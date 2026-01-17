YRKKH Spoiler Alert: क्या होगा अरमान का अंजाम? CCTV फुटेज देखकर उड़े होश

संक्षेप: YRKKH Spoiler Alert: टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का अपकमिंग एपिसोड कुछ नए ट्विस्ट लेकर आने वाला है। अरमान पौद्दार के उस वक्त होश उड़ जाएंगे जब वो सीसीटीवी फुटेज देखेगा।

YRKKH Spoiler Alert in Hindi: टीवी सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' का नया प्रोमो वीडियो जारी कर दिया गया है। अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि फाइनली अभिरा और अरमान के हाथ वो फुटेज लगेगी जो रजत के कातिल का सच सामने ला सकती है। रजत के कत्ल वाले दिन सीसीटीवी पर रिकॉर्ड हुआ यह वीडियो जब अरमान और अभिरा देखेंगे तो उनके होश उड़ जाएंगे। जहां एक तरफ अभिरा बहुत खुश और एक्साइटेड होगी, वहीं अरमान बुरी तरह डरा हुआ होगा।

सामने आई सीसीटीवी फुटेज अरमान उस पेन ड्राइव और लैपटॉप को उठाकर साइड में फेंक देगा और हथियार डाल देगा। अरमान कहेगा कि मैं यह केस नहीं लड़ सकता। अभिरा वजह पूछेगी तो अरमान बताएगा कि वह मेहर को गलत साबित कर तो देगा, लेकिन इससे वह खुद भी दोषी साबित हो जाएगा। इससे तो यह साबित हो जाएगा कि वह भी अनीता की हत्या में शामिल था। अरमान को हथियार डालते देख अभिरा उसे समझाएगी और हिम्मत देगी। वह उसे समझाएगी कि उसे अब कदम पीछे नहीं खींचने चाहिए।