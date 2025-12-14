Spoiler Alert: कोमा में जाने का ढोंग करेगी कियारा, इलाज के दौरान जाएगी बच्चे की जान
YRKKH Spoiler Alert: टीवी सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' का अपकमिंग एपिसोड काफी दिलचस्प रहने वाला है। कियारा की जिंदगी से जुड़े कई ट्विस्ट सामने आने वाले हैं जो कहानी को नई दिशा देंगे।
YRKKH Spoiler Alert: टीवी सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' का अपकमिंग एपिसोड कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट लेकर आने वाला है, जो शायद आपने भी नहीं सोचा होगा। हॉस्पिटल में जब कियारा का इलाज चल रहा होगा तो डॉक्टर परिवार को एक शॉकिंग न्यूज देंगे कि वो कियारा के बच्चे को नहीं बचा सके। लेकिन उससे भी ज्यादा तनाव देने वाली बात यह होगी कि कियारा कोमा में जा चुकी है।
दादी सा के सामने गिड़गिड़ाएगा
घर में तनाव के साथ-साथ गुस्से का भी माहौल होगा। एक तरफ जहां अभिर अपने बच्चे की जान नहीं बच पाने की वजह से बहुत दुखी होगा, वहीं दूसरी तरफ मनीषा उस पर गुस्सा निकाल रही होगी। अभिर बार-बार सबके सामने गिड़गिड़ाएगा कि अभी कियारा को उसकी जरूरत है और उसे उसके पास रहने दें, लेकिन मनीषा नहीं मानेगी। अभिर इसके बाद जाकर दादी सा के सामने गिड़गिड़ाएगा और दादी सा सोच में पड़ जाएंगी।
कोमा में जाने का ढोंग करेगी कियारा
अरमान को भी समझ में आने लगेगा कि अभिर वाकई उसकी बहन से बहुत प्यार करता है। इसके बाद कहानी में एक और शॉकिंग ट्विस्ट यह आएगा कि पता चलेगा कियारा कोमा में नहीं है, बल्कि वो कोमा में होने का ढोंग कर रही थी। कियारा बताएगी कि वो परिवार के लोगों का रिएक्शन देखना चाहती थी इसलिए कोमा में जाने का नाटक कर रही थी। बात बढ़ेगी और धीरे-धीरे कियारा के माता-पिता इस शादी के लिए राजी हो जाएंगे। लेकिन वो दोनों दिल से खुश नहीं होंगे।
अभिरा-अरमान पर नाराज होगी मनीषा
अरमान और अभिर जब मनीषा को समझाने की कोशिश कर रहे होंगे तो वह उलटा लड़ने पर उतारू हो जाएगी। वह कहेगी कि अगर उन्हें बताना है तो जाकर सबको बता दें कि उसने गलत लोकेशन भेजी थी। लेकिन उसके ऊपर यह एहसान ना दिखाएं कि अभिरा ने उसका झूठ छिपाकर सबके सामने उसे बेइज्जत होने से बचाया। मनीषा अरमान से भी कहेगी कि अब उसे और मशवरा ना दे, क्योंकि उसके पास रखने की जगह नहीं है।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।