YRKKH Twist: अपने आपको कमरे में बंद कर देगी अभिरा, मायरा से करेगी खुद को दूर

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai in Hindi: टीवी सीरियल ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ की कहानी इमोशनल टर्न लेने वाली है। अभिरा रिहा तो हो जाएगी, लेकिन ट्रॉमा में रहेगी।

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तानWed, 10 Sep 2025 09:14 AM
टीवी का लोकप्रिय शो ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ एक बार फिर इमोशनल ट्विस्ट के साथ दर्शकों के दिलों में जगह बना रहा है। दरअसल, अभिरा की जिंदगी में परेशानियों का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जेल से रिहाई के बाद भी वह अंदर से टूटी हुई है, लेकिन अरमान उसके लिए उम्मीद की आखिरी किरण बनकर सामने आएगा।

ट्रॉमा से जूझ रही है अभिरा

कई दिनों तक जेल में रहने और परिवार से दूर रहने के बाद अभिरा घर तो लौट आएगी, लेकिन जेल के काले अनुभव और मायरा के किडनैपिंग की यादें उसे सताएंगी। शो के अपकमिंग एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अभिरा रिहा होने के बाद खुद को कमरे में बंद कर लेगी। वह किसी से भी बात करने से कतराएगी। सूरत की रौशनी को भी अपने पास नहीं पहुंचने देगी।

अरमान बनेगा सहारा

इस मुश्किल वक्त में अरमान पूरी कोशिश करेगा कि अभिरा को इस ट्रॉमा से बाहर निकाल सके। कोर्ट में मजबूती के साथ केस लड़ने और सभी सबूत पेश करने वाले अरमान ने अभिरा को बाइज्जत रिहा करवाया। अब घर में भी वही उसका सबसे बड़ा सहारा बनेगा। वह हर वक्त बस यही कोशिश करेगा कि किसी तरह अभिरा के चेहरे पर दोबारा मुस्कान आ जाए। इस दौरान अरमान और अभिरा के बीच नजदीकियां भी बढ़ेंगी और दर्शकों को #ABHIMaan मूमेंट्स भी देखने मिलेंगे।

YRKKH Yeh Rishta Kya Kehlata Hai

