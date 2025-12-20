Hindustan Hindi News
YRKKH Spoiler: काजल की वजह से टलेगा बड़ा हादसा, विद्या लेगी बड़ा फैसला, होगी अभिरा की जीत

YRKKH Spoiler: काजल की वजह से टलेगा बड़ा हादसा, विद्या लेगी बड़ा फैसला, होगी अभिरा की जीत

संक्षेप:

YRKKH Spoiler Alert: टीवी सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' का अपकमिंग एपिसोड काफी दिलचस्प रहने वाला है। अभिरा फिर एक बार साबित कर देगी कि नीयत साफ हो तो क्या मुमकिन नहीं है।

Dec 20, 2025 04:38 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
YRKKH New Promo Video: टीवी सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' का अपकमिंग एपिसोड काफी दिलचस्प रहने वाला है। शो के नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि अभिरा की लंबे वक्त से चल रही कोशिश कामयाब होगी। अभिर और कियारा की मेहंदी और संगीत सेरिमनी के दौरान कुछ ऐसा होगा जिसकी कल्पना दादी सा और कृष ने भी नहीं की होगी।

शादी में होते-होते टलेगा बड़ा हादसा

स्पॉयलर वीडियो में दिखाया गया है कि संगीत सेरिमनी के दौरान जब एक-एक करके परिवार के सभी लोग स्टेज पर परफॉर्म कर रहे होंगे तब विद्या और काजल की परफॉर्मेंस के दौरान कुछ शॉकिंग होगा। विद्या डांस करते-करते स्टेज से फिसल जाएगी। वह लड़खड़ा कर मंच से गिरने ही वाली होगी कि काजल उसे संभाल लेगी। दोनों का एक दूसरे के प्रति भरोसा और प्यार दोनों जागेंगे। लेकिन उसके बाद एक बहुत शॉकिंग चीज होगी।

आखिरकार अभिरा की होगी जीत

स्पॉयलर वीडियो में दिखाया गया है कि काजल और विद्या दोनों प्रॉपर्टी के कागज उस दीये की आग में जला देंगी, जिसे अभिरा ने एक थाल में पकड़ा हुआ होगा। माना जा रहा है कि यहां से बंटवारे और परिवार के आपसी मनमुटाव का किस्सा खत्म होगा। अभिरा की लंबे वक्त से चली आ रही लड़ाई खत्म होगी और पौद्दार परिवार फिर से एक हो जाएगा। लेकिन इसके बाद कृष और बाकी लोगों का क्या रिएक्शन होगा, जो हमेशा से परिवार को टूटते हुए देखने का सोच रहे हैं?

ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब दर्शकों को अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिलेंगे। तब तक जुड़े रहिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ।

