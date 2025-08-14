YRKKH In Hindi Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Upcoming Twist Maira call Abhira mumma Anshuman enters YRKKH Twist: गीतांजलि के सामने अभिरा को ‘मम्मा’ कहेगी मायरा, होगी अंशुमन की धमाकेदार एंट्री, Tv Hindi News - Hindustan
YRKKH Twist: गीतांजलि के सामने अभिरा को ‘मम्मा’ कहेगी मायरा, होगी अंशुमन की धमाकेदार एंट्री

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai in Hindi: ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में अभिरा, अरमान और मायरा की टीम डांस कॉम्पिटिशन जीत जाएगी। इतना ही नहीं, अभिरा, मायरा का दिल भी जीत लेगी।

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तानThu, 14 Aug 2025 03:31 PM
टीवी सीरियल ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ के आने वाले एपिसोड्स में दिखाया जाएगा कि अरमान, अभिरा और मायरा मिलकर डांस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेंगे। डांस करते वक्त स्टेज पर लगा झूमर गिरने लगेगा। ऐसे में अभिरा, अरमान को दूसरी तरफ धकेलेगी और मायरा को गले लगा लेगी। अरमान और मायरा को कुछ नहीं होगा, लेकिन अभिरा के पैर में कांच चला जाएगा।

अभिरा, मायरा को अरमान के पास भेजेगी और अपने पैर से कांच निकालने की कोशिश करेगी। तभी अभिरा का बैलेंस बिगड़ेगा और वह कांच के दूसरे टुकड़ों के ऊपर गिर जाएगी। मायरा घबरा जाएगी और अभिरा को मां कहकर पुकारेगी। गीतांजलि टूट जाएगी। वहीं अभिरा इमोशनल हो जाएगी। इस हादसे के बाद विनर का नाम अनाउंस होगा।

मायरा, अभिरा के साथ अवॉर्ड लेने जाएगी। वह अरमान से कहेगी, ‘पापा, मैं और मम्मा जीत गए।’ इसके बाद अरमान, मायरा को गोद में उठा लेगा और अभिरा को गले लगाएगा। अरमान, अभिरा और मायरा फैमिली की तरह ग्रुप हग करेंगे और तभी वहां अंशुमन आ जाएगा। अंशुमन कहेगा, ‘बधाई हो! इस सुपरहिट जोड़ी को बहुत बहुत बधाई।’ अभिरा और अरमान, अंशुमन को देखकर दंग रह जाएंगे।

