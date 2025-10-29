YRKKH: दादी-सा के सामने ये डिमांड रखेगी मायरा, अरमान-अभिरा की होगी बेइज्जती
संक्षेप: Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Upcoming: टीवी सीरियल ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में मायरा, दादी-सा के सामने डिमांड रखेगी। मायरा कहेगी कि वह रूही और दक्ष से मिलना चाहती है।
‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में भाई दूज के मौके पर मायरा, दादी-सा को बताएगी कि उसने वीडियो कॉल पर दक्ष से बात की और भाई दूज की रस्म निभाई। इसके बाद मायरा, दादी-सा के सामने रूही से मिलने की डिमांग रखती है। दादी-सा मान जाती हैं और वादा करती हैं कि वह बहुत जल्द फैमिली के साथ रूही और दक्ष से मिलने का प्लान बनाएंगी। ये सुनने के बाद फैंस खुश हो गए हैं। वे कह रहे हैं कि जल्द ही शो में रूही और दक्ष की एंट्री होने वाली है।
दूसरा ट्विस्ट
इंडिया फोरम की रिपोर्ट के मुताबिक, अरमान और अभिरा का वायरल वीडियो देख दादी-सा भड़क जाती हैं। अरमान और अभिरा अपने परिवार को समझाते हैं कि ये उनका रियल वीडियो नहीं है। ये वीडियो एआई से बनवाया गया है। इतना ही नहीं, अभिरा इसके खिलाफ कोर्ट जाने का फैसला लेती है।
तीसरा ट्विस्ट
अभिरा और अरमान कोर्ट में साबित करने की कोशिश करते हैं कि ये एआई का दुरुपयोग है। हालांकि, लोग ये बात नहीं समझते हैं। वे अभिरा और अरमान को दोष देते हैं। कोर्ट के बाहर लोग अभिरा और अरमान का अपमान करते हैं और उन्हें गंदी नजरों से देखने लगते हैं। कुछ औरतें तो अभिरा के बारे में ऐसी-ऐसी बातें करती हैं कि अरमान से बर्दाश्त नहीं होता है। अब देखना ये होगा कि अरमान और अभिरा इस मुसीबत से बाहर कैसे निकलेंगे।
