युविका चौधरी ने माना प्रिंस नरूला से शादी के बाद रिश्ते में आई थीं दिक्कतें, बोलीं- जब आप लोगों की…

संक्षेप: युविका चौधरी और प्रिसं नरूला के बीच कुछ दिक्कतें थीं, ये बात हर कोई जान चुका है। अब गोविंदा की पत्नी सुनीता के व्लॉग में युविका ने इस पर बात की। उनका कहना था कि लोगों की नजर लग जाती है।

युविका चौधरी और प्रिंस नरूला के बीच अनबन की कई खबरें आ चुकी हैं। अब युविका गोविंदा की पत्नी सुनीता के व्लॉग में थीं। वहां उन्होंने बताया कि उनके रिश्ते को भी नजर लग गई थी। यह भी बताया कि युविका ने कैसे खुद को संभाला। सुनीता ने अपना अनुभव बताया और कहा कि उनके अपनों ने ही गोविंदा के रिश्ते पर नजर लगाई।

सुनीता ने बताया अपना दर्द सुनीता के व्लॉग में युविका चौधरी ने अपने और प्रिंस नरूला के रिश्ते पर बात की। सुनीता बोलीं, 'मुझे पता चला कि किसकी नजर खराब थी और किसने मुझपर, मेरे बच्चों या मेरे परिवार पर काला जादू किया था। मुझे अंदर से हमेशा पता चल जाता है। परिवार में और बाहर कुछ लोग हैं जो बुरी नजर रखते हैं। आज मैं और गोविंदा इंडस्ट्री के बेस्ट कपल हैं। हर कोई यह बात जानता है। हमने साथ में काफी काम किया है और जब वह पत्नी और बच्चों की सुनता है तो पहले परिवार की ही नजर लगती है। मैं हमेशा अपने परिवार को ब्लेम करती हूं क्योंकि वे कभी दूसरों को खुश नहीं देख सकते।'