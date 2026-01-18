YRKKH Spoiler: अरमान के लिए क्या तोहफा लाया मित्तल? अभिरा को होगा किसी बड़े खतरे का अंदेशा

संक्षेप: YRKKH Spoiler Alert: अरमान जब सच की तलाश में लगातार आगे बढ़ रहा है तो अपनी बेटी को बचाने के लिए मित्तल एक बहुत शातिर चाल चलेगा। जानिए ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में आने जा रहे ट्विस्ट।

YRKKH Spoiler Alert: टीवी सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' का नया प्रोमो वीडियो जारी कर दिया गया है। अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि अरमान को जब अमन की गाड़ी के डैशकैम की फुटेज मिल जाएगी तो वह इसे देखना शुरू करेगा। इसमें उसे सिवाए इसके कि एक लड़की के साथ जबरदस्ती की जा रही है, कुछ नहीं दिखेगा। अरमान कुछ देर तक फुटेज देखने के बाद लैपटॉप बंद कर देगा। वह कहेगा कि इस फुटेज में वह आखिर क्या देखे? तब अभिरा उसे समझाएगी।

अरमान को पता चल जाएगा यह सच अभिरा कहेगी कि उसे बिना पूरी फुटेज देखे किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए। अभिरा कहेगी- अरमान पूरा वीडियो देखो तो सही, हमें पता थोड़ी है कि मेहर और रजत के बीच में क्या बात हो रही है? अरमान को बात जंचेगी और वह पूरा वीडियो देखेगा। माना जा रहा है कि उन्हें सच पता चल जाएगा। लेकिन उन्हें यह नहीं पता है कि मिस्टर मित्तल ने एक प्राइवेट डिटेक्टिव अरमान और अभिरा के पीछे लगाया हुआ है जो कि उन पर नजर रखे हुए है। मिस्टर मित्तल को भी यह समझ आ जाएगा कि दाल में कुछ काला जरूर है।

अरमान के लिए क्या लाया है मित्तल? अरमान और अभिरा जब घर पहुंचेंगे तो वहां पर मिस्टर मित्तल को देखकर दंग रह जाएंगे। अरमान जब पूछेगा कि आप कब आए? तो मित्तल कहेगा कि वह थोड़ी देर पहले ही आया है। वह कहेगा कि मुझे आपको कुछ देना है मिस्टर पौद्दार। यह कहते हुए मित्तल अपनी जेब की तरफ हाथ बढ़ाएगा और अभिरा सिचुएशन को भांपते हुए उसके और अरमान के बीच आ खड़ी होगी। अभिरा शेरनी जैसी नजरों के साथ मित्तल को देख रही होगी। उसे अंदाजा हो जाएगा कि वह अपना सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल करने जा रहा है।