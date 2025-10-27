YRKKH Twist: अरमान और अभिरा की जिंदगी में आएगी नई मुसीबत, स्टूडेंट्स से पंगा लेना पड़ेगा भारी

संक्षेप: Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: अभिरा और अरमान की रोमांटिक शाम, धीरे-धीरे एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच जाएगी। अभिरा और अरमान का सोशल मीडिया पर रोमांटिक वीडियो वायरल हो जाएगा।

अभिरा और अरमान के जीवन में एक नया तूफान आने वाला है। दादी-सा की जिद पर दोनों को एक रोमांटिक डेट पर जाते हैं, ताकि वे कुछ वक्त एक-दूसरे के साथ बिता सकें और अपने रिश्ते को थोड़ा वक्त दे सकें। शुरुआत में सब कुछ बेहद खूबसूरत होता है। अरमान और अभिरा साथ में हंसते हैं, मस्ती करते हैं और एक-दूसरे के करीब आने की कोशिश करते हैं। लेकिन दूसरे ही पल नई मुश्किल सामने आ जाती है।

रोमांटिक पलों के बीच अचानक एक तेज रफ्तार कार उनकी ओर आती है। एक पल के लिए ऐसा लगता है मानो बड़ा हादसा होने वाला है। अरमान तुरंत अभिरा को संभाल लेता है और किसी तरह दोनों बच जाते हैं। डर के बजाय अभिरा का गुस्सा फूट पड़ता है। वो कार वाले को जोर से आवाज देती है और जवाब मांगती है कि आखिर इतनी लापरवाही से गाड़ी कौन चला रहा था।

कुछ देर बाद वही कार वापस लौटती है। उसमें से तीन लोग उतरते हैं। अभिरा बिना डरे उन्हें फटकार लगाती है। अभिरा की बात सुनकर वो तीनों चिढ़ जाते हैं। उनमें से एक आगे बढ़कर अभिरा को धमकी देता है, लेकिन अभिरा डरती नहीं है। वो उसी तेवर में जवाब देती है, "पैसा बाप का, धमकी बाप की... और तू सबसे बड़ी गलती बाप की!"