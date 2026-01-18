Hindustan Hindi News
YRKKH Spoiler: अरमान के लिए क्या तोहफा लाया मित्तल? अभिरा को होगा किसी बड़े खतरे का अंदेशा

संक्षेप:

YRKKH Spoiler Alert: अरमान जब सच की तलाश में लगातार आगे बढ़ रहा है तो अपनी बेटी को बचाने के लिए मित्तल एक बहुत शातिर चाल चलेगा। जानिए ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में आने जा रहे ट्विस्ट।

Jan 18, 2026 05:06 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
YRKKH Spoiler Alert: टीवी सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' का नया प्रोमो वीडियो जारी कर दिया गया है। अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि अरमान को जब अमन की गाड़ी के डैशकैम की फुटेज मिल जाएगी तो वह इसे देखना शुरू करेगा। इसमें उसे सिवाए इसके कि एक लड़की के साथ जबरदस्ती की जा रही है, कुछ नहीं दिखेगा। अरमान कुछ देर तक फुटेज देखने के बाद लैपटॉप बंद कर देगा। वह कहेगा कि इस फुटेज में वह आखिर क्या देखे? तब अभिरा उसे समझाएगी।

अरमान को पता चल जाएगा यह सच

अभिरा कहेगी कि उसे बिना पूरी फुटेज देखे किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए। अभिरा कहेगी- अरमान पूरा वीडियो देखो तो सही, हमें पता थोड़ी है कि मेहर और रजत के बीच में क्या बात हो रही है? अरमान को बात जंचेगी और वह पूरा वीडियो देखेगा। माना जा रहा है कि उन्हें सच पता चल जाएगा। लेकिन उन्हें यह नहीं पता है कि मिस्टर मित्तल ने एक प्राइवेट डिटेक्टिव अरमान और अभिरा के पीछे लगाया हुआ है जो कि उन पर नजर रखे हुए है। मिस्टर मित्तल को भी यह समझ आ जाएगा कि दाल में कुछ काला जरूर है।

अरमान के लिए क्या लाया है मित्तल?

अरमान और अभिरा जब घर पहुंचेंगे तो वहां पर मिस्टर मित्तल को देखकर दंग रह जाएंगे। अरमान जब पूछेगा कि आप कब आए? तो मित्तल कहेगा कि वह थोड़ी देर पहले ही आया है। वह कहेगा कि मुझे आपको कुछ देना है मिस्टर पौद्दार। यह कहते हुए मित्तल अपनी जेब की तरफ हाथ बढ़ाएगा और अभिरा सिचुएशन को भांपते हुए उसके और अरमान के बीच आ खड़ी होगी। अभिरा शेरनी जैसी नजरों के साथ मित्तल को देख रही होगी। उसे अंदाजा हो जाएगा कि वह अपना सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल करने जा रहा है।

मित्तल की यह चाल बदल देगी गेम

क्या मित्तल अब अरमान को अभिरा का रिकॉर्ड किया हुआ कोई वीडियो सौंपने जा रहा है जिसकी वजह से सब कुछ उथल पुथल हो जाएगा? या फिर वह कुछ और ही सोचकर आया है। अब देखना यह है कि क्या अभिरा खुद ही अरमान को केस लड़ने से रोक देगी? क्या मित्तल अपनी साजिश में कामयाब हो जाएगा? बहुत से सवालों के जवाब अभी मिलने बाकी हैं। शो के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए लाइव हिन्दु्स्तान के साथ।

Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar
डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें
YRKKH

