Spoiler Alert: YRKKH में आया 8 साल का लीप, बड़ी हुईं वाणी-मायरा, बदलने वाला है सब कुछ

Spoiler Alert: YRKKH में आया 8 साल का लीप, बड़ी हुईं वाणी-मायरा, बदलने वाला है सब कुछ

संक्षेप:

YRKKH Spoiler Alert: टीवी सीरियल ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ का अपकमिंग एपिसोड काफी दिलचस्प रहने वाला है। क्योंकि शो में 8 साल का लीप आने वाला है जिसके बाद कहानी में काफी कुछ बदलने वाला है।

Jan 31, 2026 06:18 pm IST
YRKKH Spoiler Alert in Hindi: टीवी सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में एक-दो नहीं, बल्कि 8 साल का लीप आने वाला है। इस लीप के साथ कहानी में जेनरेशन तो नहीं बदलेगी, लेकिन पहले की तुलना में बहुत कुछ बदल जाएगा। रिश्तों में तो बदलाव आएगा ही, लेकिन साथ ही साथ जिंदगी भी पूरी तरह बदल जाएगी। सीरियल का जो नया प्रोमो वीडियो जारी किया गया है वो दिखाता है कि कैसे अरमान और अभिरा अलग हो चुके हैं और अपनी-अपनी जिंदगी जी रहे हैं। दोनों की मुश्किलें और चुनौतियां अलग हैं।

सीरियल में आएगा 8 साल का लीप

पिछले एपिसोड में दिखाया गया था कि अरमान और अभिरा के बीच बच्चों की बात को लेकर झगड़ा हो जाएगा। अरमान को लगेगा कि अभिरा दोनों बच्चों को समान प्यार नहीं करती और उनके बीच भेदभाव कर रही है। बात इतनी बढ़ जाएगी कि अभिरा का हाथ उठ जाएगा, हालांकि वह अरमान को मारेगी नहीं। नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि 8 साल के लीप के बाद अब अभिरा जहां जुगाड़ू अंदाज में सड़क किनारे एक मैकेनिक शॉप चलाती है, वहीं अरमान अभी भी पौद्दार हाउस में एक आलीशान जिंदगी जी रहा है।

बदल गई अरमान-अभिरा की जिंदगी

प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि अभिरा जहां वाणी के साथ रहती है वहीं पौद्दार हाउस में अरमान अपनी बेटी मायरा के साथ रह रहा है। दोनों ही बच्चे अरमान-अभिरा का ध्यान रखते हैं लेकिन उनकी अपनी चुनौतियां हैं। एक तरफ जहां खाना नहीं खाने पर वाणी अपनी मां अभिरा से कहती है कि क्या उसे खाना खिलाने के लिए किसी स्पेशल (अरमान) को बुलाना होगा। वहीं दूसरी तरफ अरमान अपनी पत्नी से इतना नाराज है कि वो उसका जिक्र तक अपनी जिंदगी में नहीं आने देना चाहता है। लेकिन दादी सा को इस बात की फिक्र है।

कावेरी पौद्दार को सता रही यह फिक्र

स्पॉयलर वीडियो में दिखाया गया है कि अरमान अपनी बेटी मायरा का इतना ज्यादा ध्यान रखता है कि वो अपनी मां का नाम तक नहीं लेती है। जब मायरा कहेगी कि 'आप बेस्ट पापा हो', तब दादी सा अरमान से कहेंगी कि 'इस तरह तो यह कभी अपनी मां को मिस नहीं करेगी'। तो अरमान जवाब देगा, 'जरूरत भी नहीं है दादी सा।' दोनों बच्चे बड़े हो चुके हैं, लेकिन साथ ही बड़ा हो चुका है अभिरा और अरमान पौद्दार की नाराजगी, जो उन्हें एक दूसरे के करीब आने का मौका तक नहीं देना चाहती है।

