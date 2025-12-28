YRKKH Spoiler: फर्म वापस खरीदने जाएगा अरमान पौद्दार, अभिरा अपने गहने बेचकर जुटाएगी रकम

संक्षेप: YRKKH Spoiler Alert: टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर है, जहां अरमान को अपनी दादी सा की आखिरी ख्वाहिश कुछ भी करके पूरी करनी है।

टीवी सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में कहानी अब सिर्फ भावनाओं तक सीमित नहीं रही। अब इसमें पैसा, पावर और अपने परिवार की विरासत को बचाने वाला एंगल भी आ गया है। अपकमिंग एपिसोड का प्रोमो वीडियो जारी कर दिया गया है, जिसमें दिखाया गया है कि कावेरी पौद्दार की जान तो बच जाएगी, लेकिन वो लगातार एक ही बात कहती रहेंगी कि उनकी फर्म को वापस लाना है। अरमान के लिए अब यह चुनौती है कि किसी भी सूरत में अपनी फर्म को वापस लाना है।

फर्म बचाने के लिए औरतें बेचेंगी अपने गहने नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि अभिरा अपने सारे गहने इकट्ठा करके कहीं जा रही होगी। जब विद्या और काजल उससे पूछेंगी कि वो गहने लेकर कहां जा रही है? तो अभिरा बताएगी कि अरमान फर्म वापस खरीदने जा रहा है। अब उसके पास अनलिमिटेड पैसा तो है नहीं, तो घर की विरासत को वापस लाने में हमें भी तो योगदान करना चाहिए ना। माना जा रहा है कि विद्या और घर की बाकी सभी औरतें भी इसमें अरमान पौद्दार का सपोर्ट करेंगी और अपने गहने गिरवी रखकर या बेचकर पैसा लाएंगी।

6 करोड़ से बढ़कर 30 करोड़ पहुंचेगी बोली लेकिन क्या उसके बाद अरमान अपनी फर्म को बचा पाएगा? शायद उसके लिए यह काफी मुश्किल रहने वाला है। नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि अरमान जब फर्म वापस खरीदने जाएगा तो वहां अलग-अलग पार्टियां फर्म खरीदने के लिए बोली लगा रही होंगी। शुरुआत में ही साफ कर दिया जाएगा कि सामने वाली पार्टी डील करने को तैयार है, लेकिन 6 करोड़ में नहीं। बोली बढ़ती जाएगी और यह रकम बढ़ते-बढ़ते यह आंकड़ा 30 करोड़ तक पहुंच जाएगा, लेकिन शॉक उस वक्त लगेगा जब इतने पर भी डील रिजेक्ट हो जाएगी।