YRKKH Spoiler: टूटेगा अरमान पौद्दार का घमंड, कोई स्कूल नहीं लेगा मायरा का एडमिशन

YRKKH Spoiler: टूटेगा अरमान पौद्दार का घमंड, कोई स्कूल नहीं लेगा मायरा का एडमिशन

संक्षेप:

YRKKH Spoiler Alert: टीवी सीरियल ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ की कहानी में अब अरमान पौद्दार को धीरे-धीरे यह अहसास होने लगा है कि वह अकेले अपनी बेटी की परवरिश ठीक से नहीं कर पा रहा है, लेकिन उसका घमंड उसे यह मानने नहीं दे रहा है।

Feb 08, 2026 01:35 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
टीवी सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' का रविवार का एपिसोड काफी दिलचस्प रहने वाला है। मायरा को स्कूल से एक बार फिर निकाल दिया जाएगा और इस बात के लिए अरमान के पिता उसे जमकर लताड़ेंगे। वो कहेंगे कि यह सब कुछ अरमान की जिद के चलते हो रहा है। अरमान के पिता उससे कहेंगे कि अगर अभिरा होती तो यह सब कुछ नहीं होता। सच यही है कि अरमान अकेले अपनी बेटी की ठीक से परवरिश नहीं कर पा रहा है और उसका घमंड उसे यह बात स्वीकार नहीं करने दे रहा है। मायरा ये बातें सुन लेगी और उस पर भी इसका बहुत बुरा असर होगा।

कोई स्कूल नहीं लेगा मायरा का एडमिशन

वह लगातार इस बारे में सोचने लगेगी और मानसिक रूप से परेशान होने लगेगी। वह कमरे में तेज म्यूजिक चलाकर किसी तरह अपने विचारों को शांत करने की कोशिश करने लगेगी। उधर अरमान जब ऑफिस पहुंचेगा और अपनी टीम से शहर के बेस्ट स्कूलों की लिस्ट निकालने को कहेगा तो स्टाफ के हाथ पांव फूल जाएंगे। कृष समेत बाकी का स्टाफ अरमान के लिए स्कूलों की लिस्ट निकालेगा और उनके प्रिंसिपल से अरमान पौद्दार की मीटिंग अरेंज करवाएगा। लेकिन उसका घमंड तब टूटेगा जब एक-एक करके सभी स्कूल मायरा का एडमिशन लेने से मना कर देंगे।

दादी सा देंगी मायरा को यह सीख

अरमान बौखला उठेगा और लैपटॉप उठाकर जमीन पर पटक देगा। वह अपने आप पर गुस्सा होगा और कहेगा कि उसकी परवरिश गलत नहीं हो सकती है। उधर घर पर दादी सा जाकर मायरा को संभालेंगी। वह जाकर उसके साथ शतरंज खेलेंगी और इस दौरान मायरा अपनी दादी को हराने की कोशिश में एक के बाद एक गलत चालें चलेगी और नतीजा यह होगा कि वह फिर एक बार बाजी हार जाएगी। इसके बाद दादी सा उसे जिंदगी की सीख देते हुए समझाएगी कि उसका पिता हमेशा उसके साथ नहीं रहेगा और दुनिया में उसे इस तरह की चुनौतियों का सामना अक्सर करते रहना होगा।

