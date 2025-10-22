Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीyRKKH social media review yeh rishta kya kehlata hai reaction fans loved rishta song and every scene of it
YRKKH Review: आज का एपिसोड देखने के बाद बोले लोग, अभिरा से बदला नहीं ले पाएगा युवराज

YRKKH Review: आज का एपिसोड देखने के बाद बोले लोग, अभिरा से बदला नहीं ले पाएगा युवराज

संक्षेप: Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Reaction: ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ का आज का एपिसोड देख लोग खुश हो गए हैं। वे कह रहे हैं कि ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ जिस चीज के लिए जाना जाता है वो आज देखने को मिला।

Wed, 22 Oct 2025 03:15 PMVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

टीवी का पॉपुलर शो ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ लगातार दर्शकों की दिलचस्पी बनाए हुए है। 22 अक्टूबर के एपिसोड के बाद सोशल मीडिया पर दर्शकों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। कुछ फैंस कहानी के नए मोड़ से बेहद खुश हैं, तो कुछ आगे की स्टोरीलाइन को लेकर अपने-अपने प्रीडिक्शन शेयर कर रहे हैं।

युवराज को देख क्या बोले लोग?

एपिसोड में दिखाया गया कि युवराज, अभिरा के कटआउट को चाहकर भी नुकसान नहीं पहुंचा पाता है। इस सीन ने दर्शकों को हैरान कर दिया। लोगों का मानना है कि यही इशारा है कि आने वाले एपिसोड्स में भी युवराज, अभिरा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। अभिरा को देखते ही वह नफरत भूल जाएगा और वापस अभिरा को अपना बनाने की कोशिश करेगा। फैंस का कहना है कि अगर ऐसा हुआ तो ये ट्रैक शो में बड़ा ट्विस्ट लेकर आएगा और कहानी को और भी रोमांचक बना देगा।

ये सीन बना दर्शकों का फेवरेट

वहीं दूसरी तरफ, पौद्दार परिवार के सीन देखकर दर्शक भावुक हो गए हैं। परिवार के सदस्यों का एक-दूसरे के साथ छोटी-छोटी खुशियां बांटना, मिलकर हर मुश्किल का सामना करना और रिश्तों में गर्मजोशी लाना लोगों को पुराने ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ की याद दिला रहा है। कई फैंस ने सोशल मीडिया पर लिखा कि शो अब फिर से अपने असली रूप में लौट आया है जहां रिश्ते, अपनापन और भावनाएं ही कहानी की आत्मा हैं।

यहां पढ़िए लोगों का रिएक्शन

Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani
वर्तिका तोलानी को फिल्मी दुनिया और फिल्मों की बातें करते-करते पांच साल से ज्यादा हो गए हैं। उन्होंने साल 2019 में ईएमआरसी, डीएवीवी (इंदौर) से पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बीएससी किया और फिर दैनिक भास्कर से अपने करियर की शुरुआत की। दैनिक भास्कर के बाद अमर उजाला और अब लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। लाइव हिन्दुस्तान में वर्तिका सेलेब्स के इंटरव्यू लेती हैं, खबरें लिखती हैं और फिल्म/वेब सीरीज की समीक्षा करती हैं। और पढ़ें
YRKKH Yeh Rishta Kya Kehlata Hai

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।