YRKKH Spoiler: अरमान फिर करेगा अभिरा को प्रपोज, फैंस बोले- यह प्यार नहीं स्वार्थ के चलते है
YRKKH Spoiler Alert: टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में क्या एक बार फिर अरमान और अभिरा साथ हो जाएंगे? या फिर अभिरा अरमान का प्रपोजल रिजेक्ट कर देगी। जानिए शो के अपकमिंग ट्विस्ट्स।
YRKKH Spoiler Alert in Hindi: टीवी सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में कहानी एक बार फिर करवट लेती नजर आ रही है। अरमान पौद्दार एक बार फिर अभिरा शर्मा को प्रपोज करते नजर आएगा। लेकिन फैंस को लगता है कि अरमान इस बार प्यार के चलते नहीं बल्कि उसके मन में पल रहे एक लालच के चलते ऐसा कर रहा है। सवाल यह भी है कि क्या अभिरा अरमान का प्रपोजल स्वीकार करेगी या फिर उसे सिरे से खारिज कर देगी? दोनों की इस बातचीत का उनके और उनके बच्चों के जेहन पर क्या असर पड़ने वाला है यह भी देखने वाली बात होगी। तो चलिए जानते हैं अपकमिंग एपिसोड के स्पॉयलर्स।
अरमान करेगा अभिरा को प्रपोज
रोहित पुरोहित और समृद्धि शुक्ला स्टारर टीवी सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' के नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि काफी वक्त तक मन में चली उथल-पुथल के बाद फाइनली अरमान जाकर अभिरा से अपने दिल की बात कहने का फैसला करेगा। अभिरा के मन में भी ये सवाल लगातार चलते रहे हैं, लेकिन उसे अरमान की बात सुनने के बाद खामोश दिखाया गया है। अरमान अरमान का हाथ थामकर उससे कहेगा- हर बार सोचता हूं कि मैं अभिरा के लायक बनने की कोशिश करूंगा, और हर बार फेल हो जाता हूं। अरमान कहेगा कि बस एक ही चीज है जिसमें मैंने अपना रिकॉर्ड मेनटेन किया है।
क्या होगा अभिरा शर्मा का जवाब?
अरमान रोते हुए अभिरा से कहेगा कि उसने भले ही हर बार उसका दिल तोड़ा हो और कई बार उससे दूर हुआ हो, लेकिन उसने कभी भी अभिरा से प्यार करना नहीं छोड़ा। वह कहेगा कि उसने हमेशा अभिरा से प्यार किया है और आज भी उसी से प्यार करता है। अरमान कहेगा कि अगर तुम ना कहना चाहती हो तो बेझिझक कह दो। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें लगे कि तुम हां कह सकती हो तो प्लीज कह दो। अरमान के सवालों को सुनने के बाद अभिरा को खामोश खड़े और उलझन में पड़कर सोचते हुए दिखाया गया है। देखना होगा कि उसका जवाब क्या होगा?
फैंस लगा रहे हैं इस बात के कयास
अब सवाल यह है कि इस प्रोमो वीडियो पर पब्लिक का रिएक्शन कैसा है। बता दें कि ज्यादातर फॉलोअर्स यह अनुमान लगा रहे हैं कि इस बार अरमान प्यार के चलते नहीं बल्कि अपने स्वार्थ के चलते अभिरा को प्रपोज कर रहा है। वह अपनी बेटी के चलते अभिरा को जिंदगी में वापस चाहता है। अरमान पौद्दार को लगता है कि अगर अभिरा उसकी जिंदगी में वापस आ जाएगी तो ना सिर्फ यह उसकी बेटी के लिए अच्छा होगा बल्कि उसके परिवार में भी चीजें ठीक होने लगेंगी। अब देखना यह है कि क्या वाकई जनता का अनुमान सही है और अरमान स्वार्थ के चलते अभिरा को वापस पाना चाहता है।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
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