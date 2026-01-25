YRKKH Spoiler: अरमान-अभिरा के लिए आई नई चुनौती, मायरा को होगी यह गलतफहमी

संक्षेप: YRKKH Spoiler Alert: टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में वाणी और मायरा के बीच रिश्तों की उलझन अरमान और अभिरा के लिए भी मुश्किल का सबब बनती चली जा रही है। यह मुश्किल आगे और भी बढ़ने वाली है।

YRKKH Spoiler Alert: टीवी सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' का नया प्रोमो वीडियो जारी कर दिया गया है। समृद्धि शुक्ला और रोहित पुरोहित स्टारर टीवी सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि अभिरा और अरमान की मुश्किलें बच्चों की वजह से बढ़ने लगेंगी। एक तरफ जहां अरमान-अभिरा मिलकर वाणी और मायरा के बीच की नफरत और दूरी कम करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विद्या और घर के अन्य लोगों की वजह से सिचुएशन और भी ज्यादा उलझती चली जा रही है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

मायरा को लग रहा वाणी के लिए बुरा वाणी का मायूस चेहरा देखकर मायरा दिल ही दिल में उसके लिए बुरा फील करने लगी है। वह सोचने लगी है कि वह उसके जूते वापस लौटा दे, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रही। मौका मिलने पर अरमान और अभिरा मिलकर उसे समझाएंगे कि कैसे हमारे अंदर के निगेटिव इमोशन्स को अगर हम हवा देते हैं तो वह हमें और भी बुरा बनाते चले जाते हैं। दोनों मायरा को समझाएंगे कि अगर कभी हमसे कुछ गलत हो जाए तो हमें झट से बता देना चाहिए। मायरा सब कुछ सच बताने ही वाली होगी, लेकिन तभी विद्या आ जाएगी।

विद्या फिर करेगी वाणी से बुरा बर्ताव वह मायरा के सामने ही वाणी को डांटेगी और कहेगी कि तुमने पहले तो अपनी चीज संभाल कर नहीं रखी, अब चाहती हो कि पूरा घर मिलकर तुम्हारे जूते ढूंढे। सीरियल के नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि मायरा चहकती हुई अपनी मां से हाय-फाइव करेगी और कहेगी कि हम कॉम्पटिशन के लिए तैयार हो रहे हैं, जीतेंगे तो मैं और मम्मी ही। उधर अरमान वाणी को हिम्मत देगा और उसे कहेगा कि आप बिलकुल डरना नहीं। लेकिन क्योंकि वाणी नर्वस है तो अरमान के साथ-साथ अभिरा भी उसका साथ देगी।