YRKKH Leap: 'ये रिश्ता' में आने वाला है 7 साल का लीप, नई पीढ़ी में यह होगी शो की लीड किरदार

संक्षेप: YRKKH Leap Upcoming Twists: रोहित पुरोहित और समृद्धि शुक्ला स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट यह आएगा कि अरमान और अभिरा शो से विदा हो जाएंगे।

YRKKH Spoiler Alert: टीवी सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' भारतीय टेलीविजन के सबसे लंबे वक्त तक चले धारावाहिकों में गिना जाता है। कई सालों से यह शो दर्शकों का मनोरंजन कर रहा है। अभी तक इसमें कई पीढ़ियां बदल चुकी हैं और कहानी में कई लीप आ चुके हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि कहानी की रफ्तार को बढ़ाते हुए मेकर्स जल्द ही शो में एक और लीप लाने जा रहे हैं। इंडिया फोरम की एक रिपोर्ट के मुताबिक रोहित पुरोहित और समृद्धि शुक्ला स्टारर सीरियल में 7 साल का लीप आने जा रहा है।

मायरा के इर्द-गिर्द घूमेगी कहानी रिपोर्ट के मुताबिक एक 7 साल के लीप के बाद कहानी अगली पीढ़ी पर शिफ्ट हो जाएगी। अपकमिंग ट्रैक की बात करें तो लीप के बाद कहानी पूरी तरह से अरमान और अभिरा की बेटी मायरा के इर्द-गिर्द घूमती नजर आएगी। यानि मायरा नई कहानी में लीड एक्ट्रेस होगी। हालांकि यह किरदार कौन निभाएगा, यह अभी तक साफ नहीं है। लेकिन लीप के पहले एक और बड़ा ट्विस्ट यह आएगा कि मेकर्स अभिरा को प्रेग्नेंट दिखाएंगे। यानि कहानी के नए ट्रैक में यह ट्विस्ट आगे बहुत कुछ तय करेगा।