखरता नजर आ रहा है, लेकिन अब देखना यह है नॉमिनेटेड खिलाड़यों में अब इसके बाद किसे घर का रास्ता देखना पड़ेगा।

