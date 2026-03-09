Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

YRKKH Twist: अभिरा बरतेगी लापरवाही, अरमान हाथ पकड़कर पौद्दार हाउस से निकालेगा बाहर

Mar 09, 2026 10:36 am ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Spoiler Alert: टीवी सीरियल ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ के आने वाले एपिसोड्स में अभिरा, दादी-सा का ख्याल नहीं रख पाएगी। ऐसे में अरमान भड़क जाएगा।

YRKKH Twist: अभिरा बरतेगी लापरवाही, अरमान हाथ पकड़कर पौद्दार हाउस से निकालेगा बाहर

YRKKH Upcoming Twist: ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ के आने वाले एपिसोड्स में अभिरा की लापरवाही की वजह से दादी-सा की जान पर बन आएगी। दरअसल, सामने आए प्रोमो के मुताबिक, अभिरा पौद्दार हाउस में रहने लगेगी। अभिरा, दादी-सा का ख्याल रखेगी। जब विद्या, दादी-सा से मिलने आएगी तब अचानक दादी-सा की तबीयत बिगड़ने लगेगी। उन्हें सास लेने में मुश्किल होगी।

सही समय पर आएगा अरमान

अभिरा को समझ नहीं आएगा कि अचानक क्या हुआ। विद्या भी परेशान हो जाएगी। तभी अरमान आएगा। अरमान ऑक्सीजन मशीन का प्लग ऑन करेगा। अरमान का दिमाग खराब हो जाएगा। अरमान, अभिरा पर तंज कसेगा।

अभिरा को सुनाएगा अरमान

अरमान कहेगा, ‘मेरी वजह से दादी-सा को कुछ नहीं हुआ। तुम यहां दादी-सा का ध्यान रखने आई थी न, ऐसे ध्यान रखा जाता है। अब तो ये दोबारा साबित हो गया है कि तुम किसी की जान नहीं बचा सकती हो।’

ये भी पढ़ें:9 मार्च से 15 मार्च का कैलेंडर, ओटीटी पर रिलीज हो रही हैं 22 फिल्में और सीरीज
ये रिश्ता क्या कहलाता है

अरमान लेगा फैसला

अरमान आगे कहेगा, ‘सच बाहर आ गया है। अब तुम भी बाहर निकलो।’ इसके बाद अभिरा का हाथ पकड़ेगा और उसे पौद्दार हाउस से बाहर निकालेगा।

क्या बोल रही है पब्लिक?

प्रोमो देखने के बाद कुछ लोगों का कहना है कि विद्या ने जानबूझकर दादी-सा की ऑक्सीजन मशीन का प्लग निकाला होगा ताकि उसे अभिरा को बाहर निकालने का बहाना मिल सके। वहीं कुछ का कहना है कि अरमान चाहकर भी अभिरा को बाहर नहीं निकाल पाएगा क्योंकि इसी बीच दादी-सा को होश आ जाएगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये सोच सोचकर टेंशन ले रहे हैं कि जब मायरा आएगी और अभिरा को पौद्दार हाउस में देखेगी तब क्या होगा।

ये भी पढ़ें:अभिरा की हुई वापसी, अपना पूरा सामान लेकर पहुंची पौद्दार हाउस, अरमान को दी धमकी
Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



विजन

वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

और पढ़ें
YRKKH Yeh Rishta Kya Kehlata Hai

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।