YRKKH Spoiler: अभिरा और दादी सा की होगी टक्कर, अरमान के बचाव में कृष से भी होगी भिड़ंत
YRKKH Spoiler Alert: फॉर्म में नजर आएगी अभिरा शर्मा। कावेरी पौद्दार को देगी करारा जवाब, कृष को भी झेलना होगा मिसेज पौद्दार का प्रकोप।
YRKKH Spoiler Alert in Hindi: टीवी सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' का नया प्रोमो वीडियो जारी कर दिया गया है। अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि अभिरा और दादी सा के बीच तीखी नोक-झोंक होगी। अभिरा कोर्ट में बिजी होगी जब अचानक दादी सा वहां पहुंचकर उस पर सवालों की बरसात कर देंगी। कावेरी पौद्दार अभिरा से कहेंगी कि अरमान को दिशा से माफी मांगनी चाहिए। अभिरा कहेगी कि वह अपनी बेटियों के सामने गलत उदाहरण पेश नहीं कर सकती।
कावेरी और अभिरा के बीच होगी बातचीत
अभिरा कहेगी कि वह अरमान से उस गलती के लिए माफी मांगने को नहीं कह रही जो उसने की ही नहीं। ऐसा करके वह अपनी बेटियों के सामने गलत उदाहरण पेश नहीं करेगी। हालांकि वह कावेरी को भरोसा दिलाएगी कि वो अरमान और अपनी बेटियों को संभाल लेगी। कोर्टरूम ड्रामा में भी आपको हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलेगा। क्योंकि अरमान पौद्दार अजीब हुलिया बनाकर कोर्ट पहुंच जाएगा और यहां कृष उस पर छींटाकस्सी करेगा। वह अरमान पर नशे में होने का आरोप लगाएगा।
कृष को मिलेगी अभिरा से करारा जवाब
हालांकि अभिरा अपने पति के बचाव में खड़ी होगी। वह अरमान का डटकर डिफेंस करेगी और तब कृष अभिरा से तंजिया लहजे में कहेगा कि क्या वह उसे एक सलाह दे सकता है? इस पर अभिरा उसे करारा जवाब देगी। वह कहेगी- बिलकुल दे सकते हो। लेकिन उसकी सलाह का धन्यवाद अभिरा की चप्पल उसे देगी। कोर्टरूम ड्रामा में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलेगा। इस बीच अरमान पौद्दार जिसकी तबीयत खराब है, वह कुछ कहने की बजाए ज्यादातर शांत रहकर इस सिचुएशन को अजीब ढंग से देखना नजर आएगा।
क्या मायरा की साजिश होगी नाकाम?
बात आगे की कहानी की करें तो अब ऐसा लगता है कि मायरा अरमान और अभिरा के लिए मुसीबतें खड़ी करने वाली है। वह चुपके से पौद्दार परिवार में घुस आई है और ऐश-ओ-आराम की आदत से उबर नहीं पाई है। वह पौद्दार परिवार और अरमान अभिरा के बीच और भी मुश्किलें पैदा कर सकती है। पौद्दार परिवार में मायरा की मौजूदगी से बवाल मचने वाला है। इससे बचने के लिए अभिरा को अरमान और खुद को बचाना होगा। क्या मायरा पकड़ी जाएगी? क्या अभिरा को पता चलेगा कि मायरा चुपके से परिवार में घुस आई है? इन सवालों के जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
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