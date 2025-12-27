YRKKH Spoiler: मरने से पहले दादी सा लेंगी अरमान से यह वादा, होश उड़ा देगा कृष की हकीकत
YRKKH Spoiler Alert: टीवी सीरियल ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ का अपकमिंग एपिसोड कहानी से कावेरी पौद्दार का एग्जिट करवा सकता है। लेकिन क्या वाकई दादी सा कहानी से अलविदा करने वाली हैं?
YRKKH Spoiler Alert: टीवी सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की कहानी में वो ट्विस्ट आने जा रहा है जिसकी वजह से आगे की कहानी में रोमांच 100 गुना बढ़ जाएगा। कावेरी पौद्दार के लिए उसका वकालत का फैमिली बिजनेस हमेशा से कितना जरूरी रहा है, यह तो हमेशा से दर्शकों ने देखा है। लेकिन कृष ने उस बिजनेस को दांव पर लगाकर कावेरी ही नहीं बल्कि पूरी पौद्दार एम्पायर का सिर शर्म से झुका दिया है। सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि कृष यह बात स्वीकार करेगा कि उसने फर्म बेच दी है।
कृष को अभिरा से पड़ेगा करारा थप्पड़
यह सच सामने आने के बाद पूरे परिवार के पांव तले जमीन खिसक जाएगी। कृष का तर्क यह होगा कि वह इस तरह मायरा की जान बचा लेगा, लेकिन हकीकत तब सामने आएगी जब घर वालों को पता चलेगा कि कृष को जुए की लत है और इससे पहले वो घर की जूलरी भी कर्च चुकाने के लिए चुरा चुका है। कृष को उस वक्त जोरदार थप्पड़ पड़ेगा जब वो बताएगा कि फर्म बेचकर उसने जो पैसा मिला था, वो भी वो गंवा चुका है। अभिरा अपना आपा खो बैठेगी और कृष को करारा थप्पड़ जड़ देगी।
अरमान करेगा कृष की जमकर पिटाई
सीरियल में आगे आप यह भी देखेंगे कि माहौल बिगड़ता और अपनी विरासत जाती देख अरमान यह वादा करेगा कि वह किसी भी सूरत में वो फर्म वापस पाकर रहेगा। अरमान फर्म के नए मालिक आहूजा को चेतावनी देगा कि वो किसी भी सूरत में अपनी फर्म वापस पाकर रहेगा। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट यह आएगा कि बहस के दौरान कृष दादी सा (कावेरी पौद्दार) को धक्का दे देगा। कावेरी जमीन पर गिर पड़ेगी और अरमान का गुस्सा सातवें आसमान पर होगा। वो कृष की पिटाई कर देगा।
मरने से पहले दादी सा लेंगी यह वादा
एपिसोड के आखिर में नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि कावेरी का ध्यान कहीं और होगा और वह अपनी फर्म के बारे में सोचते हुए सीढ़ियों से गिर पड़ेगी। उसका पांव फिसल जाएगा। अरमान उसे बचाने की कोशिश करेगा, लेकिन नाकाम रहेगा। कावेरी को अहसास हो जाएगा कि वो अब बचेगी नहीं। वो अरमान से कहेगी कि वो किसी भी सूरत में फर्म को बचाए, क्योंकि फर्म का जाना मतलब परिवार का टूटना होगा। अरमान दादी सा की सांस टूटने से पहले उनसे वादा करेगा, कि वो किसी भी सूरत में फर्म को बचाएगा।
