YRKKH Twist: गीतांजलि के सामने अभिरा को ‘मम्मा’ कहेगी मायरा, होगी अंशुमन की धमाकेदार एंट्री

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai in Hindi: ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में अभिरा, अरमान और मायरा की टीम डांस कॉम्पिटिशन जीत जाएगी। इतना ही नहीं, अभिरा, मायरा का दिल भी जीत लेगी।

टीवी सीरियल ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ के आने वाले एपिसोड्स में दिखाया जाएगा कि अरमान, अभिरा और मायरा मिलकर डांस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेंगे। डांस करते वक्त स्टेज पर लगा झूमर गिरने लगेगा। ऐसे में अभिरा, अरमान को दूसरी तरफ धकेलेगी और मायरा को गले लगा लेगी। अरमान और मायरा को कुछ नहीं होगा, लेकिन अभिरा के पैर में कांच चला जाएगा।

अभिरा, मायरा को अरमान के पास भेजेगी और अपने पैर से कांच निकालने की कोशिश करेगी। तभी अभिरा का बैलेंस बिगड़ेगा और वह कांच के दूसरे टुकड़ों के ऊपर गिर जाएगी। मायरा घबरा जाएगी और अभिरा को मां कहकर पुकारेगी। गीतांजलि टूट जाएगी। वहीं अभिरा इमोशनल हो जाएगी। इस हादसे के बाद विनर का नाम अनाउंस होगा।