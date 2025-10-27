Hindustan Hindi News
युविका चौधरी ने माना प्रिंस नरूला से शादी के बाद रिश्ते में आई थीं दिक्कतें, बोलीं- जब आप लोगों की…

संक्षेप: युविका चौधरी और प्रिसं नरूला के बीच कुछ दिक्कतें थीं, ये बात हर कोई जान चुका है। अब गोविंदा की पत्नी सुनीता के व्लॉग में युविका ने इस पर बात की। उनका कहना था कि लोगों की नजर लग जाती है।

Mon, 27 Oct 2025 12:01 PMKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
युविका चौधरी और प्रिंस नरूला के बीच अनबन की कई खबरें आ चुकी हैं। अब युविका गोविंदा की पत्नी सुनीता के व्लॉग में थीं। वहां उन्होंने बताया कि उनके रिश्ते को भी नजर लग गई थी। यह भी बताया कि युविका ने कैसे खुद को संभाला। सुनीता ने अपना अनुभव बताया और कहा कि उनके अपनों ने ही गोविंदा के रिश्ते पर नजर लगाई।

सुनीता ने बताया अपना दर्द

सुनीता के व्लॉग में युविका चौधरी ने अपने और प्रिंस नरूला के रिश्ते पर बात की। सुनीता बोलीं, 'मुझे पता चला कि किसकी नजर खराब थी और किसने मुझपर, मेरे बच्चों या मेरे परिवार पर काला जादू किया था। मुझे अंदर से हमेशा पता चल जाता है। परिवार में और बाहर कुछ लोग हैं जो बुरी नजर रखते हैं। आज मैं और गोविंदा इंडस्ट्री के बेस्ट कपल हैं। हर कोई यह बात जानता है। हमने साथ में काफी काम किया है और जब वह पत्नी और बच्चों की सुनता है तो पहले परिवार की ही नजर लगती है। मैं हमेशा अपने परिवार को ब्लेम करती हूं क्योंकि वे कभी दूसरों को खुश नहीं देख सकते।'

युविका ने माना रिश्ते में थीं दिक्कतें

सुनीता ने युविका और प्रिंस के बीच अनबन की खबरों के बारे में भी पूछा। इस पर युविका बोलीं, 'नजर लगी थी। जब आप लोगों की नजरों में ज्यादा आते हैं तो एनर्जी बदल जाती है।य युविका बोलीं, मैंने सब भगवान पर छोड़ दिया। मैं स्पिरिचुअल हो गई और खुद को प्यार करना शुरू कर दिया, इसने मुझे उन दिक्कतों से बाहर आने में मदद की।' सुनीता ने युविका को समझाने की कोशिश कि ये वक्त भी गुजर जाता है। जो किस्मत में लिखा है होकर रहेगा। जो भी घर तोड़ने की कोशिश करता है, ईश्वर उसे सजा देंगे।

