YRKKH Twist: मायरा को अभिरा के खिलाफ भड़काएगी गीतांजलि, बोलेगी एक के बाद एक कई झूठ

YRKKH Twist: मायरा को अभिरा के खिलाफ भड़काएगी गीतांजलि, बोलेगी एक के बाद एक कई झूठ
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai in Hindi: टीवी सीरियल ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ के आने वाले एपिसोड्स में गीतांजलि, मायरा को अपनी तरफ करने के लिए सारी हदें पार कर देंगी।
टीवी सीरियल ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ के आने वाले एपिसोड्स में डांस कॉम्पिटिशन दिखाया जाएगा। ये डांस कॉम्पिटिशन अभिरा और गीतांजलि के बीच होगा। अभिरा कॉम्पिटिशन के साथ-साथ मायरा का दिल भी जीत लेगी। जब विनर का नाम अनाउंस होगा तब गीतांजलि का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाएगा। वह भड़क जाएगी और मायरा को अपनी तरफ करने की कोशिश करेगी।
डांस कॉम्पिटिशन के बाद गीतांजलि गुस्से में अपने कमरे में जाएगी। मायरा भी गीतांजलि के पीछे-पीछे उसके कमरे में जाएगी। मायरा, गीतांजलि से पूछेगी कि वह अपना सामान क्यों पैक कर रही है। गीतांजलि अपना सारा गुस्सा मायरा पर निकाल देगी। गीतांजलि कहेगी, ‘अब से हर चीज में अभिरा ही आपकी पार्टनर बनेगी। मुझे आपका पार्टनर आपकी मम्मा कुछ नहीं बनना है।’
मायरा, गीतांजलि को मनाने की कोशिश करेगी। मायरा कहेगी, ‘ऐसा क्यों बोल रहे हो? मेरी मम्मा सिर्फ आप बनोगी। मैं कह रही हूं न।’ गीतांजलि कहेगी, ‘आपने ताे ये भी कहा था कि आप इस कॉम्पिटिशन में मेरे ही साथ पार्ट लोगे पर नहीं, आपको तो फेयर बनना था न। अब देखो आपकी गीतू हार गई और अभिरा जीत गई। ऐसा ही चलता रहा न तो हमारा चैलेंज भी अभिरा जीत जाएगी।’
मायरा को गीतांजलि की बात समझ नहीं आएगी। मायरा, गीतांजलि से पूछेगी, ‘मतलब? मैं 7 साल की हूं न। मुझे समझ नहीं आया।’ गीतांजलि, मायरा से झूठ बोलेगी। गीतांजलि, मायरा से कहेगी कि अभिरा ने उसे चैंलेज दिया है कि वह एक महीने में आपको और मुझे अलग कर देगी। इतना ही नहीं, गीतांजलि, मायरा से ये भी कहेगी, ‘अभिरा ने आपसे आपका फोन भी इसलिए लिया क्योंकि वो नहीं चाहती आप और मैं बात करें।’
