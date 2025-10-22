YRKKH Review: आज का एपिसोड देखने के बाद बोले लोग, अभिरा से बदला नहीं ले पाएगा युवराज
टीवी का पॉपुलर शो ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ लगातार दर्शकों की दिलचस्पी बनाए हुए है। 22 अक्टूबर के एपिसोड के बाद सोशल मीडिया पर दर्शकों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। कुछ फैंस कहानी के नए मोड़ से बेहद खुश हैं, तो कुछ आगे की स्टोरीलाइन को लेकर अपने-अपने प्रीडिक्शन शेयर कर रहे हैं।
युवराज को देख क्या बोले लोग?
एपिसोड में दिखाया गया कि युवराज, अभिरा के कटआउट को चाहकर भी नुकसान नहीं पहुंचा पाता है। इस सीन ने दर्शकों को हैरान कर दिया। लोगों का मानना है कि यही इशारा है कि आने वाले एपिसोड्स में भी युवराज, अभिरा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। अभिरा को देखते ही वह नफरत भूल जाएगा और वापस अभिरा को अपना बनाने की कोशिश करेगा। फैंस का कहना है कि अगर ऐसा हुआ तो ये ट्रैक शो में बड़ा ट्विस्ट लेकर आएगा और कहानी को और भी रोमांचक बना देगा।
ये सीन बना दर्शकों का फेवरेट
वहीं दूसरी तरफ, पौद्दार परिवार के सीन देखकर दर्शक भावुक हो गए हैं। परिवार के सदस्यों का एक-दूसरे के साथ छोटी-छोटी खुशियां बांटना, मिलकर हर मुश्किल का सामना करना और रिश्तों में गर्मजोशी लाना लोगों को पुराने ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ की याद दिला रहा है। कई फैंस ने सोशल मीडिया पर लिखा कि शो अब फिर से अपने असली रूप में लौट आया है जहां रिश्ते, अपनापन और भावनाएं ही कहानी की आत्मा हैं।
यहां पढ़िए लोगों का रिएक्शन
