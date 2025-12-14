Spoiler Alert: कोमा में जाने का ढोंग करेगी कियारा, इलाज के दौरान जाएगी बच्चे की जान

Sun, Dec 14, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीYRKKH Spoiler Alert in Hindi Kiara to Fake Illness Infant to die during treatment
संक्षेप:

YRKKH Spoiler Alert: टीवी सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' का अपकमिंग एपिसोड काफी दिलचस्प रहने वाला है। कियारा की जिंदगी से जुड़े कई ट्विस्ट सामने आने वाले हैं जो कहानी को नई दिशा देंगे।

Dec 14, 2025 06:26 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
दादी सा के सामने गिड़गिड़ाएगा

घर में तनाव के साथ-साथ गुस्से का भी माहौल होगा। एक तरफ जहां अभिर अपने बच्चे की जान नहीं बच पाने की वजह से बहुत दुखी होगा, वहीं दूसरी तरफ मनीषा उस पर गुस्सा निकाल रही होगी। अभिर बार-बार सबके सामने गिड़गिड़ाएगा कि अभी कियारा को उसकी जरूरत है और उसे उसके पास रहने दें, लेकिन मनीषा नहीं मानेगी। अभिर इसके बाद जाकर दादी सा के सामने गिड़गिड़ाएगा और दादी सा सोच में पड़ जाएंगी।

कोमा में जाने का ढोंग करेगी कियारा

अरमान को भी समझ में आने लगेगा कि अभिर वाकई उसकी बहन से बहुत प्यार करता है। इसके बाद कहानी में एक और शॉकिंग ट्विस्ट यह आएगा कि पता चलेगा कियारा कोमा में नहीं है, बल्कि वो कोमा में होने का ढोंग कर रही थी। कियारा बताएगी कि वो परिवार के लोगों का रिएक्शन देखना चाहती थी इसलिए कोमा में जाने का नाटक कर रही थी। बात बढ़ेगी और धीरे-धीरे कियारा के माता-पिता इस शादी के लिए राजी हो जाएंगे। लेकिन वो दोनों दिल से खुश नहीं होंगे।

अभिरा-अरमान पर नाराज होगी मनीषा

अरमान और अभिर जब मनीषा को समझाने की कोशिश कर रहे होंगे तो वह उलटा लड़ने पर उतारू हो जाएगी। वह कहेगी कि अगर उन्हें बताना है तो जाकर सबको बता दें कि उसने गलत लोकेशन भेजी थी। लेकिन उसके ऊपर यह एहसान ना दिखाएं कि अभिरा ने उसका झूठ छिपाकर सबके सामने उसे बेइज्जत होने से बचाया। मनीषा अरमान से भी कहेगी कि अब उसे और मशवरा ना दे, क्योंकि उसके पास रखने की जगह नहीं है।

Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar
डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें

