YRKKH: खुलेगा कियारा की प्रेग्नेंसी का सच, अभिर को थप्पड़ मारेगा अरमान, अभिरा से रिश्ते में आएगी दरार

संक्षेप:

YRKKH Spoiler Alert: टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी में आगे कुछ धमाकेदार ट्विस्ट आने वाले हैं जो शो की कहानी पर काफी गहरा असर छोड़ेंगे। फिर टूटने की कगार पर आया अरमान-अभिरा का रिश्ता।

Dec 06, 2025 03:40 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
टीवी सीरियल "ये रिश्ता क्या कहलाता है" ने 5000 एपिसोड पूरे कर लिए हैं। कहानी में अभी तक कई पीढ़ियां बदल चुकी हैं और कितने ही सीजन्स आ चुके हैं, लेकिन इस शो ने दर्शकों को अपनी कहानी से पूरे वक्त बांधे रखा है। अब इस सुपरहिट सीरियल में फिर कुछ ऐसे मोड़ आने जा रहे हैं जो दर्शकों को एक जबरदस्त रोलरकोस्टर राइड पर लेकर चलेंगे। अपकमिंग एपिसोड की कहानी कियारा की प्रेग्नेंसी के इर्द-गिर्द रहने वाली है जिसकी वजह से अभिरा और अरमान के बीच फासले बढ़ते नजर आएंगे।

अभिर को थप्पड़ जड़ देगा अरमान पौद्दार

अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि कियारा का अपनी प्रेग्नेंसी का खुलासा करना सभी के लिए चर्चा और चिंता का विषय बन जाएगा। जिस तरह अरमान और अभिरा को यह सच पता चलेगा, वो भी काफी नाटकीय रहने वाला है। चीजें कुछ इस तरह आगे बढ़ेंगी कि अरमान गुस्से में अभिर को थप्पड़ मार देगा और इसका सीधा असर अरमान और अभिरा के रिश्ते पर पड़ेगा। यह एक ऐसा एपिसोड रहने वाला है जिसे दर्शक मिस नहीं करना चाहेंगे। अभिरा जो कि पहले ही किसी तरह अरमान को समझने और उसे अपनाने की कोशिश कर रही है, उसके लिए यह पल उसे फिर बैकफुट पर धकेल देगा।

कियारा के लिए मुश्किलें बढ़ाएगा अरमान

यह टकराव दोनों के बीच इमोशनल दूरी की शुरुआत का करेगा। अरमान और अभिरा के बीच के मतभेद उनके बीच गलतफहमियां पैदा करेंगे और उनके बीच तनाव बढ़ने लगेगा। अरमान का गुस्सा करना और अभिरा की बात नहीं सुनना उनके बीच कड़वाहट को और ज्यादा बढ़ाएगा। जहां कियारा एक इमोशनल ड्रिफ्ट से गुजर रही होगी, वहीं अरमान का गुस्सैल रवैया उसके लिए चीजें और मुश्किल बना देगा। इधर अभिरा लगातार इस कोशिश में लगी होगी कि जिस तरह परिवार टूट रहा है उसमें कैसे सभी को एक साथ जोड़कर रखा जाए। खासकर अभिर और अरमान के बीच बिगड़ रहे रिश्तों को।

एक थप्पड़ बदल देगा सारे समीकरण

पौद्दार परिवार में भी रिश्ते कभी बनते तो कभी बिगड़ते नजर आएंगे। सब कुछ उथल-पुथल हो जाएगा। अरमान जो करेगा उसे भी अपनी हरकतों का अंजाम जल्द ही झेलना पड़ेगा। कुल मिलाकर अरमान का अभिर को थप्पड़ मारना कहानी में ऐसा ट्विस्ट लाएगा जिसकी वजह से शो की आगे की पूरी कहानी प्रभावित होने वाली है। टीवी सीरियल "ये रिश्ता क्या कहलाता है" में आपको आगे और कौन से ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिलेंगे यह जानने के लिए जुड़े रहिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ।

Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar
डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें
