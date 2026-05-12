YRKKH Twist: अभिरा से नाराज होगा अरमान, कहेगा- कम से कम मेरी खातिर ये सब मत किया करो
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Upcoming Twist: टीवी सीरियल ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में अरमान, अभिरा से नाराज हाे जाएगा। इतना ही नहीं, वह अभिरा पर चिल्लाने भी लगेगा।
YRKKH Spoiler Alert: स्टार प्लस के फेमस शो ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में नया ट्विस्ट आने वाला है। दरअसल, अरमान और अभिरा बास्केटबॉल मैच खेलने जाएंगे। वहां वे अपने साथ अपना-अपना गुब्बारा भी लेकर जाएंगे। याद दिला दें, काउंसलर ने अरमान और अभिरा को एक-एक गुब्बारा दिया था और कहा था कि वे अपने पार्टनर की तरह इस गुब्बारे का तीन दिन तक ध्यान रखें।
अभिरा से होगी गलती
सामने आए प्रोमो के मुताबिक, अभिरा, अरमान से पूछती है कि वे अपने गुब्बारे काे कहां रखें ताकि वे सेफ रहें। अरमान गुब्बारों के लिए जगह ढूंढने जाता है। इसी बीच, अभिरा की नजर एक लेडी पर पड़ती है। वो लेडी दूसरी लड़की से बात करने में इतनी मगन रहती है कि उसे उसके पास आती बास्केटबॉल दिखती तक नहीं है।
अभिरा पर निकलेगा अरमान का गुस्सा
ऐसे में अभिरा उसे बचाने जाती है और इस चक्कर में उसका गुब्बारा फूट जाता है। अभिरा, अरमान से कहती है, ‘एक लेडी को चोट लगने वाली थी। उसे बचाने के चक्कर में ही…।’ अरमान भड़क जाता है। अरमान कहता है, ‘दुनिया में सबको बचाने का ठेका तुमने लिया है क्या? अभिरा दूसरों की मदद के चक्कर में तुम खुद को भूल जाती हो। अभिरा तुम थोड़ी-सी सेल्फिश नहीं हो सकती हो क्या? कम से कम मेरी खातिर ये सब मत किया करो।’
आज के एपिसोड का रीकैप
‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ के 12 मई के एपिसोड में पौद्दार परिवार मदर्स डे मनाता है। इस बीच विद्या अकेली पड़ जाती है। काजल, कृष से दूर रहती है। दिशा, मनीषा से साफ-साफ शब्दों में कह देती है कि वो उसकी सास है मां नहीं क्योंकि उसे उसके हाउसवाइफ होने पर शर्म आती है। ऐसे में मनीषा का मूड ऑफ हो जाता है। वहीं अभिरा, मायरा और मुक्ति के साथ धूमधाम से मदर्स डे मनाती है।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
करियर का सफर
वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।
पढ़ाई-लिखाई (Education)
वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।
खासियत और हुनर (Expertise)
एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।
विजन
वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।