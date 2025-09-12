YRKKH Twist: अरमान को अभिरा से दूर रहने की सलाह देगी विद्या, समझाएगी ये बात
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai in Hindi: टीवी सीरियल ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में विद्या, अभिरा के जेल से बाहर आने के बाद अरमान को उससे दूर रहने की सलाह देगी।
‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में अभिरा जेल से बाहर आ जाएगी। अभिरा ट्रॉमा में रहेगी। वह मायरा से भी नहीं मिलेगी। ऐसे में मायरा और अरमान परेशान हो जाएंगे। जब अभिरा सो जाएगी तब अरमान, अभिरा को आराम से बेड पर लेटाएगा और मायरा को अभिरा के पास छोड़ देगा। वह बाहर खड़े हाेकर अभिरा और मायरा को देखेगा। उसे समझ नहीं आएगा कि वह ऐसा क्या करे जिसकी वजह से अभिरा वापस नॉर्मल हो जाए। इसी बीच, विद्या आएगी।
विद्या, अरमान से कहेगी, ‘जिन सपनों के पूरे होने की गूंजाइश ही खत्म हो गई हो उन सपनों को देखकर खुद को दुख क्यों पहुंचाना? अभिरा से दूर रह अरमान। गीतांजलि बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा। तुने गीतांजलि से शादी की है। अब उसे पत्नी का हक तो तुझे उसे देना होगा न।’ विद्या की बातें सुनकर अरमान सोच में पड़ जाएगा।
वहीं मनीषा, कियारा को सबक सिखाएगी। मनीषा कहेगी कि तुने जो किया है उसके बाद तू मेरे साथ नहीं रह सकती। अपना सामान पैक कर। तू अभी के अभी अपने नाना के घर जाएगी। इतना ही नहीं, मनीषा, कियारा पर हाथ भी उठाएगी। ऐसे में अरमान बीच में आएगा और मनीषा को समझाने की कोशिश करेगा।
