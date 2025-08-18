'बिग बॉस 19' को छोड़ धनश्री वर्मा ने सलमान खान से पंगा ले चुके इस स्टार के शो लिए किया हां!
धनश्री वर्मा बीते दिनों भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल संग अपने तलाक की खबरों को लेकर काफी सुर्खियों में रहीं। दोनों के तलाक ने फैंस को काफी हैरान किया। हालांकि, तलाक के बाद अब धनश्री और युजवेंद्र पूरी तरह से अपने काम पर फोकस कर रहे हैं। ऐसे में अब बीते दिनों धनश्री का नाम सलमान खान के शो बिग बॉस 19 को लेकर काफी सुर्खियों में रहा। कहा जा रहा था कि वो इस शो में नजर आएंगी। लेकिन अब उन्होंने सलमान के शो को छोड़ किसी और शो के लिए हामी भर दी है।
इस नए शो में आएंगी नजर
कोरियॉग्राफर और यूट्यूबर धनश्री वर्मा बिग बॉस 19 को छोड़ अब एक दूसरे फेमस रियलिटी टीवी शो में शामिल हो गई हैं। धनश्री वर्मा एक नए रियलिटी टेलीविजन शो, 'राइज एंड फॉल' में नजर आने वाली हैं। एंटरटेनमेंट एएफ के इंस्टाग्राम हैंडल के अनुसार, धनश्री इस शो के 16 कंटेस्टेंट में से एक होंगी। इस पोस्ट में लिखा है, 'हालांकि, अशनीर ग्रोवर एमएक्स प्लेयर के बिल्कुल नए शो 'राइज एंड फॉल' को होस्ट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे पास एब बेहद खास जानकारी है - क्रिकेटर युजवेंद्र चहल की एक्स वाइफ धनश्री वर्मा, इन 16 कंटेस्टेंट में से एक हैं!' बता दें कि धनश्री ने अभी तक 'राइज एंड फॉल' में हिस्सा लेने के लिए पुष्टि नहीं की है।
सलमान संग ले चुके पंगा
'शार्क टैंक इंडिया' के जज रह चुके अशनीर ग्रोवर, 'राइज एंड फॉल' शो की मेजबानी करेंगे। बता दें कि अशनीर 'बिग बॉस 18' में पहुंचे थे। इस दौरान सलमान खान उनकी जमकर क्लास लगाते दिखे थे। अशनीर के पहुंचते ही सलमान ने उनसे कहा था, 'आपने कहा था कि मैंने इसको इतने में साइन किया है। सब आंकड़े भी आपने गलत दे दिए। ये दोगलापन क्या है।' सलमान की बात सुनते ही अशनीर शॉक्ड रह गए थे। उन्होंने सलमान से कहा था, 'सर शायद वो पॉडकास्ट सही तरह से नहीं आ पाया।' इस पर सलमान बोले थे, 'जिस तरह अभी आप बात कर रहे हैं, ये उस वीडियो में तो नहीं था तो अशनीर ने कहा- 'जी सर, अब सीख रहे हैं।' हालांकि, शो से बाहर अपने के बाद भी अशनीर शांत नहीं बैठे। उन्होंने सलमान को लेकर फिर से अपनी भड़ास निकाली थी।
