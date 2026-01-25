Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीYRKKH Spoiler Alert Armaan and Abhira Challenges Increase as Maira has this Misunderstanding
YRKKH Spoiler: अरमान-अभिरा के लिए आई नई चुनौती, मायरा को होगी यह गलतफहमी

YRKKH Spoiler: अरमान-अभिरा के लिए आई नई चुनौती, मायरा को होगी यह गलतफहमी

संक्षेप:

YRKKH Spoiler Alert: टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में वाणी और मायरा के बीच रिश्तों की उलझन अरमान और अभिरा के लिए भी मुश्किल का सबब बनती चली जा रही है। यह मुश्किल आगे और भी बढ़ने वाली है।

Jan 25, 2026 05:22 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

YRKKH Spoiler Alert: टीवी सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' का नया प्रोमो वीडियो जारी कर दिया गया है। समृद्धि शुक्ला और रोहित पुरोहित स्टारर टीवी सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि अभिरा और अरमान की मुश्किलें बच्चों की वजह से बढ़ने लगेंगी। एक तरफ जहां अरमान-अभिरा मिलकर वाणी और मायरा के बीच की नफरत और दूरी कम करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विद्या और घर के अन्य लोगों की वजह से सिचुएशन और भी ज्यादा उलझती चली जा रही है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मायरा को लग रहा वाणी के लिए बुरा

वाणी का मायूस चेहरा देखकर मायरा दिल ही दिल में उसके लिए बुरा फील करने लगी है। वह सोचने लगी है कि वह उसके जूते वापस लौटा दे, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रही। मौका मिलने पर अरमान और अभिरा मिलकर उसे समझाएंगे कि कैसे हमारे अंदर के निगेटिव इमोशन्स को अगर हम हवा देते हैं तो वह हमें और भी बुरा बनाते चले जाते हैं। दोनों मायरा को समझाएंगे कि अगर कभी हमसे कुछ गलत हो जाए तो हमें झट से बता देना चाहिए। मायरा सब कुछ सच बताने ही वाली होगी, लेकिन तभी विद्या आ जाएगी।

विद्या फिर करेगी वाणी से बुरा बर्ताव

वह मायरा के सामने ही वाणी को डांटेगी और कहेगी कि तुमने पहले तो अपनी चीज संभाल कर नहीं रखी, अब चाहती हो कि पूरा घर मिलकर तुम्हारे जूते ढूंढे। सीरियल के नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि मायरा चहकती हुई अपनी मां से हाय-फाइव करेगी और कहेगी कि हम कॉम्पटिशन के लिए तैयार हो रहे हैं, जीतेंगे तो मैं और मम्मी ही। उधर अरमान वाणी को हिम्मत देगा और उसे कहेगा कि आप बिलकुल डरना नहीं। लेकिन क्योंकि वाणी नर्वस है तो अरमान के साथ-साथ अभिरा भी उसका साथ देगी।

ये भी पढ़ें:अनुपमा पर लाठियां चलवाएगी रजनी, बिल्डर देगा चॉल वालों को यह लालच
ये भी पढ़ें:अनुपमा की झोपड़ी जला देंगे चॉल वाले, भारती का फैसला उड़ाएगा रजनी की नींद

मायरा को होगी यह गलतफहमी

स्टेज पर जब अरमान और अभिरा कम्पीट करने वाले होंगे तभी अचानक मायरा अपनी मां का हाथ छोड़ देगी। क्योंकि वह वाणी का हाथ पकड़कर खड़ी होगी, तो ऐसे में मायरा सोचेगी कि शायद मम्मा मुझसे ज्यादा वाणी को पसंद करती है। दूसरी तरफ अरमान भी क्योंकि उसके ही साथ खड़ा होगा तो ऐसे में मायरा को गलतफहमी हो जाएगी। अब देखना यह होगा कि क्या अरमान और अभिरा मिलकर मायरा की यह गलतफहमी दूर कर पाएगी। बच्चों की इस इमोशन्स की टक्कर में अभिरा-अरमान की मुश्किलें बढ़ गई हैं।

Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar
डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें
YRKKH

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।