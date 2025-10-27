Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीYRKKH upcoming twist in hindi yeh rishta kya kehlat hai abhira armaan romantic video will be viral on social media
YRKKH Twist: अरमान और अभिरा की जिंदगी में आएगी नई मुसीबत, स्टूडेंट्स से पंगा लेना पड़ेगा भारी

YRKKH Twist: अरमान और अभिरा की जिंदगी में आएगी नई मुसीबत, स्टूडेंट्स से पंगा लेना पड़ेगा भारी

संक्षेप: Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: अभिरा और अरमान की रोमांटिक शाम, धीरे-धीरे एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच जाएगी। अभिरा और अरमान का सोशल मीडिया पर रोमांटिक वीडियो वायरल हो जाएगा।

Mon, 27 Oct 2025 04:13 PMVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

अभिरा और अरमान के जीवन में एक नया तूफान आने वाला है। दादी-सा की जिद पर दोनों को एक रोमांटिक डेट पर जाते हैं, ताकि वे कुछ वक्त एक-दूसरे के साथ बिता सकें और अपने रिश्ते को थोड़ा वक्त दे सकें। शुरुआत में सब कुछ बेहद खूबसूरत होता है। अरमान और अभिरा साथ में हंसते हैं, मस्ती करते हैं और एक-दूसरे के करीब आने की कोशिश करते हैं। लेकिन दूसरे ही पल नई मुश्किल सामने आ जाती है।

रोमांटिक पलों के बीच अचानक एक तेज रफ्तार कार उनकी ओर आती है। एक पल के लिए ऐसा लगता है मानो बड़ा हादसा होने वाला है। अरमान तुरंत अभिरा को संभाल लेता है और किसी तरह दोनों बच जाते हैं। डर के बजाय अभिरा का गुस्सा फूट पड़ता है। वो कार वाले को जोर से आवाज देती है और जवाब मांगती है कि आखिर इतनी लापरवाही से गाड़ी कौन चला रहा था।

कुछ देर बाद वही कार वापस लौटती है। उसमें से तीन लोग उतरते हैं। अभिरा बिना डरे उन्हें फटकार लगाती है। अभिरा की बात सुनकर वो तीनों चिढ़ जाते हैं। उनमें से एक आगे बढ़कर अभिरा को धमकी देता है, लेकिन अभिरा डरती नहीं है। वो उसी तेवर में जवाब देती है, "पैसा बाप का, धमकी बाप की... और तू सबसे बड़ी गलती बाप की!"

सामने आए प्रोमो के मुताबिक, वे उस वक्त अभिरा से कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन कुछ देर बाद जब अरमान और अभिरा फिर से एक-दूसरे के करीब आने की कोशिश करते हैं तब वे उनका वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं। उन तीनों में से एक कहता है, "इन्होंने हमें बहुत ज्ञान दिया था न... अब वक्त है इन्हें धन्यवाद देने का। अब इनकी लव स्टोरी पूरी दुनिया देखेगी!"

Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani
वर्तिका तोलानी को फिल्मी दुनिया और फिल्मों की बातें करते-करते पांच साल से ज्यादा हो गए हैं। उन्होंने साल 2019 में ईएमआरसी, डीएवीवी (इंदौर) से पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बीएससी किया और फिर दैनिक भास्कर से अपने करियर की शुरुआत की। दैनिक भास्कर के बाद अमर उजाला और अब लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। लाइव हिन्दुस्तान में वर्तिका सेलेब्स के इंटरव्यू लेती हैं, खबरें लिखती हैं और फिल्म/वेब सीरीज की समीक्षा करती हैं। और पढ़ें
YRKKH Yeh Rishta Kya Kehlata Hai

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।