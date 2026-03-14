YRKKH Spoiler: आर्यन के लिए अभिरा-अरमान बोलेंगे यह झूठ, दोनों को भारी पड़ेगी 'नकली सगाई'!
YRKKH Spoiler: टीवी सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की कहानी में आगे एक दमदार ट्विस्ट आने वाला है। अरमान और अभिरा को मजबूरी में एक बार फिर से सगाई करनी पड़ेगी, लेकिन यह सगाई झूठी होगी।
'ये रिश्ता क्या कहलाता है' सीरियल में इन दिनों रोज नए ट्विस्ट आ रहे हैं। समृद्धि शुक्ला और रोहित पुरोहित स्टारर सीरियल में दिखाया जा रहा है कि दादीसा की देखभाल करने के लिए अभिरा एक बार फिर लौट आई है। अभिरा की वापसी से परिवार के लोगों में पहले ही टेंशन का माहौल है लेकिन असली ड्रामा तब शुरू होता है जब मनीषा का बेटा आर्यन अपनी गर्लफ्रेंड दिशा के साथ घर पहुंचेगा। उनकी शादी की बात शुरू होती है और चाहे-अनचाहे अभिरा भी इस मुद्दे का हिस्सा बन जाएगी।
आर्यन के लिए अभिरा-अरमान बोलेंगे झूठ
आर्यन और दिशा का रिश्ता मुश्किल में फंस जाता है क्योंकि लड़की का परिवार काफी पुराने ख्यालों का होगा। आर्यन के रिश्ते को टूटने से बचाने के लिए परिवार एक बड़ा फैसला लेगा। घरवाले तय करेंगे कि अभिरा और अरमान को उन मेहमानों के सामने पति-पत्नी होने का नाटक करना होगा। आर्यन के लिए अरमान और अभिरा यह झूठ को बोलने को राजी तो हो जाएंगे।
मजबूरी में करनी पड़ेगी फिर से सगाई
अभिरा और अरमान आर्यन के होने वाले ससुराल वालों के सामने नाटक जारी रखते हैं। हालांकि यह नाटक उनके पुराने जख्मों को फिर से हरा कर देता है। कहानी में मोड़ तब आता है जब आर्यन और दिशा की सगाई का फंक्शन शुरू होता है। इस फंक्शन के दौरान पारिवारिक दबाव के चलते अभिरा और अरमान को एक मैरिड कपल के तौर पर कुछ रस्में निभानी पड़ेंगी। इन्हीं रस्मों के दौरान अरमान को सबके सामने अभिरा की अंगूठी पहनानी पड़ती है। यह पल दोनों के लिए इमोशनली बहुत तकलीफ देने वाला होगा।
दोनों को भारी पड़ेगा नकली सगाई का झूठ
जब अरमान अभिरा को अंगूठी पहना रहा होगा, तभी वहां मायरा की एंट्री होगी। मायरा यह नजारा अपनी आंखों से देख लेगी। उसे लगेगा कि अरमान और अभिरा सच में सगाई कर रहे हैं। मायरा को इस नाटक के पीछे की वजह नहीं पता है, इसलिए उसके लिए यह पल काफी तकलीफ देने वाला साबित होगा। क्या मायरा को कभी यह सच पता चल पाएगा? अगर हां, तो कैसे और क्या वह इस सच को स्वीकार कर पाएगी? ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब मिलना अभी बाकी हैं। शो के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
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