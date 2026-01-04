Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीYRKKH Leap Upcoming Twists and Spoiler Alert in Hindi This Character to Be in Lead
YRKKH Leap: 'ये रिश्ता' में आने वाला है 7 साल का लीप, नई पीढ़ी में यह होगी शो की लीड किरदार

YRKKH Leap: 'ये रिश्ता' में आने वाला है 7 साल का लीप, नई पीढ़ी में यह होगी शो की लीड किरदार

संक्षेप:

YRKKH Leap Upcoming Twists: रोहित पुरोहित और समृद्धि शुक्ला स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट यह आएगा कि अरमान और अभिरा शो से विदा हो जाएंगे।

Jan 04, 2026 04:49 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

YRKKH Spoiler Alert: टीवी सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' भारतीय टेलीविजन के सबसे लंबे वक्त तक चले धारावाहिकों में गिना जाता है। कई सालों से यह शो दर्शकों का मनोरंजन कर रहा है। अभी तक इसमें कई पीढ़ियां बदल चुकी हैं और कहानी में कई लीप आ चुके हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि कहानी की रफ्तार को बढ़ाते हुए मेकर्स जल्द ही शो में एक और लीप लाने जा रहे हैं। इंडिया फोरम की एक रिपोर्ट के मुताबिक रोहित पुरोहित और समृद्धि शुक्ला स्टारर सीरियल में 7 साल का लीप आने जा रहा है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मायरा के इर्द-गिर्द घूमेगी कहानी

रिपोर्ट के मुताबिक एक 7 साल के लीप के बाद कहानी अगली पीढ़ी पर शिफ्ट हो जाएगी। अपकमिंग ट्रैक की बात करें तो लीप के बाद कहानी पूरी तरह से अरमान और अभिरा की बेटी मायरा के इर्द-गिर्द घूमती नजर आएगी। यानि मायरा नई कहानी में लीड एक्ट्रेस होगी। हालांकि यह किरदार कौन निभाएगा, यह अभी तक साफ नहीं है। लेकिन लीप के पहले एक और बड़ा ट्विस्ट यह आएगा कि मेकर्स अभिरा को प्रेग्नेंट दिखाएंगे। यानि कहानी के नए ट्रैक में यह ट्विस्ट आगे बहुत कुछ तय करेगा।

ये भी पढ़ें:अनुपमा को लगा 440 वोल्ट का झटका, दिवाकर से शादी करेगी अनु की बेटी पाखी
ये भी पढ़ें:अनुपमा: चॉल में प्रेरणा लेगी भारती की जगह, ईशानी को नई पट्टी पढ़ाएगी पाखी

अरमान के प्यार की होगी परीक्षा

जानकारी के मुताबिक अभिरा का प्रेग्नेंट होना एक तरफ जहां अभिरा के लिए चुनौतियां लेकर आएगा, वहीं दूसरी तरफ यह अरमान के प्यार का इंतेहान भी लेगा। इससे दोनों का रिश्ता और भी गहरा हो जाएगा और रिश्तों के उतार चढ़ाव के बीच कहानी नई पीढ़ी पर शिफ्ट हो जाएगी। बता दें कि अभिरा और अरमान के किरदार के लिए समृद्धि शुक्ला और रोहित पुरोहित भी नई पीढ़ी के किरदार निभाने आए थे, उससे पहले हर्षद चोपड़ा और प्रणाली राठौड़ इस शो में लीड रोल प्ले कर रहे थे।

Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar
डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें
YRKKH

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।