YRKKH 19th Sept: गीतांजलि और अरमान के बीच हाेगी बहस, फ्रॉड का पता लगाएंगी दादी-सा

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Today's Episode: टीवी सीरियल ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में अरमान, विद्या के समझाने पर गीतांजलि को वो सम्मान देने के लिए तैयार हो जाएगा जो उसे चाहिए।

'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की लेटेस्ट एपिसोड में जबरदस्त ड्रामा देखने को मिला। दादी-सा रिसॉर्ट के पुराने रजिस्टर की जांच करती हैं और सुंदर से सवाल-जवाब करती हैं। दादी-सा को शक होता है कि रिसॉर्ट में कई कमरों का रिकॉर्ड ही नहीं रखा गया है। इसके चलते दादी-सा सुंदर को नौकरी से निकाल देती हैं। दूसरी तरफ, अभिरा को कावेरी और सुंदर की बहस से डर लगने लगता है। ऐसे में मायरा, अभिरा को कमरे में लेकर चली जाती है।

गीता‍ंजली, अरमान के सामने हनीमून पर जाने का प्रस्ताव रखती है। अरमान बिना कुछ सुने मना कर देता है। इसके बाद गीतांजलि और अरमान की बहस होती है। बहस के बाद गीतांजलि वहां से चली जाती है। विद्या, अरमान से कहती है, ‘मैं गीतांजलि को दूसरी विद्या बनने नहीं दूंगी।’

गीता‍ंजली गुस्से कहीं चली जाती है। अरमान भी गीतांजलि के पीछे-पीछे जाता है। गीता‍ंजली टूट जाती है, अरमान को दोष देती है। अरमान, गीतांजलि को समझाता है कि उसने शादी से पहले ही अपनी दिल की बात बता दी थी। उसने सगाई से पहले ही कह दिया था कि वह अभिरा से ही प्यार करता है। गीतांजलि, अरामन की बात नहीं समझती है। फिर से दोनों के बीच होती है और बहस के बाद अरमान उसका हाथ पकड़कर उसे घर वापस लेकर जाता है।