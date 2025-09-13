YRKKH Spoiler: अरमान की मुश्किलें बढ़ाएगी विद्या, गीतांजलि की जिंदगी में आने वाला है ट्विस्ट?
YRKKH Spoiler Alert: टीवी सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' का नया प्रोमो वीडियो रिलीज कर दिया गया है। अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि अरमान की मुश्किलें बढ़ जाएंगी।
YRKKH Spoiler Alert: टीवी सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की कहानी लगातार और ज्यादा उलझती चली जा रही है। अभिरा और मायरा को इस हाल में देखकर पौद्दार परिवार के लोगों से रहा नहीं जा रहा है। अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि घर के सभी लोग दादी सा से विनती करेंगे कि वो चलकर अभिरा से बात करें और उसे समझाएं, लेकिन वह कुछ ना कुछ बहाना देकर मना करती रहेंगी। असल में दादी सा की हिम्मत ही नहीं पड़ रही होगी कि वह किस तरह अभिरा का सामना करें।
जेल की जिंदगी याद करेगी अभिरा
नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि अरमान जब अभिरा को जमीन पर कैदियों की तरह सोते देखेगा तो उसकी आंखें छलक आएंगी। मायरा जब अपनी मां के पास सोने की जिद करेगी तो वह उसे भी जमीन पर ही तकिया लगाकर सुला देगा। अपनी एक्स वाइफ और बेटी के बारे में सोच-सोचकर भावुक हो रहा होगा। लेकिन तभी उसकी मां आकर उसे संभालेगी, लेकिन फिर आगे वह जो कहेगी, उसे सुनकर अरमान का तनाव और ज्यादा बढ़ जाएगा।
अरमान की मुश्किलें बढ़ाएगी विद्या
अरमान दरवाजे पर खड़ा अभिरा और मायरा को निहार रहा होगा जब विद्या आकर अरमान के कंधे पर हाथ रखेगी और उससे कहेगी, "जिन सपनों के सच होने की गुंजाइश ही खत्म हो गई हो, उन सपनों को देखकर खुद को दुख क्यों पहुंचाना अरमान। गीतांजलि बिलकुल ठीक कह रही है बेटा। तूने उससे शादी की है, अब उसे एक पत्नी का हक तो तुझे देना पड़ेगा।" अपनी मां की बातें सुनकर अरमान सोच में पड़ जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि अब अरमान क्या फैसला लेगा। शो के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ।
