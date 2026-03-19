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YRKKH Twist: अभिरा के सामने प्यार का इजहार करेगा अरमान, कहेगा- मैं तुमसे नफरत नहीं, प्यार करता हूं

Mar 19, 2026 09:12 am ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
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YRKKH Spoiler Alert: टीवी सीरियल ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ के आने वाले एपिसोड में अरमान और अभिरा, आर्यन के ससुराल के सामने पति-पत्नी होने का नाटक जारी रखेंगे।

YRKKH Twist: अभिरा के सामने प्यार का इजहार करेगा अरमान, कहेगा- मैं तुमसे नफरत नहीं, प्यार करता हूं

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: टीवी सीरियल ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ के आने वाले एपिसोड्स में ड्रामा बढ़ने वाला है। दरअसल, सामने आए प्रोमो में ये साफ दिखाया गया है कि अरमान और अभिरा आगे भी आर्यन की बुआ सास के सामने पति और पत्नी होने का नाटक जारी रखेंगे। मायरा की समझाने के बाद अरमान, अभिरा के साथ गणगौर की पूजा करेगा।

‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ का प्रोमो

प्रोमो की शुरुआत में अरमान सबके सामने अभिरा को अपने नाम की चुनरी उड़ाता है। इसके बाद पौद्दार परिवार और आर्यन के ससुराल वाले मिलकर गणगौर की पूजा करते हैं। अगले सीन में अरमान, अभिरा पर चिल्लाते नजर आता है। अरमान कहता है, ‘ये अलमारी तुम पर गिरने वाली थी। तुम्हे चोट लगने वाली थी और तुम्हे मेरी चिंता हो रही है?’

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ऐसे होगा प्यार का इजहार

अभिरा भड़क जाती है। अभिरा कहती है, ‘अच्छा ही होता न। तुम्हारे रिडेवलपमेंट के सारे इशूज सॉर्ट हो जाते और दिशा के परिवार के सामने तुम्हे मेरे लिए अपनी नफरत भी छिपानी नहीं पड़ती।’ अरमान का गुस्सा सांतवे आसमान पर पहुंच जाता है। अरमान चिल्लाते हुए कहता है, ‘तुम पागल हो क्या? मैं तुमसे नफरत नहीं, प्यार करता हूं।’ ये सुनकर अभिरा दंग रह जाती है।

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आगे क्या होगा?

क्या अब अभिरा और अरमान एक-दूसरे के साथ बैठकर गलतफहमी दूर करेंगे? क्या मायरा की वजह से अरमान, अभिरा से दूरी बना लेगा? क्या सच में आर्यन की वजह से अरमान और अभिरा दोबारा साथ आएंगे? इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए पढ़ते रहिए लाइन हिन्दुस्तान।

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Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



विजन

वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

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