YRKKH: वाणी इस शख्स को देखकर चिल्लाई 'पापा'! कृष की वजह से खुलने वाला है अभिरा का यह राज
YRKKH Spoiler Alert: टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का रविवार का एपिसोड कई सारे ट्विस्ट और टर्न्स लेकर आने वाला है। सिर्फ अरमान ही नहीं बल्कि अभिरा के लिए भी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं।
टीवी सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में रविवार को अभिरा और विद्या के बीच जबरदस्त टकराव देखने को मिलेगा। अरमान जब वाणी की परवरिश को लेकर अभिरा से सवाल करता है, तो अभिरा उसे सच बताने का मन बना लेती है। लेकिन विद्या बीच में आकर उसे रोक देती है और कहती है कि अरमान इतना मजबूत नहीं है कि वह यह सच संभाल सके। अभिरा परेशान हो जाएगी लेकिन विद्या की जिद के आगे उसे झुकना पड़ेगा। इधर अरमान वाणी को स्कूल भेजने और उसे नॉर्मल लाइफ देने की बात करता है, लेकिन वाणी के माता-पिता की मौत का सच जानना चाहता है।
परिवार के सामने खुलेगा यह राज
सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब टीवी पर रजत से जुड़ी खबर चलती है। पौद्दार परिवार लिविंग रूम में बैठा होगा और तान्या कार्टून देख रही होगी, लेकिन अचानक स्क्रीन पर मेहर और रजत की खबर आ जाएगी। तान्या चैनल बदलने वाली होगी लेकिन संजय चैनल बदलने से रोक देगा। वाणी टीवी पर रजत की तस्वीर देखकर चौंक जाएगी और उसे अपना पिता कहने लगेगी। यह सुनकर अरमान हैरान रह जाएगा। विद्या और अभिरा तुरंत वाणी का ध्यान भटकाने की कोशिश करेंगी, लेकिन वाणी घबराकर वहां से भाग जाएगी।
विद्या देगी यह शॉकिंग मशवरा
अभिरा वाणी को किसी तरह संभालेगी है, लेकिन तब तक घर में तूफान खड़ा हो चुका होगा। विद्या मशवरा देगी कि वाणी को अनाथालय या हॉस्टल भेज देना चाहिए, लेकिन अभिरा साफ मना कर देगी। वह याद दिलाती है कि अनिता ने वाणी की जिम्मेदारी उसे सौंपी थी और वह उसे कहीं नहीं भेजेगी। कृष ये सब बातें सुन लेगा और सोचने लगेगा कि अभिरा क्या सच छिपा रही है। अभिरा तय करेगी कि वह 17 तारीख के बाद अरमान को पूरी सच्चाई बता देगी।
कृष के दिमाग में आई यह तिकड़म
तान्या उसे सलाह देती है कि वह पौद्दार फर्म जॉइन कर ले, शायद अरमान उसे माफ कर दे। कृष के दिमाग में एक प्लान आता है कि अगर वह अभिरा का राज अरमान को बता दे, तो शायद अरमान का भरोसा फिर से जीत सके। उधर मेहर अपने कर्मचारी को आदेश देती है कि पता लगाओ अरमान ने 17 तारीख की मीटिंग क्यों टाली। अभिरा माहौल हल्का करने के लिए मायरा का जन्मदिन धूमधाम से मनाती है, लेकिन दिल में तूफान चल रहा है।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
