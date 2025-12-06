YRKKH: खुलेगा कियारा की प्रेग्नेंसी का सच, अभिर को थप्पड़ मारेगा अरमान, अभिरा से रिश्ते में आएगी दरार

संक्षेप: YRKKH Spoiler Alert: टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी में आगे कुछ धमाकेदार ट्विस्ट आने वाले हैं जो शो की कहानी पर काफी गहरा असर छोड़ेंगे। फिर टूटने की कगार पर आया अरमान-अभिरा का रिश्ता।

टीवी सीरियल "ये रिश्ता क्या कहलाता है" ने 5000 एपिसोड पूरे कर लिए हैं। कहानी में अभी तक कई पीढ़ियां बदल चुकी हैं और कितने ही सीजन्स आ चुके हैं, लेकिन इस शो ने दर्शकों को अपनी कहानी से पूरे वक्त बांधे रखा है। अब इस सुपरहिट सीरियल में फिर कुछ ऐसे मोड़ आने जा रहे हैं जो दर्शकों को एक जबरदस्त रोलरकोस्टर राइड पर लेकर चलेंगे। अपकमिंग एपिसोड की कहानी कियारा की प्रेग्नेंसी के इर्द-गिर्द रहने वाली है जिसकी वजह से अभिरा और अरमान के बीच फासले बढ़ते नजर आएंगे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

अभिर को थप्पड़ जड़ देगा अरमान पौद्दार अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि कियारा का अपनी प्रेग्नेंसी का खुलासा करना सभी के लिए चर्चा और चिंता का विषय बन जाएगा। जिस तरह अरमान और अभिरा को यह सच पता चलेगा, वो भी काफी नाटकीय रहने वाला है। चीजें कुछ इस तरह आगे बढ़ेंगी कि अरमान गुस्से में अभिर को थप्पड़ मार देगा और इसका सीधा असर अरमान और अभिरा के रिश्ते पर पड़ेगा। यह एक ऐसा एपिसोड रहने वाला है जिसे दर्शक मिस नहीं करना चाहेंगे। अभिरा जो कि पहले ही किसी तरह अरमान को समझने और उसे अपनाने की कोशिश कर रही है, उसके लिए यह पल उसे फिर बैकफुट पर धकेल देगा।

कियारा के लिए मुश्किलें बढ़ाएगा अरमान यह टकराव दोनों के बीच इमोशनल दूरी की शुरुआत का करेगा। अरमान और अभिरा के बीच के मतभेद उनके बीच गलतफहमियां पैदा करेंगे और उनके बीच तनाव बढ़ने लगेगा। अरमान का गुस्सा करना और अभिरा की बात नहीं सुनना उनके बीच कड़वाहट को और ज्यादा बढ़ाएगा। जहां कियारा एक इमोशनल ड्रिफ्ट से गुजर रही होगी, वहीं अरमान का गुस्सैल रवैया उसके लिए चीजें और मुश्किल बना देगा। इधर अभिरा लगातार इस कोशिश में लगी होगी कि जिस तरह परिवार टूट रहा है उसमें कैसे सभी को एक साथ जोड़कर रखा जाए। खासकर अभिर और अरमान के बीच बिगड़ रहे रिश्तों को।