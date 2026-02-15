Hindustan Hindi News
YRKKH: गुंडों के बीच फंसेगी अभिरा, अरमान बचाएगा जान, लेकिन एक और बड़ा ट्विस्ट है!

Feb 15, 2026 04:06 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
YRKKH New Promo Video: टीवी सीरियल ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ का नया प्रोमो वीडियो जारी कर दिया गया है। एक बार फिर वो माहौल बनता नजर आ रहा है जब अभिरा और अरमान की मुलाकात हो सकती है।

YRKKH New Promo Video: टीवी सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' का नया प्रोमो वीडियो जारी कर दिया गया है। अपकमिंग एपिसोड में एक बार फिर अभिरा और अरमान एक दूसरे के काफी करीब होंगे। लेकिन क्या इस बार वो दोनों आमने-सामने आ पाएंगे? इस सवाल का जवाब हमें अपकमिंग एपिसोड में मिलेगा। लेकिन उससे पहले यह जान लेते हैं कि नए प्रोमो वीडियो में क्या दिखाया गया है। समृद्धि शुक्ला और रोहित पुरोहित स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में कौन से ट्विस्ट और टर्न्स आने वाले हैं? चलिए जानते हैं।

गुंडों के बीच फंस जाएगी अभिरा

शो के नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि अभिरा एक सुनसान रास्ते से अकेली जा रही होगी होगी जब उसकी गाड़ी खराब हो जाएगी। वह गाड़ी का बोनट खोलकर इसे रिपेयर करने लग जाएगी लेकिन तभी कुछ लफंगे वहां आएंगे और उसे छेड़ने लगेंगे। अभिरा बिना देर किए अपनी फॉर्म में आ जाएगी और उन लफंगों को पिटाई कर देगी। इसके बाद मौका पाकर वह उठेगी और गाड़ी लेकर वहां से निकल जाएगी। लेकिन गुंडे कहां रुकने वाले थे। वो अभिरा का पीछा करेंगे, और तभी एक तेज रफ्तार गाड़ी आकर उनकी गाड़ी के आगे खड़ी हो जाएगी।

अभिरा की जान बचाएगा अरमान

यह गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि अरमान पौद्दार की होगी। अरमान जब गुंडों से रुकने और उस लड़की को परेशान नहीं करने को कहेगा तो ये लफंगे सवाल करेंगे कि वो तेरी बीवी लड़की है क्या? अरमान कुछ नहीं कहेगा, लेकिन गुंडे जब नहीं मानेंगे तो उन्हें पीटना शुरू कर देगा। इसी बीच अभिरा जो कि गाड़ी से आगे जा चुकी होगी वो मिरर में पीछे अरमान को उन गुंडों से लड़ते हुए देखेगी। हालांकि वो अरमान का चेहरा नहीं देख पाएगी। अब देखना यह होगा कि क्या अभिरा वापस लौटेगी और इस शख्स से मुलाकात करेगी?

क्या अरमान और अभिरा मिलेंगे?

सीरियल में आगे कहानी क्या मोड़ लेगी? क्या अरमान और अभिरा मिलेंगे? अगर मिलेंगे तो क्या दोनों फिर एक बार एक साथ आएंगे? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हमें वक्त के साथ मिलेंगे। शो के लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ।

Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar

परिचय और अनुभव

पुनीत पाराशर को मनोरंजन जगत में पत्रकारिता का 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2021 से वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और बीते एक दशक में कंटेंट की दुनिया को बहुत करीब से बदलते हुए देखा है। इस दौरान उन्होंने मनोरंजन जगत पर पैनी नजर रखते हुए यूनिक फीचर खबरों, रियल टाइम कंटेंट और ब्रेकिंग स्टोरीज का सराहनीय कवरेज किया है।


पुनीत 'लाइव हिन्दुस्तान' की एंटरटेनमेंट टीम का अहम हिस्सा हैं और कंटेंट स्ट्रेटेजी के साथ-साथ साइट को क्वालिटी कंटेंट देने में विशेष भूमिका निभा रहे हैं।


करियर का सफर

पुनीत पाराशर ने अपने एक दशक लंबे करियर में देश के सबसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है। 'लाइव हिन्दुस्तान' से जुड़ने से पहले वह आज तक (Aaj Tak), जी न्यूज (Zee News), जनसत्ता (Jansatta) और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डिजिटल मीडिया में लंबे अनुभव की वजह से उन्हें खबरों की बारीकियों और पाठकों की नब्ज की बेहतरीन समझ है।


एंटरटेनमेंट और विजन

मनोरंजन की दुनिया, खासतौर पर बॉलीवुड और टीवी पर पुनीत की मजबूत पकड़ है। वह खबरों को केवल रिपोर्ट ही नहीं करते, बल्कि उनका सटीक विश्लेषण भी करते हैं। उनका विजन मनोरंजन गलियारों के गॉसिप्स के साथ-साथ फैक्ट्स से भरी दिलचस्प खबरें पाठकों तक पहुंचाना है, जिससे लाइव हिन्दुस्तान के कंटेंट पर पाठकों का भरोसा बना रहे।


विशेषज्ञता

बॉलीवुड और टीवी: फिल्मों और टीवी शोज की रियल टाइम खबरें और फीचर्स
एक्सप्लेनर्स: मनोरंजन जगत में पर्दे के पीछे की कहानियां और टेक्निकल एक्सप्लेनर्स
ब्रेकिंग न्यूज: मनोरंजन जगत की हर छोटी-बड़ी हलचल पर पैनी नजर
डिजिटल ट्रेंड्स: वायरल कंटेंट और सोशल मीडिया ट्रेंड्स के आधार पर स्टोरी टेलिंग

