YRKKH Spoiler: वाणी के साथ विद्या करेगी ऐसा बर्ताव, मायरा कर देगी नफरत में ऐसा काम

संक्षेप:

YRKKH Spoiler Alert: टीवी सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' का नया प्रोमो वीडियो जारी कर दिया गया है। कहानी में आगे दिलचस्प मोड़ आने वाला है, क्योंकि वाणी और मायरा के बीच नफरत बढ़ने लगी है।

Jan 24, 2026 06:11 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
YRKKH Spoiler Alert in Hindi: टीवी सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि मायरा के दिल में वाणी के लिए नफरत पैदा होने लगी है। वह वाणी को जब भी खुश देखती है तो उसके दिल में कड़वाहट बढ़ने लगती है जिसे वो साफ तौर पर महसूस कर पाती है। अभिरा जहां यह सपना देखने लगी है कि एक दिन अरमान इस बात के लिए मान जाएगा कि वाणी इसी घर में सबके साथ रहे, वहीं दूसरी तरफ अरमान की तरफ से ऐसा कोई सिग्नल नहीं है।

वाणी के साथ विद्या करेगी ऐसा बर्ताव

अपकमिंग एपिसोड में एक इत्तेफाक यह भी देखने को मिलेगा कि विद्या गलती से वाणी को मायरा समझकर गले लगा लेगी, लेकिन बाद में उसे पता चलेगा कि यह वाणी है तो वह उसे दुत्कारेगी और भली-बुरी कहकर चली जाएगी। इस बात का वाणी को बहुत बुरा लगेगा और अपने दिल की बात वह अभिरा से कहेगी कि पता नहीं क्यों बड़ी आंटी उसे देखकर ऐसा मुंह बना लेती हैं जैसे वो कोई कड़वा करेला हो। अभिरा के पास कोई जवाब नहीं होगा। शो का नया प्रोमो वीडियो भी जारी कर दिया गया है।

नफरत में मायरा करेगी यह हरकत

नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि डांस कॉम्पटिशन से पहले कावेरी पौद्दार वाणी को नए जूते गिफ्ट करेगी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आएगा जब वो जूते बड़ी चालाकी से मायरा गायब कर देगी। मायरा शायद नहीं चाहती है कि वाणी डांस कॉम्पटिशन जीते। अभिरा और अरमान को इस बारे में तब पता चलेगा जब वाणी उनके पास रोती हुई आएगी और बार-बार सॉरी कहने लगेगी। वजह पूछने पर वो बताएगी कि उसे दादी आंटी ने नए जूते दिए थे जो उसने कहीं खो दिए हैं। अरमान फौरन ही जूते खोजने लग जाएगा।

क्या अभिरा सुलझा पाएगी यह उलझन?

जहां पर मायरा डांस की प्रैक्टिस कर रही होगी वहीं पास में उसे वो जूतों का बॉक्स रखा मिल भी जाएगा। अरमान वो जूतों का बॉक्स उठाएगा और राहत की सांस लेते हुए कहेगा कि शुक्र है वाणी के जूते मिल गए। लेकिन तभी मायरा वो बॉक्स छीन लेगी और कहेगी कि यह उसके जूते हैं। पीछे ही खड़ी अभिरा यह सब देख रही होगी और वह समझ जाएगी कि मामला क्या है, लेकिन वो कुछ कहेगी नहीं। अब देखना यह होगा कि क्या अभिरा किसी तरह से यह मामला सुलझा पाएगी या नहीं।

डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें
