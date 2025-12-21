YRKKH Spoiller: कृष के गुनाहों की सजा भुगतेगी मायरा! क्या अभिरा बचा पाएगी बच्ची की जान?
YRKKH Spoiller Alert: टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का अपकमिंग एपिसोड काफी दिलचस्प रहने वाला है। अभिरा को नहीं पता है कि मायरा की जान खतरे में है, लेकिन वो घर में फंक्शन के दौरान कुछ अजीब बात नोटिस करेगी।
YRKKH Spoiler Alert: टीवी सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' का नया प्रोमो वीडियो जारी कर दिया गया है। रविवार के एपिसोड में आप देखेंगे कि अभिरा की कोशिशें कामयाब होंगी और फिर एक बार पूरा परिवार एक साथ हो जाएगा। लेकिन टीवी शोज और जिंदगी में सब कुछ ठीक कब होता है? एक मुश्किल खत्म होगी और दूसरी आ खड़ी होगी। समृद्धि शुक्ला स्टारर टीवी सीरियल में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा।
कृष के कर्मों की सजा भुगतेगी मायरा
नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि कृष के कर्मों की सजा मायरा को भुगतनी होगी। स्पॉयलर अलर्ट में दिखाया गया है कि परिवार में सब कुछ ठीक हो जाएगा और अरमान अपनी पत्नी की आंखों में एक चमक नोटिस करेगा। वो पूछेगा कि तुम अब क्या करने वाली हो? जिसके जवाब में अभिरा कहेगी कि वो सारी परेशानियां आज खत्म करने जा रही है। लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा करे, उसके लिए ही एक परेशानी खड़ी होने जा रही है।
अभिरा को नहीं है इस बात की भनक
अभिरा बाहर जाते वक्त नोटिस करेगी कि सभी लोग मौजूद हैं लेकिन मायरा कहीं नजर नहीं आ रही है। बाहर जाने पर वो नोटिस करेगी कि एक अजीब शख्स उसकी बेटी से बात कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि यह शख्स कौन है और मायरा से क्यों बात कर रहा है? उसे नहीं पता कि एक दूसरे शख्स ने कृष को दबोच रखा है और उसकी गर्दन पर चाकू रखा हुआ है। यह वही शख्स है जिसकी कृष पर देनदारी है। यह शख्स कृष को धमकाते हुए कहेगा कि उसके पैसे वापस करे।
क्या बच्ची की जान बचा पाएगी अभिरा?
वो कृष से कहेगा कि वह तय समय के भीतर उसके पैसे वापस करे वरना इस बच्ची की जान की गारंटी वो नहीं ले पाएगा। यह बच्ची और कोई नहीं मायरा होगी। अभी तक तो अभिरा को इस मामले के बारे में कुछ पता भी नहीं है। अब देखना होगा कि क्या अभिरा मायरा की जान बचा सकेगी? अगर हां तो उसे कैसे पता चलेगा कि कृष की वजह से कौन सी बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है।
Puneet Parashar
